КОНДОРСЕ МАРИ ЖАН АНТУАН НИКОЛА ДЕ КАРИТА

КОНДОРСЕ (Condorcet) МАРИ ЖАН АНТУАН НИКОЛА ДЕ КАРИТА - мар­киз, французский фи­ло­соф, учё­ный и по­ли­тический дея­тель.

В 26 лет был из­бран чле­ном Париж­ской АН за ма­те­ма­тическую ра­бо­ту, по­свя­щён­ную ин­те­граль­но­му ис­чис­ле­нию. В 1776 году из­бран не­пре­мен­ным сек­ре­та­рём Парижской АН. Ав­тор био­гра­фий вы­даю­щих­ся учё­ных сво­его вре­ме­ни (около 50 био­гра­фий, в т. ч. А.Р.Ж. Тюр­го и Воль­те­ра, ко­то­рых знал лич­но). С 1782 года член Французской ака­де­мии. Иностранный почетный член Пе­тербургской АН (1776-1792 годы); ис­клю­чён по ука­зу Ека­те­ри­ны II как член Кон­вен­та и уча­ст­ник су­да над Лю­до­ви­ком XVI. Со­труд­ни­чал в «Эн­цик­ло­пе­дии», был дру­гом Ж.Л. Д’Аламбера. В фи­ло­со­фии - сто­рон­ник де­из­ма и сен­суа­лиз­ма, в эко­но­ми­ке раз­де­лял взгля­ды фи­зио­кра­тов.

Под влия­ни­ем А.Р.Ж. Тюр­го М.Ж.А.Н. де К. Кондорсе об­ра­тил­ся к проб­ле­ма­ти­ке со­ци­аль­ных на­ук, от­стаи­вая пра­во че­ло­ве­ка на сво­бод­ное рас­по­ря­же­ние пло­да­ми сво­его тру­да и сво­бод­ное раз­ви­тие лич­но­сти. Главным ин­стру­мен­том про­ве­де­ния ре­форм счи­тал пар­ла­мент.

В на­ча­ле Ве­ли­кой французской ре­во­лю­ции (1789 года) ос­но­вал газету «Рес­пуб­ли­ка­нец, или За­щит­ник пред­ста­ви­тель­но­го пра­ви­тель­ст­ва». В 1791 году из­бран де­пу­та­том За­ко­но­дательного со­б­ра­ния от Па­ри­жа. В со­ста­ве ко­мис­сии из 9 человек ра­бо­тал над жи­рон­ди­ст­ским про­ек­том но­вой рес­пуб­ли­кан­ской кон­сти­ту­ции, пред­ста­вил про­ект все­об­ще­го об­ра­зо­ва­ния (апрель 1792 год), ко­то­рый пре­ду­смат­ри­вал 4 сту­пе­ни обу­че­ния: на­чаль­ные 4-лет­ние шко­лы (од­на на 400 жителей), 3-лет­ние сред­ние шко­лы 2-й сту­пе­ни (од­на на 4 тыс. жителей), ин­сти­ту­ты, даю­щие уг­луб­лён­ную под­го­тов­ку и про­фес­сию (5-лет­ний курс обу­че­ния, все­го 110 ин­сти­ту­тов в стра­не), ли­цеи (за­ме­няю­щие уни­вер­си­те­ты; 9 в стра­не). Об­щее ру­ково­д­ство об­ра­зо­ва­ни­ем воз­ла­га­лось на Нациоальное общество на­ук и ис­кусств. В про­ек­те от­стаи­ва­лись свет­ский ха­рак­тер шко­лы, ра­вен­ст­во муж­чин и жен­щин в пра­ве на об­ра­зо­ва­ние, бес­плат­ность обу­че­ния на всех сту­пе­нях. Ко­гда Кон­вент от­верг пред­ло­жен­ную ко­мис­си­ей кон­сти­ту­цию и при­нял яко­бин­ский про­ект, М.Ж.А.Н. де К. Кондорсе опуб­ли­ко­вал по­сла­ние к на­ро­ду, за что был об­ви­нён Ро­бес­пь­е­ром в нац. из­ме­не. Опа­са­ясь аре­ста, скры­вал­ся в Па­ри­же в до­ме ма­дам Вер­не, где и на­пи­сал свой главный труд - «Эс­киз ис­то­ри­че­ской кар­ти­ны про­грес­са че­ло­ве­че­ско­го ра­зу­ма» («Esquisse d’un tab­leau historique des progres de l’esprit hu­main», 1794 год; русский перевод 1909 год). За­кон­чив его, М.Ж.А.Н. де К. Кондорсе по­ки­нул своё убе­жи­ще, 3 дня бро­дил в ок­ре­ст­но­стях Па­ри­жа, был аре­сто­ван в дер. Кла­мар, в тюрь­ме при­нял яд, что­бы из­бе­жать гиль­о­ти­ны .

«Эс­киз...» про­ник­нут па­фо­сом без­гра­нич­но­го со­вер­шен­ст­во­ва­ния зна­ний и спо­соб­но­стей че­ло­ве­ка. В от­ли­чие от Ж.Ж. Рус­со, М.Ж.А,Н. де К. Кондорсе счи­тал, что зна­ния не толь­ко ни­ко­гда не раз­вра­ща­ли лю­дей, но, на­про­тив, спо­соб­ст­во­ва­ли ис­прав­ле­нию или смяг­че­нию нра­вов. Для реа­ли­за­ции «ес­те­ст­вен­ных прав» че­ло­ве­ка не­об­хо­ди­мо по­кон­чить с со­слов­ны­ми ог­ра­ни­че­ния­ми и пред­рас­суд­ка­ми, од­на­ко ни­ка­кой ком­му­ни­стической урав­ни­тель­но­сти до­пус­кать нель­зя, по­сколь­ку она «ги­бель­на» для этих прав. Раз­де­лив всю ис­то­рию че­ло­ве­че­ст­ва на 10 эта­пов, 9-м эта­пом М.Ж.А.Н. де К. Кондорсе счи­тал со­вре­мен­ное ему об­ще­ст­во, а 10-м - гря­ду­щее «цар­ст­во ра­зу­ма». Смысл че­ло­ве­че­ской жиз­ни - в мак­си­маль­но сво­бод­ном при­ме­не­нии сво­их спо­соб­но­стей, рас­по­ря­же­нии бо­гат­ст­вом и удов­ле­тво­ре­нии по­треб­но­стей. По­ме­хи на пу­ти к это­му - не­ве­же­ст­во, пред­рас­суд­ки, дес­по­тизм. Хри­сти­ан­ст­во бо­ит­ся фи­ло­со­фии и не­на­ви­дит её, по­сколь­ку та ос­но­ва­на на ве­ре в собств. ра­зум, что яв­ля­ет­ся би­чом для лю­бой ре­ли­гии. Свои на­де­ж­ды на про­гресс че­ло­ве­че­ст­ва М.Ж.А.Н. де К. Кондорсе свя­зы­вал с тре­мя основными мо­мен­та­ми: унич­то­же­ни­ем не­ра­вен­ст­ва ме­ж­ду на­ция­ми, унич­то­же­ни­ем не­ра­вен­ст­ва ме­ж­ду клас­са­ми од­ной и той же на­ции, дей­ст­ви­тель­ным со­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем че­ло­ве­ка. Все­го это­го мож­но дос­тичь за счёт со­ци­аль­но­го иск-ва, цель ко­то­ро­го со­сто­ит в унич­то­же­нии ка­жу­щей­ся про­ти­во­по­лож­но­сти ме­ж­ду ин­те­ре­сом ка­ж­до­го и ин­те­ре­сом всех. Что­бы соз­дать цар­ст­во сво­бо­ды и вся­че­ски спо­соб­ст­во­вать про­грес­су че­ло­ве­че­ско­го ра­зу­ма, на­до раз­ви­вать са­мо об­ще­ст­во с по­мо­щью сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, це­лью ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся вос­пи­та­ние гра­ж­дан как «дру­зей за­ко­на», ис­крен­не за­ин­те­ре­со­ван­ных в об­ществ. бла­ге.

Сочинения:

Œuvres. P., 1847–1849. Vol. 1–12. Stuttg., 1968. Vol. 1–12;

Жизнь Воль­те­ра. СПб., 1882.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.