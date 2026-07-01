КОНДИЦИИ

КОНДИЦИИ - при­ня­тое в ис­то­рической и ме­му­ар­ной литературе на­зва­ние ус­ло­вий, предъ­яв­лен­ных Вер­хов­ным тай­ным со­ве­том (ВТС) гер­цо­ги­не кур­лянд­ской Ан­не Ива­нов­не при при­гла­ше­нии её на российский пре­стол.

Чер­но­вик «кондиции» был со­став­лен в ночь на 19(30) января 1730 года в Мо­ск­ве по­сле смер­ти императора Пет­ра II чле­на­ми ВТС - Г.И. Го­лов­ки­ным, Д.М. Го­ли­цы­ным, М.М. Го­ли­цы­ным Стар­шим, В.Л. Дол­го­ру­ко­вым, А.Г. Дол­го­ру­ко­вым, В.В. Дол­го­ру­ко­вым и А.И. Ос­тер­ма­ном .

Ут­ром 19(30) января ми­ни­ст­ры со­ста­ви­ли 2-ю и окон­ча­тель­ную, 3-ю, ре­дак­ции «кондиции». Они ог­ра­ни­чи­ва­ли са­мо­дер­жав­ную власть в поль­зу ВТС. Со­вет объ­яв­лял­ся по­сто­ян­ным ор­га­ном из 8 чле­нов, без со­гла­сия ко­то­ро­го Ан­на Ива­нов­на не име­ла пра­ва объ­яв­лять ко­го-ли­бо на­след­ни­ком пре­сто­ла, на­чи­нать вой­ну, за­клю­чать мир, вво­дить но­вые на­ло­ги, про­из­во­дить в чи­ны вы­ше пол­ков­ни­ка и «оп­ре­де­лять» ко­го-ли­бо к «знат­ным де­лам».

Им­пе­рат­ри­ца при­ни­ма­ла на се­бя обя­за­тель­ст­во «у шля­хет­ст­ва жи­во­та, чес­ти и име­ния без су­да не от­ни­мать», еди­но­лич­но не жа­ло­вать вот­чи­ны и «го­су­дар­ст­вен­ные до­хо­ды в рас­хо­ды не упот­реб­лять». Ко­ман­до­ва­ние воо­руженными си­ла­ми (в т. ч. гвар­ди­ей) пе­ре­хо­ди­ло к ВТС.

В слу­чае на­ру­ше­ния им­пе­рат­ри­цей ус­ло­вий «кондиции» пре­ду­смат­ри­ва­ли ли­ше­ние её пре­сто­ла. «Кондиции» бы­ли под­пи­са­ны Ан­ной Ива­нов­ной 25 января (5 февраля) 1730 года в Ми­та­ве; 1(12) февраля 1730 года они бы­ли дос­тав­ле­ны в Мо­ск­ву и на сле­дую­щий день ог­ла­ше­ны чле­на­ми ВТС пе­ред со­б­ра­ни­ем выс­ших чи­нов.

По­сле по­да­чи дво­рян­ст­вом про­ше­ния о при­ня­тии Ан­ной Ива­нов­ной «са­мо­дер­жав­ст­ва» она пуб­лич­но 25 февраля (8 марта) 1730 года по­рва­ла текст «кондиции» и вер­ну­ла се­бе не­ог­ра­ни­чен­ную власть.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)