КОНДОПОГА
КОНДОПОГА - город в России, в южной части Карелии, центр Кондопожского района.
Население 33,7 тыс. человек (2008 год). Расположен на берегу Кондопожской губы Онежского оз. Железнодорожная станция.
Впервые упоминается в 1495 году как деревня, с середины XVI века с. Кондопога. В XVIII-XIX веках важный перевалочный пункт при транзите т. н. тивдийского мрамора в Санкт-Петербург (месторождение близ дер. Тивдия, в окрестностях Кондопога, открыто в середине XVIII века, промышленная разработка прекращена в начале XX века). В 1916 году открыто постоянное движение по Мурманской железной дорогой. В 1920-х годы в Кондопоге начато строительство ГЭС и целлюлозно-бумажного комбината (ныне «Кондопога»). Районный центр Карельской АССР (1927-1940, 1956-1991 годы), Карело-Финской АССР (1940-1956 годы), Республики Карелия (с 1991 годв). С 1938 года город.
На южной окраине города, в старой его части (быв. с. Кондопога), на берегу Кондопожской губы сохранилась деревянная Успенская церковь (1774 год, реставрирована в 1927 и в 1950-х годов под руководством А.В. Ополовникова), один из красивейших шатровых храмов Русского Севера. Высокий четверик центральной части переходит в 2-ярусный восьмерик, завершающийся расширением (повалом), которое служит основанием стройного шатра (общая высота церкви 42 м). С востока к главному объёму примыкает прямоугольный алтарный прируб с килевидным покрытием («бочкой»), с запада - широкая трапезная и сени с общей двускатной крышей, с 2 висячими крыльцами и лестницами-входами, симметрично расположенными с севера и юга. Снаружи церковь украшена поясом из щипцовых фронтонов на восьмерике, резными столбиками крылец, ажурными подзорами кровли и фигурными концами её тесин. Интерьер храма на высоте 5 м перекрыт подвесным потолком с росписью («небо»). Сохранился 5-ярусный резной иконостас, в трапезной - 2 резных столба с витыми перехватами и фигурными кронштейнами.
В центре города расположены ГЭС (1923-1929 годы, проект 1915-1916 годы инжинер Г.О. Графтио; 2-я очередь - 1937-1941 годы), бумажная фабрика (1923-1941 годы). Среди памятников современного строительства: Сретенская церковь (начало 2000-х годов), лютеранская кирха Вознесения Христова (2003-2004 годы, арх. С. Кокконен), деревянная церковь Рождества Богоматери (2006-2007 годы).
Памятники С.М. Кирову (1979 год, скульптор О.З. Гедес), М.И. Калинину (1988 год, скульптор Б.И. Дюжев). Краеведческий музей (1984 год). Во Дворце искусств (в конце 1990-х годов перестроен из Дома культуры бумажников, 1936 год) построен большой орган с электромеханич. передачей (2000 год, германская фирма «Beckerath»). Установлены 2 автоматических карийона (изготовлены нидерландской фирмой «Petit & Fritsen»), один из них (23 колокола с подсветкой, компьютерное управление и клавиатура с электронной передачей) - у Дворца спорта на специальной арке (2001 год).
Ведущее предприятие - «Кондопога» (один из российских лидеров по производству бумаги, в т. ч. газетной, картона). Лесопильный, шунгитовый (основная продукция - шунгизитовый щебень) заводы, «Карельский гранит», предприятия пищевой промышленности. Птицефабрика. Кондопожская ГЭС (мощность св. 25 МВт; входит в каскад Сунских ГЭС).
Близ Кондопога находятся: в дер. Лычный Остров, на одноим. острове, на оз. Сандал, - шатровая церковь Святых Петра и Павла (1620 год); в дер. Колгостров - часовня Вознесения (начало XVIII века); в дер. Пегрема - часовня Св. Варлаама Хутынского (1770-е годы); павильоны и церкви бальнеогрязевого курорта Марциальные Воды; деревянной часовни второй половины XVIII - середины XIX веков в деревнях Мянсельга, Лукин Остров, Михеева Сельга, Павловицы, Ерши, Малое Лижмозеро; в с. Кончезеро - постройки железоделательного и медеплавильного завода XVIII-XIX веков (основан в 1706 году по указу Петра I), кирпичная Троицкая церковь в русском стиле (1866 год); в дер. Белая Гора - церковь в честь иконы Казанской Божией Матери (1856 год); в дер. Мелой Губа - Никольская часовня (1890-1895 годы); в пос. Гирвас - деревянная церковь Св. Пантелеимона (2002-2007 годы); в с. Янишполе - деревяный храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (2007-2008 годы).
Иллюстрации:
Фото П.С. Павлинова. Кондопога. Успенская церковь. 1774;
Фото М.В. Невской. Кондопога. Арка с карийоном у Дворца спорта. 2001.