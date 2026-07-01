КОНДОРСЕ МАРИ ЖАН АНТУАН НИКОЛА ДЕ КАРИТА
КОНДОРСЕ (Condorcet) МАРИ ЖАН АНТУАН НИКОЛА ДЕ КАРИТА - маркиз, французский философ, учёный и политический деятель.
В 26 лет был избран членом Парижской АН за математическую работу, посвящённую интегральному исчислению. В 1776 году избран непременным секретарём Парижской АН. Автор биографий выдающихся учёных своего времени (около 50 биографий, в т. ч. А.Р.Ж. Тюрго и Вольтера, которых знал лично). С 1782 года член Французской академии. Иностранный почетный член Петербургской АН (1776-1792 годы); исключён по указу Екатерины II как член Конвента и участник суда над Людовиком XVI. Сотрудничал в «Энциклопедии», был другом Ж.Л. Д’Аламбера. В философии - сторонник деизма и сенсуализма, в экономике разделял взгляды физиократов.
Под влиянием А.Р.Ж. Тюрго М.Ж.А.Н. де К. Кондорсе обратился к проблематике социальных наук, отстаивая право человека на свободное распоряжение плодами своего труда и свободное развитие личности. Главным инструментом проведения реформ считал парламент.
В начале Великой французской революции (1789 года) основал газету «Республиканец, или Защитник представительного правительства». В 1791 году избран депутатом Законодательного собрания от Парижа. В составе комиссии из 9 человек работал над жирондистским проектом новой республиканской конституции, представил проект всеобщего образования (апрель 1792 год), который предусматривал 4 ступени обучения: начальные 4-летние школы (одна на 400 жителей), 3-летние средние школы 2-й ступени (одна на 4 тыс. жителей), институты, дающие углублённую подготовку и профессию (5-летний курс обучения, всего 110 институтов в стране), лицеи (заменяющие университеты; 9 в стране). Общее руководство образованием возлагалось на Нациоальное общество наук и искусств. В проекте отстаивались светский характер школы, равенство мужчин и женщин в праве на образование, бесплатность обучения на всех ступенях. Когда Конвент отверг предложенную комиссией конституцию и принял якобинский проект, М.Ж.А.Н. де К. Кондорсе опубликовал послание к народу, за что был обвинён Робеспьером в нац. измене. Опасаясь ареста, скрывался в Париже в доме мадам Верне, где и написал свой главный труд - «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» («Esquisse d’un tableau historique des progres de l’esprit humain», 1794 год; русский перевод 1909 год). Закончив его, М.Ж.А.Н. де К. Кондорсе покинул своё убежище, 3 дня бродил в окрестностях Парижа, был арестован в дер. Кламар, в тюрьме принял яд, чтобы избежать гильотины.
«Эскиз...» проникнут пафосом безграничного совершенствования знаний и способностей человека. В отличие от Ж.Ж. Руссо, М.Ж.А,Н. де К. Кондорсе считал, что знания не только никогда не развращали людей, но, напротив, способствовали исправлению или смягчению нравов. Для реализации «естественных прав» человека необходимо покончить с сословными ограничениями и предрассудками, однако никакой коммунистической уравнительности допускать нельзя, поскольку она «гибельна» для этих прав. Разделив всю историю человечества на 10 этапов, 9-м этапом М.Ж.А.Н. де К. Кондорсе считал современное ему общество, а 10-м - грядущее «царство разума». Смысл человеческой жизни - в максимально свободном применении своих способностей, распоряжении богатством и удовлетворении потребностей. Помехи на пути к этому - невежество, предрассудки, деспотизм. Христианство боится философии и ненавидит её, поскольку та основана на вере в собств. разум, что является бичом для любой религии. Свои надежды на прогресс человечества М.Ж.А.Н. де К. Кондорсе связывал с тремя основными моментами: уничтожением неравенства между нациями, уничтожением неравенства между классами одной и той же нации, действительным совершенствованием человека. Всего этого можно достичь за счёт социального иск-ва, цель которого состоит в уничтожении кажущейся противоположности между интересом каждого и интересом всех. Чтобы создать царство свободы и всячески способствовать прогрессу человеческого разума, надо развивать само общество с помощью системы образования, целью которого является воспитание граждан как «друзей закона», искренне заинтересованных в обществ. благе.
Сочинения:
Œuvres. P., 1847–1849. Vol. 1–12. Stuttg., 1968. Vol. 1–12;
Жизнь Вольтера. СПб., 1882.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.