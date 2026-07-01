КОНДАКАРНОЕ ПЕНИЕ

КОНДАКАРНОЕ ПЕНИЕ - ме­лиз­ма­тическое куль­то­вое пе­ние, рас­про­стра­нён­ное в Древ­ней Ру­си в конце XI-XIV веков, ве­ро­ят­но, ви­зантийского про­ис­хо­ж­де­ния.

Ре­пер­ту­ар кондакарного пения вклю­чал кон­да­ки, ки­но­ни­ки, сти­хи из псал­мов и при­пе­вы к ним, за­пи­сан в древне-русских пев­че­ских кни­гах - кон­да­ка­рях (вы­даю­щий­ся па­мят­ник начала XII века - Бла­го­ве­щен­ский кон­да­карь).

Ори­ги­наль­на т. н. кон­да­кар­ная но­та­ция (по­ны­не не рас­шиф­ро­ван­ная): от зна́менной (см. Зна­мен­ный рас­пев , Крю­ки) её от­ли­ча­ет дву­стро­чие, оби­лие ви­тие­ва­тых невм, ука­зы­ваю­щих на ор­на­мен­таль­ный ха­рак­тер кондакарного пения.

Тер­ми­ны «кондакарное пение» и «кон­да­кар­ная но­та­ция» вве­де­ны в на­учный обо­рот Д.В. Ра­зу­мов­ским.

Иллюстрации:

Кон­дак Бо­ри­су и Гле­бу из Бла­го­ве­щен­ско­го кон­да­ка­ря. Начало XII века. Рос­сий­ская на­цио­наль­ная биб­лио­те­ка (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)