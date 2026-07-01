КОНДОМИНИУМ (лат. con (cum) ‒ вместе и dominium ‒ владение)
1) В международном праве совладение, совместное осуществление суверенитета несколькими государствами над одной территорией.
Устанавливается в целях урегулирования разногласий государств, претендующих на одну и ту же территорию (напр., франко-брит. К. над Новыми Гебридами до обретения ими независимости в 1980).
2) Единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в установленных границах и расположенное на нём жилое здание, иные объекты недвижимости, в котором отдельные части К. находятся в собственности домовладельцев – граждан, юридич. лиц, государства, а остальные части (общее имущество) составляют их общую долевую собственность.