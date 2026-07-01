КОНДАКОВ НИКОДИМ ПАВЛОВИЧ
КОНДАКОВ НИКОДИМ ПАВЛОВИЧ - российский историк искусства, археолог, музейный деятель; действительный член петербургской АХ (1893 год), академик Петербургской АН(1898 год).
Сын управляющего имений князей Трубецких (бывшего крепостного-вольноотпущенника). В 1861-1865 годы учился на историко-филологическом факультете Московского университета; ученик Ф.И. Буслаева.
С 1869 года приват-доцент, с 1877 года профессор кафедры теории и истории изящных искусств Новороссийского университета в Одессе, где создал первый в России музей античных слепков; основал Одесскую рисовальную школу (также директор, 1884-1888 годы). Участвовал в работе Московского археологического общества (1867-1889 годы; вновь с 1899 года), Археологической комиссии (1876-1891 годы), Русского археологического общества (с 1886 года); руководил раскопками античных памятников в Крыму, Кубанской обл., на Тамани. В 1888-1897 годы профессор кафедры теории и истории изящных искусств Санкт-Петербургского университета; читал лекции на Высших женских курсах. Одновременно (1888-1893 годы) был старшим хранителем Отделения средних веков и эпохи Возрождения императорского Эрмитажа; издал первый каталог этого собрания (1891 год). Издал первую отечественную научно-популярную историю русского искусства от античности до монгольского завоевания («Русские древности в памятниках искусства», совместно с И.И. Толстым, т. 1–6, 1889-1899 годы).
Н.П. Кондаков принято считать одним из создателей российского византиноведения и истории древне-русского искусства как современных научных дисциплин. Он впервые дал характеристику основных особенностей искусства Византии и обосновал большинство разделов в его периодизации, много сделал для выяснения культурных связей Византии с Востоком и областями, входившими в её ареал (Закавказье, Балканы, Древняя Русь). Выдвинул проблему генетического родства искусства Западной Европы, Византии и Востока (прежде всего применительно к прикладному искусству и архитектурной декорации).
Н.П. Кондаков совместно с Н.П. Лихачёвым создал теорию влияния искусства итальянского Проторенессанса и Раннего Возрождения на византийское и древне-русское искусство; широко использовал типологическую систематизацию памятников искусства, развил анализ техники произведений искусства, художественного ремесла и археологии. Ввёл в науку и впервые осмыслил огромное количество памятников; одним из первых поднимал проблему охраны памятников истории и культуры.
Следуя заветам Ф.И. Буслаева, Н.П. Кондаков развивал иконографический метод, включавший и традиционный анализ стиля. В связи с деятельностью Комитета попечительства о русской иконописи, в создании которого (1901 год) Н.П. Кондаков принимал активное участие, он подготовил фундаментальный иконописный подлинник - сборник иконографических образцов, призванных служить как «ремеслу иконописания, идущему издревле, так равно и русскому искусству в его применении к делу церковного украшения иконами, стенными росписями, иконостасным убранством, и самой религиозной живописи» (Известия Комитета попечительства о русской иконописи. СПб., 1902. Вып. 1. С. 26).
Н.П. Кондаковым были подготовлены важнейшие труды по иконографии: «Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» (1905 год, переиздан в 2001 году), «Иконография Богоматери: Связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения» (1910 год, переиздан в 1999 году) и «Иконография Богоматери» (т. 1-2, 1914-1915 годы, переиздан в 1998 году; недавно обнаруженная рукопись 3-го тома во французском переводе готовится к изданию).
Н.П. Кондаков участвовал в организации Русского археологическго института в Стамбуле (1895 год), экспозиций икон в Третьяковской галерее и Русском музее, а также в ряде реставрационных работ. С весны 1917 года читал лекции в Новороссийском университете в Одессе. В феврале 1920 года эмигрировал в Болгарию, где был профессорм Софийского университета; с весны 1922 до 1925 годов преподавал в Карловом университете в Праге.
Н.П. Кондаков сформировал научную школу; оказал влияние на специалистов нескольких поколений. Учениками Н.П. Кондакова считали себя Д.В. Айналов, С.А. Жебелёв, Е.К. Редин, Я.И. Смирнов, Б.А. Тураев, Б.В. Фармаковский, Г.Ф. Церетели и др. В память о Н.П. Кондакове его ученики создали Seminarium Kondakovianum в Праге (в 1931-1945 годы Археологический институт им. Н.П. Кондакова).
Награждён орденом Почётного легиона (1916 год).
Приёмный сын Н.П. Кондакова - историк Сергей Никодимович Кондаков (1878-1940? годы ), составитель «Юбилейного справочника Императорской Академии художеств. 1764-1914 годы» (т. 1-2, 1914-1915 годы).
Сочинения:
История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей. Од., 1876;
Древняя архитектура Грузии. М., 1876;
Греческие терракотовые статуэтки [в их отношении к искусству, религии и быту]. Од., 1879;
Мозаики мечети Кахрие Джамиси в Константинополе. Од., 1881;
Путешествие на Синай в 1881 г. Од., 1882;
Византийские церкви и памятники Константинополя. Од., 1886. 2-е изд. М., 2006;
Histoire de l’art byzantin considéré principale. P., 1886–1891. Vol. 1–2;
История и памятники византийской эмали. СПб., 1892;
Русские клады. СПб., 1896. Т. 1;
Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902. 2-е изд. М., 2004;
Археологическое путешествие по Сирии и Палестине. СПб., 1904;
Македония: Археологическое путешествие. СПб., 1909;
Воспоминания и думы. Prague, 1927. 2-е изд. / Сост. И. Л. Кызласова. M., 2002;
The Russian icon. Oxf., 1927;
Русская икона. Прага, 1928–1933. Т. 1–4. 2-е изд. М., 2004. Т. 1–4;
Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры. Прага, 1929.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.