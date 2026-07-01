КОНДАКОВ НИКОДИМ ПАВЛОВИЧ

КОНДАКОВ НИКОДИМ ПАВЛОВИЧ - российский ис­то­рик искусства, ар­хео­лог, му­зей­ный дея­тель; действительный член пе­тербургской АХ (1893 год), академик Пе­тербургской АН (1898 год).

Сын управ­ляю­ще­го име­ний кня­зей Тру­бец­ких (быв­ше­го кре­по­ст­но­го-воль­но­от­пу­щен­ни­ка). В 1861-1865 годы учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Московского университета; уче­ник Ф.И. Бус­лае­ва.

С 1869 года при­ват-до­цент, с 1877 года про­фессор ка­фед­ры тео­рии и ис­то­рии изящ­ных ис­кусств Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се, где соз­дал пер­вый в Рос­сии му­зей ан­тич­ных слеп­ков; ос­но­вал Одес­скую ри­со­валь­ную шко­лу (так­же ди­рек­тор, 1884-1888 годы). Уча­ст­во­вал в ра­бо­те Московского ар­хео­ло­гического общества (1867-1889 годы; вновь с 1899 года), Ар­хео­ло­гической ко­мис­сии (1876-1891 годы), Русского ар­хео­ло­гического общества (с 1886 года); ру­ко­во­дил рас­коп­ка­ми ан­тич­ных па­мят­ни­ков в Кры­му, Ку­бан­ской обл., на Та­ма­ни. В 1888-1897 годы профессор ка­фед­ры тео­рии и ис­то­рии изящ­ных ис­кусств Санкт-Пе­тербургского университета; чи­тал лек­ции на Выс­ших жен­ских кур­сах. Од­но­вре­мен­но (1888-1893 годы) был стар­шим хра­ни­те­лем От­де­ле­ния сред­них ве­ков и эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния императорского Эр­ми­та­жа; из­дал пер­вый ка­та­лог это­го со­б­ра­ния (1891 год). Из­дал пер­вую отечественную на­уч­но-по­пу­ляр­ную ис­то­рию русского искусства от ан­тично­сти до монгольского за­вое­ва­ния («Рус­ские древ­но­сти в па­мят­ни­ках ис­кус­ст­ва», совместно с И.И. Тол­стым, т. 1–6, 1889-1899 годы).

Н.П. Кондаков при­ня­то счи­тать од­ним из соз­да­те­лей российского ви­зан­ти­но­ве­де­ния и ис­то­рии древне-русского искусства как современных на­учных дис­ци­п­лин. Он впер­вые дал ха­рак­те­ри­сти­ку основных осо­бен­но­стей искусства Ви­зан­тии и об­ос­но­вал боль­шин­ст­во раз­де­лов в его пе­рио­ди­за­ции, мно­го сде­лал для вы­яс­не­ния куль­тур­ных свя­зей Ви­зан­тии с Вос­то­ком и об­лас­тя­ми, вхо­див­ши­ми в её аре­ал (За­кав­ка­зье, Бал­ка­ны, Древ­няя Русь ). Вы­дви­нул про­бле­му ге­не­тического род­ст­ва искусства Западной Ев­ро­пы, Ви­зан­тии и Вос­то­ка (пре­ж­де все­го при­ме­ни­тель­но к при­клад­но­му искусству и ар­хитектурной де­ко­ра­ции).

Н.П. Кондаков совместно с Н.П. Ли­ха­чё­вым соз­дал тео­рию влия­ния искусства итальянского Про­то­ре­нес­сан­са и Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния на ви­зантийское и древне-русское искусство; ши­ро­ко ис­поль­зо­вал ти­по­ло­гическую сис­те­ма­ти­за­цию па­мят­ни­ков искусства, раз­вил ана­лиз тех­ни­ки про­из­ве­де­ний искусства, ху­дожественного ре­мес­ла и ар­хео­ло­гии. Ввёл в нау­ку и впер­вые ос­мыс­лил ог­ром­ное ко­ли­че­ст­во па­мят­ни­ков; од­ним из пер­вых под­ни­мал про­бле­му ох­ра­ны па­мят­ни­ков ис­то­рии и куль­ту­ры.

Сле­дуя за­ве­там Ф.И. Бус­лае­ва, Н.П. Кондаков раз­ви­вал ико­но­гра­фический ме­тод, вклю­чав­ший и тра­диционный ана­лиз сти­ля. В свя­зи с дея­тель­но­стью Комитета по­пе­чи­тель­ст­ва о рус­ской ико­но­пи­си, в соз­да­нии ко­то­ро­го (1901 год) Н.П. Кондаков при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие, он под­го­то­вил фун­даментальный ико­но­пис­ный под­лин­ник - сборник ико­но­гра­фических об­раз­цов, при­зван­ных слу­жить как «ре­ме­слу ико­но­пи­са­ния, иду­ще­му из­древ­ле, так рав­но и рус­ско­му ис­кус­ст­ву в его при­ме­не­нии к де­лу цер­ков­но­го ук­ра­ше­ния ико­на­ми, стен­ны­ми рос­пи­ся­ми, ико­но­стас­ным уб­ран­ст­вом, и са­мой ре­ли­ги­оз­ной жи­во­пи­си» (Из­ве­стия Ко­ми­те­та по­пе­чи­тель­ст­ва о рус­ской ико­но­пи­си. СПб., 1902. Вып. 1. С. 26).

Н.П. Кондаковым бы­ли под­го­тов­ле­ны важ­ней­шие тру­ды по ико­но­гра­фии: «Ико­но­гра­фия Гос­по­да Бо­га и Спа­са на­ше­го Иису­са Хри­ста» (1905 год, пе­ре­из­дан в 2001 году), «Ико­но­гра­фия Бо­го­ма­те­ри: Свя­зи гре­чес­кой и рус­ской ико­но­пи­си с италь­ян­ской жи­во­пи­сью ран­не­го Воз­рож­де­ния» (1910 год, пе­ре­из­дан в 1999 году) и «Ико­но­гра­фия Бо­го­ма­те­ри» (т. 1-2, 1914-1915 годы, пе­ре­из­дан в 1998 году; не­дав­но об­на­ру­жен­ная ру­ко­пись 3-го то­ма во французском пе­ре­во­де го­то­вит­ся к из­да­нию).

Н.П. Кондаков уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции Русского ар­хео­ло­гическго института в Стам­бу­ле (1895 год), экс­по­зи­ций икон в Треть­я­ков­ской га­ле­рее и Русском му­зее, а так­же в ря­де рес­тав­рационных ра­бот. С вес­ны 1917 года чи­тал лек­ции в Но­во­рос­сий­ском университете в Одес­се. В феврале 1920 года эмиг­ри­ро­вал в Бол­га­рию, где был профессорм Со­фий­ско­го университета; с вес­ны 1922 до 1925 годов пре­по­да­вал в Кар­ло­вом университете в Пра­ге.

Н.П. Кондаков сфор­ми­ро­вал на­учную шко­лу; ока­зал влия­ние на спе­циа­ли­стов не­сколь­ких по­ко­ле­ний. Уче­ни­ка­ми Н.П. Кондакова счи­та­ли се­бя Д.В. Ай­на­лов, С.А. Же­бе­лёв, Е.К. Ре­дин, Я.И. Смир­нов, Б.А. Ту­ра­ев, Б.В. Фар­ма­ков­ский, Г.Ф. Це­ре­те­ли и др. В па­мять о Н.П. Кондакове его уче­ни­ки соз­да­ли Se­mi­narium Kondakovianum в Пра­ге (в 1931-1945 годы Ар­хео­ло­гический институт им. Н.П. Кон­да­ко­ва).

На­граж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1916 год).

При­ём­ный сын Н.П. Кондакова - ис­то­рик Сер­гей Ни­ко­ди­мо­вич Кон­да­ков (1878-1940? годы ), со­ста­ви­тель «Юби­лей­но­го спра­воч­ни­ка Им­пе­ра­тор­ской Ака­де­мии ху­до­жеств. 1764-1914 годы» (т. 1-2, 1914-1915 годы).

Сочинения:

Ис­то­рия ви­зан­тий­ско­го ис­кус­ст­ва и ико­но­гра­фии по ми­ниа­тю­рам гре­че­ских ру­ко­пи­сей. Од., 1876;

Древ­няя ар­хи­тек­ту­ра Гру­зии. М., 1876;

Гре­че­ские тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки [в их от­но­ше­нии к ис­кус­ст­ву, ре­ли­гии и бы­ту]. Од., 1879;

Мо­заи­ки ме­че­ти Ках­рие Джа­ми­си в Кон­стан­ти­но­по­ле. Од., 1881;

Пу­те­ше­ст­вие на Си­най в 1881 г. Од., 1882;

Ви­зан­тий­ские церк­ви и па­мят­ни­ки Кон­стан­ти­но­по­ля. Од., 1886. 2-е изд. М., 2006;

Histoire de l’art byzantin considéré principale. P., 1886–1891. Vol. 1–2;

Ис­то­рия и па­мят­ни­ки ви­зан­тий­ской эма­ли. СПб., 1892;

Рус­ские кла­ды. СПб., 1896. Т. 1;

Па­мят­ни­ки хри­сти­ан­ско­го ис­кус­ст­ва на Афо­не. СПб., 1902. 2-е изд. М., 2004;

Ар­хео­ло­ги­че­ское пу­те­ше­ст­вие по Си­рии и Па­ле­сти­не. СПб., 1904;

Ма­ке­до­ния: Ар­хео­ло­ги­че­ское пу­те­ше­ст­вие. СПб., 1909;

Вос­по­ми­на­ния и ду­мы. Prague, 1927. 2-е изд. / Сост. И. Л. Кыз­ла­со­ва. M., 2002;

The Russian icon. Oxf., 1927;

Рус­ская ико­на. Пра­га, 1928–1933. Т. 1–4. 2-е изд. М., 2004. Т. 1–4;

Очер­ки и за­мет­ки по ис­то­рии сред­не­ве­ко­во­го ис­кус­ст­ва и куль­ту­ры. Пра­га, 1929.

Иллюстрации:

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