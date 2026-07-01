КОНДОНСКАЯ КУЛЬТУРА

КОНДОНСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра сред­не­го не­оли­та на Ниж­нем Аму­ре (IV-III тысячелетия до н.э.).

Основной аре­ал свя­зан с до­ли­ной р. Амур и его при­то­ков.

На­зва­на по ма­те­риа­лам по­се­ле­ния Кон­дон-поч­та, у современного на­най­ско­го с. Кон­дон, на ле­вом бе­ре­гу р. Де­вят­ка (Сол­неч­ный р-н Ха­ба­ров­ско­го края, Рос­сия), изу­чав­ше­го­ся под об­щим ру­ко­вод­ст­вом А.П. Ок­лад­ни­ко­ва в 1962-1963, 1971-1972 годы. По­сле 1966 года он вы­де­лил Кондонскую культуру как один из эта­пов неоли­та Ниж­не­го Аму­ра (меж­ду ма­лы­шев­ским и воз­не­се­нов­ским). Не­смот­ря на кон­цеп­цию ис­то­рической не­пре­рыв­но­сти на Ниж­нем Аму­ре (с нео­ли­та), эти эта­пы-куль­ту­ры не рас­смат­ри­ва­лись как пре­ем­ст­вен­ные.

В современных ис­сле­до­ва­ни­ях не под­тверж­да­ет­ся и ли­ней­ная по­сле­до­ва­тель­но­сть этих куль­тур. Но­вые ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты и раз­ли­чия в ке­ра­ми­ке поз­во­ли­ли И.Я. Шев­ко­му­ду вы­де­лить ран­ний (VII-VI тысячилетия до н. э.) и по­зд­ний (VI-IV тысячилетия до н. э.) ком­п­лек­сы Кондонской культуры, од­на­ко это не об­ще­приз­на­но.

Па­мят­ни­ки, где из­ве­ст­ны ма­те­риа­лы Кондонской культуры, мно­го­ком­по­не­нт­ные, что за­труд­ня­ет её ха­рак­те­ри­сти­ку. Ис­клю­че­ние - од­но­слой­ное по­се­ле­ние Кня­зе-Вол­кон­ское-1, на ко­то­ром вы­яв­ле­ны сле­ды на­зем­но­го жи­ли­ща кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, в то вре­мя как др. жи­ли­ща, свя­зы­вае­мые с Кондонской культурой, име­ли глу­бо­кий кот­ло­ван с пря­мо­уголь­ным оча­гом в це­нт­ре, стол­бо­вые ямы у стен и у оча­га.

Ке­ра­ми­ка плос­ко­дон­ная; вед­ро­образ­ной, гор­шко­вид­ной, ба­ноч­ной фор­мы; вен­чик пря­мой или сла­бо ото­гну­тый; ха­рак­те­рен ор­на­мент «амур­ская пле­тён­ка» - опо­ясы­ваю­щий ве­рх­нюю часть со­су­да бор­дюр из от­ти­сков ром­бического штам­па, рас­по­ло­жен­ных в шах­мат­ном по­ряд­ке; ино­гда ром­бы за­ме­ня­ют­ся ям­ка­ми, ок­руж­но­стя­ми, ду­га­ми, скоб­ка­ми и др.; не­ред­ко по­ло­са «пле­тён­ки» окай­м­ле­на ря­да­ми ко­со или пря­мо по­став­лен­ных штам­по­вых от­ти­сков гре­бён­ки, ло­па­точ­ки. Встре­ча­ет­ся ор­на­мент в ви­де рыбь­ей че­шуи. Ка­мен­ные ору­дия из­го­тав­ли­ва­лись на пла­сти­нах и мик­ро­пла­сти­нах, от­ще­пах, ско­лах, реч­ных ва­лу­нах и галь­ках, глы­бах гор­ных по­род; ну­клеу­сы приз­ма­ти­че­ские и мик­ро­приз­ма­ти­че­ские. Для вто­рич­ной об­ра­бот­ки при­ме­ня­лась од­но- и дву­сто­рон­няя крае­вая, а так­же би­фа­сиаль­ная ре­тушь (иво­ли­ст­ные и че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки стрел, ко­пий, скреб­ки, свёр­ла-про­кол­ки, но­жи, вкла­ды­ши и др.).

Шли­фо­ва­лись од­но­сто­рон­не­вы­пук­лые тёс­ла, коль­ца, бу­сы, под­вес­ки, «блес­ны» (уз­кие шли­фов. пла­сти­ны, в т. ч. не­фри­то­вые, с про­доль­ным же­лоб­ком и от­вер­сти­ем в ве­рх­ней ча­сти), на­зна­че­ние ко­то­рых не­яс­но. Най­де­ны ке­ра­мич. по­гре­муш­ка и ста­ту­эт­ка жен­щи­ны (по ан­тро­по­ло­гич. ти­пу близ­ка совр. на­най­цам, уль­чам, нив­хам; «Кон­дон­ская Не­фер­ти­ти»; рис.). Ве­ро­ят­но, с Кондонской культурой свя­за­на часть амур­ских пет­ро­гли­фов. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - ры­бо­лов­ст­во, охо­та.

Су­ще­ст­ву­ет пред­по­ло­же­ние, что в конце III тысячилетия но­си­те­ли Кондонской культуры пе­ре­мес­ти­лись в до­ли­ну Ус­су­ри и на Сред­ний Амур. В.И. Дья­ко­вым пред­ло­же­на ги­по­те­за о су­ще­ст­во­ва­нии в ран­нем и сред­нем го­ло­це­не (около IX-VI тысячилетий до н. э.) на тер­ри­то­рии Мань­чжу­рии про­то­кон­дон­ской общ­но­сти, но­си­те­ли ко­то­рой по­сте­пен­но миг­ри­ро­ва­ли на Ниж­ний и Сред­ний Амур, в При­мо­рье, на оз. Хан­ка, об­ра­зо­вав там в про­цес­се адап­та­ции: Кондонской культуры, куль­ту­ры но­во­по­кров­скую, руд­нин­скую, син­кай­лю (см. в ст. Нео­ли­ти­че­ские куль­ту­ры Даль­не­го Вос­то­ка). Но­си­те­ли Кондонской культуры спо­соб­ст­во­ва­ли фор­ми­ро­ва­нию в ниж­не­амур­ском ре­гио­не тра­диционного осед­ло­го ук­ла­да, ос­но­ван­но­го на ры­бо­лов­ст­ве.

Иллюстрации:

Кон­дон­ская куль­ту­ра. «Кон­дон­ская Не­фер­ти­ти» (по А. П. Ок­лад­ни­ко­ву). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)