КОНДОНСКАЯ КУЛЬТУРА
КОНДОНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура среднего неолита на Нижнем Амуре (IV-III тысячелетия до н.э.).
Основной ареал связан с долиной р. Амур и его притоков.
Названа по материалам поселения Кондон-почта, у современного нанайского с. Кондон, на левом берегу р. Девятка (Солнечный р-н Хабаровского края, Россия), изучавшегося под общим руководством А.П. Окладникова в 1962-1963, 1971-1972 годы. После 1966 года он выделил Кондонскую культуру как один из этапов неолита Нижнего Амура (между малышевским и вознесеновским). Несмотря на концепцию исторической непрерывности на Нижнем Амуре (с неолита), эти этапы-культуры не рассматривались как преемственные.
В современных исследованиях не подтверждается и линейная последовательность этих культур. Новые радиоуглеродные даты и различия в керамике позволили И.Я. Шевкомуду выделить ранний (VII-VI тысячилетия до н. э.) и поздний (VI-IV тысячилетия до н. э.) комплексы Кондонской культуры, однако это не общепризнано.
Памятники, где известны материалы Кондонской культуры, многокомпонентные, что затрудняет её характеристику. Исключение - однослойное поселение Князе-Волконское-1, на котором выявлены следы наземного жилища каркасно-столбовой конструкции, в то время как др. жилища, связываемые с Кондонской культурой, имели глубокий котлован с прямоугольным очагом в центре, столбовые ямы у стен и у очага.
Керамика плоскодонная; ведрообразной, горшковидной, баночной формы; венчик прямой или слабо отогнутый; характерен орнамент «амурская плетёнка» - опоясывающий верхнюю часть сосуда бордюр из оттисков ромбического штампа, расположенных в шахматном порядке; иногда ромбы заменяются ямками, окружностями, дугами, скобками и др.; нередко полоса «плетёнки» окаймлена рядами косо или прямо поставленных штамповых оттисков гребёнки, лопаточки. Встречается орнамент в виде рыбьей чешуи. Каменные орудия изготавливались на пластинах и микропластинах, отщепах, сколах, речных валунах и гальках, глыбах горных пород; нуклеусы призматические и микропризматические. Для вторичной обработки применялась одно- и двусторонняя краевая, а также бифасиальная ретушь (иволистные и черешковые наконечники стрел, копий, скребки, свёрла-проколки, ножи, вкладыши и др.).
Шлифовались односторонневыпуклые тёсла, кольца, бусы, подвески, «блесны» (узкие шлифов. пластины, в т. ч. нефритовые, с продольным желобком и отверстием в верхней части), назначение которых неясно. Найдены керамич. погремушка и статуэтка женщины (по антропологич. типу близка совр. нанайцам, ульчам, нивхам; «Кондонская Нефертити»; рис.). Вероятно, с Кондонской культурой связана часть амурских петроглифов. В основе хозяйства - рыболовство, охота.
Существует предположение, что в конце III тысячилетия носители Кондонской культуры переместились в долину Уссури и на Средний Амур. В.И. Дьяковым предложена гипотеза о существовании в раннем и среднем голоцене (около IX-VI тысячилетий до н. э.) на территории Маньчжурии протокондонской общности, носители которой постепенно мигрировали на Нижний и Средний Амур, в Приморье, на оз. Ханка, образовав там в процессе адаптации: Кондонской культуры, культуры новопокровскую, руднинскую, синкайлю (см. в ст. Неолитические культуры Дальнего Востока). Носители Кондонской культуры способствовали формированию в нижнеамурском регионе традиционного оседлого уклада, основанного на рыболовстве.
Иллюстрации:
Кондонская культура. «Кондонская Нефертити» (по А. П. Окладникову). Архив БРЭ.