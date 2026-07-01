КОНДАКАРНОЕ ПЕНИЕ
КОНДАКАРНОЕ ПЕНИЕ - мелизматическое культовое пение, распространённое в Древней Руси в конце XI-XIV веков, вероятно, византийского происхождения.
Репертуар кондакарного пения включал кондаки, киноники, стихи из псалмов и припевы к ним, записан в древне-русских певческих книгах - кондакарях (выдающийся памятник начала XII века - Благовещенский кондакарь).
Оригинальна т. н. кондакарная нотация (поныне не расшифрованная): от зна́менной (см. Знаменный распев, Крюки) её отличает двустрочие, обилие витиеватых невм, указывающих на орнаментальный характер кондакарного пения.
Термины «кондакарное пение» и «кондакарная нотация» введены в научный оборот Д.В. Разумовским.
Иллюстрации:
Кондак Борису и Глебу из Благовещенского кондакаря. Начало XII века. Российская национальная библиотека (С.-Петербург). Архив БРЭ.