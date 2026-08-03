КОНДОТЬЕРЫ

Командиры отрядов наемников (компаний) в Италии, которые были распространены в XIV–XVI вв.

Развитию наёмничества в Италии способствовало то, что у власти часто оказывались тираны, не имевшие возможности опираться на городское ополчение и испытывавшие острую необходимость в верном войске. Кондотьеры были обычно аристократического происхождения. Они сплачивали вокруг себя изначально «демократические» группы наемников, создавая некоторое подобие дружин, которые от случая к случаю нанимались на службу, но часто и действовали самостоятельно, занимаясь грабежами и разбоем.

Отряды кондотьеров были, преимущественно, конными, по вооружению походили на французские ордонансовые роты. В зависимости от собственных интересов и желаний кондотьеры часто предавали своих нанимателей. Это способствовала быстро меняющаяся конъюнктура эпохи Итальянских войн , когда все союзы заключались, исходя из сиюминутных интересов.

Первоначально, среди кондотьеров было много иностранцев, например, Вернер фон Урслинген возглавлявший «Великую компанию», Джон Хоквуд, командовавший «Белой компанией». Позже итальянцы вытеснили иностранцев.

Наиболее прославленные итальянские кондотьеры — Альберико да Барбиано, Браччо да Монтоне и Франческо Сфорца .

Иногда кондотьеры прекращали бродячую жизнь, захватывая власть в коммунах, как это сделали Сфорца и Малатеста. Деятельность кондотьеров осуждалась итальянскими мыслителями, в том числе Макиавелли , который полагал, что компании кондотьеров стоит заменить народным ополчением.

Иллюстрации:

Браччо да Монтоне.

Автор статьи: Г. А. Шмидт