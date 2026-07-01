КОНДОМИНИУМ (лат. con (cum) ‒ вместе и dominium ‒ владение)

1) В ме­ж­ду­народном пра­ве сов­ла­де­ние, со­вме­ст­ное осу­ще­ст­вле­ние су­ве­ре­ни­те­та несколькими го­су­дарст­ва­ми над од­ной тер­ри­то­ри­ей.

Ус­та­нав­ли­ва­ет­ся в це­лях уре­гу­ли­ро­ва­ния раз­но­гла­сий го­су­дарств, пре­тен­дую­щих на од­ну и ту же тер­ри­то­рию (напр., фран­ко-брит. К. над Но­вы­ми Геб­ри­да­ми до об­ре­те­ния ими не­за­ви­си­мо­сти в 1980).

2) Еди­ный ком­плекс не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва , вклю­чаю­щий зе­мель­ный уча­сток в ус­та­нов­лен­ных гра­ни­цах и рас­по­ло­жен­ное на нём жи­лое зда­ние, иные объ­ек­ты не­дви­жи­мо­сти, в ко­то­ром отдельные час­ти К. на­хо­дят­ся в соб­ст­вен­но­сти до­мо­вла­дель­цев – гра­ж­дан, юри­дич. лиц, го­су­дар­ст­ва, а ос­таль­ные час­ти (об­щее иму­ще­ст­во) со­став­ля­ют их об­щую до­ле­вую соб­ст­вен­ность.

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