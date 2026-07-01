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КОНДЕ ЛУИ I ДЕ БУРБОН
КОНДЕ (Condé) ЛУИ I ДЕ БУРБОН (Bourbon) - лидер французских протестантов (гугенотов). Принц, представитель младшей ветви Бурбонов, дядя Генриха IV.
Участвовал в Итальянских войнах (в обороне Меца, 1552 год, в битве при Сен-Кантене, 1557 год).
В 1559 году возглавил гугенотскую знать, в 1560 году организовал т. н. Амбуазский заговор против Гизов.
Один из вождей гугенотов в период Религиозных (гугенотских) войн (1562-1563, 1567-1568, 1568-1570 годы).
Убит в сражении.
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