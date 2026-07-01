КОНДИЦИИ
КОНДИЦИИ - принятое в исторической и мемуарной литературе название условий, предъявленных Верховным тайным советом (ВТС) герцогине курляндской Анне Ивановне при приглашении её на российский престол.
Черновик «кондиции» был составлен в ночь на 19(30) января 1730 года в Москве после смерти императора Петра II членами ВТС - Г.И. Головкиным, Д.М. Голицыным, М.М. Голицыным Старшим, В.Л. Долгоруковым, А.Г. Долгоруковым, В.В. Долгоруковым и А.И. Остерманом.
Утром 19(30) января министры составили 2-ю и окончательную, 3-ю, редакции «кондиции». Они ограничивали самодержавную власть в пользу ВТС. Совет объявлялся постоянным органом из 8 членов, без согласия которого Анна Ивановна не имела права объявлять кого-либо наследником престола, начинать войну, заключать мир, вводить новые налоги, производить в чины выше полковника и «определять» кого-либо к «знатным делам».
Императрица принимала на себя обязательство «у шляхетства живота, чести и имения без суда не отнимать», единолично не жаловать вотчины и «государственные доходы в расходы не употреблять». Командование вооруженными силами (в т. ч. гвардией) переходило к ВТС.
В случае нарушения императрицей условий «кондиции» предусматривали лишение её престола. «Кондиции» были подписаны Анной Ивановной 25 января (5 февраля) 1730 года в Митаве; 1(12) февраля 1730 года они были доставлены в Москву и на следующий день оглашены членами ВТС перед собранием высших чинов.
После подачи дворянством прошения о принятии Анной Ивановной «самодержавства» она публично 25 февраля (8 марта) 1730 года порвала текст «кондиции» и вернула себе неограниченную власть.