КОНДОПОГА

КОНДОПОГА - го­род в Рос­сии, в южной час­ти Ка­ре­лии, центр Кон­до­пож­ско­го района.

Население 33,7 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу Кон­до­пож­ской гу­бы Онеж­ско­го оз. Железнодорожная стан­ция.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1495 году как де­рев­ня, с середины XVI века с. Кон­до­по­га. В XVIII-XIX веках важ­ный пе­ре­ва­лоч­ный пункт при тран­зи­те т. н. тив­дий­ско­го мра­мо­ра в Санкт-Пе­тер­бург (ме­сто­ро­ж­де­ние близ дер. Тив­дия, в ок­ре­ст­но­стях Кондопога, от­кры­то в середине XVIII века, промышленная раз­ра­бот­ка пре­кра­ще­на в начале XX века). В 1916 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по Мур­ман­ской железной дорогой. В 1920-х годы в Кондопоге на­ча­то строи­тель­ст­во ГЭС и цел­лю­лоз­но-бу­маж­но­го ком­би­на­та (ны­не «Кон­до­по­га»). Рай­он­ный центр Ка­рель­ской АССР (1927-1940, 1956-1991 годы), Ка­ре­ло-Фин­ской АССР (1940-1956 годы), Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия (с 1991 годв). С 1938 года го­род.

На южной ок­раи­не го­ро­да, в ста­рой его час­ти (быв. с. Кон­до­по­га), на бе­ре­гу Кон­до­пож­ской гу­бы со­хра­ни­лась де­ревянная Ус­пен­ская церковь (1774 год, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1927 и в 1950-х годов под руководством А.В. Опо­лов­ни­ко­ва), один из кра­си­вей­ших шат­ро­вых хра­мов Рус­ско­го Се­ве­ра. Вы­со­кий чет­ве­рик центральной час­ти пе­ре­хо­дит в 2-ярус­ный вось­ме­рик, за­вер­шаю­щий­ся рас­ши­ре­ни­ем (по­ва­лом), ко­то­рое слу­жит ос­но­ва­ни­ем строй­но­го шат­ра (об­щая высота церк­ви 42 м). С вос­то­ка к главному объ­ё­му при­мы­ка­ет пря­мо­уголь­ный ал­тар­ный при­руб с ки­ле­вид­ным по­кры­ти­ем («боч­кой»), с за­па­да - ши­ро­кая тра­пез­ная и се­ни с об­щей дву­скат­ной кры­шей, с 2 ви­ся­чи­ми крыль­ца­ми и ле­ст­ни­ца­ми-вхо­да­ми, сим­мет­рич­но рас­по­ло­жен­ны­ми с се­ве­ра и юга. Сна­ру­жи цер­ковь ук­ра­ше­на поя­сом из щип­цо­вых фрон­то­нов на вось­ме­ри­ке, рез­ны­ми стол­би­ка­ми кры­лец, ажур­ны­ми под­зо­ра­ми кров­ли и фи­гур­ны­ми кон­ца­ми её те­син. Ин­терь­ер хра­ма на высоте 5 м пе­ре­крыт под­вес­ным по­тол­ком с рос­пи­сью («не­бо»). Со­хра­нил­ся 5-ярус­ный рез­ной ико­но­стас , в тра­пез­ной - 2 рез­ных стол­ба с ви­ты­ми пе­ре­хва­та­ми и фи­гур­ны­ми крон­штей­на­ми.

В цен­тре го­ро­да рас­по­ло­же­ны ГЭС (1923-1929 годы, про­ект 1915-1916 годы инжинер Г.О. Граф­тио; 2-я оче­редь - 1937-1941 годы), бу­маж­ная фаб­ри­ка (1923-1941 годы). Сре­ди па­мят­ни­ков современного строи­тель­ст­ва: Сре­тен­ская церковь (начало 2000-х годов), лю­те­ран­ская кир­ха Воз­не­се­ния Хри­сто­ва (2003-2004 годы, арх. С. Кок­ко­нен), де­ревянная церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ма­те­ри (2006-2007 годы).

Па­мят­ни­ки С.М. Ки­ро­ву (1979 год, скульп­тор О.З. Ге­дес), М.И. Ка­ли­ни­ну (1988 год, скульп­тор Б.И. Дю­жев). Крае­ведческий му­зей (1984 год). Во Двор­це ис­кусств (в конце 1990-х годов пе­ре­ст­ро­ен из До­ма куль­ту­ры бу­маж­ни­ков, 1936 год) по­стро­ен боль­шой ор­ган с элек­тро­ме­ханич. пе­ре­да­чей (2000 год, германская фир­ма «Bec­ke­rath»). Ус­та­нов­ле­ны 2 ав­то­ма­тических ка­рий­о­на (из­го­тов­ле­ны ни­дерландской фир­мой «Petit & Fritsen»), один из них (23 ко­ло­ко­ла с под­свет­кой, ком­пь­ю­тер­ное управ­ле­ние и кла­виа­ту­ра с элек­трон­ной пе­ре­да­чей) - у Двор­ца спор­та на специальной ар­ке (2001 год).

Ве­ду­щее пред­при­ятие - «Кон­до­по­га» (один из российских ли­де­ров по про­изводству бу­ма­ги, в т. ч. га­зет­ной, кар­то­на). Ле­со­пиль­ный, шун­ги­то­вый (основная про­дук­ция - шун­ги­зи­то­вый ще­бень) за­во­ды, «Ка­рель­ский гра­нит», пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности. Пти­це­фаб­ри­ка. Кон­до­пож­ская ГЭС (мощ­ность св. 25 МВт; вхо­дит в кас­кад Сун­ских ГЭС).

Близ Кондопога на­хо­дя­тся: в дер. Лыч­ный Ост­ров, на од­но­им. ост­ро­ве, на оз. Сан­дал, - шат­ро­вая церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1620 год); в дер. Кол­го­ст­ров - ча­сов­ня Воз­не­се­ния (начало XVIII века); в дер. Пег­ре­ма - ча­сов­ня Св. Вар­лаа­ма Ху­тын­ско­го (1770-е годы); па­виль­о­ны и церк­ви баль­не­ог­ря­зе­во­го ку­рор­та Мар­ци­аль­ные Во­ды; де­ревянной ча­сов­ни второй половины XVIII - середины XIX веков в де­рев­нях Мян­сель­га, Лу­кин Ост­ров, Ми­хее­ва Сель­га, Пав­ло­ви­цы, Ер­ши, Ма­лое Лиж­мо­зе­ро; в с. Кон­че­зе­ро - по­строй­ки же­ле­зо­де­ла­тель­но­го и ме­де­пла­виль­но­го за­во­да XVIII-XIX веков (ос­но­ван в 1706 году по ука­зу Пет­ра I), кир­пич­ная Тро­иц­кая церковь в рус­ском сти­ле (1866 год); в дер. Бе­лая Го­ра - цер­ковь в честь ико­ны Ка­зан­ской Бо­жи­ей Ма­те­ри (1856 год); в дер. Ме­лой Гу­ба - Ни­коль­ская ча­сов­ня (1890-1895 годы); в пос. Гир­вас - де­ревянная церковь Св. Пан­те­леи­мо­на (2002-2007 годы); в с. Яниш­по­ле - де­ревяный храм му­че­ниц Ве­ры, На­де­ж­ды, Лю­бо­ви и ма­те­ри их Со­фии (2007-2008 годы).

Иллюстрации:

Фото П.С. Павлинова. Кон­до­по­га. Ус­пен­ская цер­ковь. 1774;

Фото М.В. Невской. Кон­до­по­га. Ар­ка с ка­рий­о­ном у Двор­ца спор­та. 2001.

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