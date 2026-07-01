КОНДЕ ЛУИ I ДЕ БУРБОН

КОНДЕ (Condé) ЛУИ I ДЕ БУРБОН (Bourbon) - ли­дер французских про­тес­тан­тов (гу­ге­но­тов). Принц, пред­ста­ви­тель млад­шей вет­ви Бур­бо­нов, дя­дя Ген­ри­ха IV .

Уча­ст­во­вал в Италь­ян­ских вой­нах (в обо­ро­не Ме­ца, 1552 год, в бит­ве при Сен-Кан­те­не, 1557 год).

В 1559 году воз­гла­вил гу­ге­нот­скую знать, в 1560 году ор­га­ни­зо­вал т. н. Ам­бу­аз­ский за­го­вор про­тив Ги­зов.

Один из во­ж­дей гу­ге­но­тов в пе­ри­од Ре­ли­ги­оз­ных ( гу­ге­нот­ских ) войн (1562-1563, 1567-1568, 1568-1570 годы).

Убит в сра­же­нии.