КОНДАК

КОНДАК (греч. ϰοντάϰιον):

1) Один из основных жан­ров ран­не­ви­зан­тий­ской гим­но­гра­фии , род по­эмы.

В кондаке под­роб­но (в т.ч. в диа­ло­гической фор­ме) раз­ра­ба­ты­ва­лась те­ма цер­ков­но­го празд­ни­ка или жи­тие свя­то­го; в от­ли­чие от других гим­но­гра­фических жан­ров, ко­то­рые свя­зы­ва­ют­ся с те­ми или ины­ми биб­лей­ски­ми тек­ста­ми, со­став­ляю­щи­ми час­ти бо­го­слу­же­ния, кондак пред­став­ля­ет со­бой не­за­ви­си­мое от биб­лей­ских тек­стов пес­но­пе­ние.

Рас­цвет жан­ра свя­зы­ва­ет­ся с твор­че­ст­вом Ро­ма­на Слад­ко­пев­ца.

Кондак со­сто­ит из не­сколь­ких (до 30) ико­сов (οἶϰος) - мет­ри­че­ски иден­тич­ных строф, имею­щих об­щий реф­рен и час­то объ­е­ди­нён­ных ак­ро­сти­хом. Те­ма кондака крат­ко из­ла­га­ет­ся в мет­ри­че­ски обо­соб­лен­ном за­чи­не, на­зы­ваю­щем­ся «ку­ку­лий» (ϰουϰούλιον; букв. - ка­пю­шон) или «про­имий» (προοίμιον - всту­п­ле­ние), имею­щем об­щий с ико­са­ми реф­рен. Про­ими­ев мо­жет быть от 1 до 3. В пе­нии кондака вы­дер­жи­вал­ся рес­пон­сор­ный прин­цип (стро­фы в ме­лиз­ма­тич. сти­ле ис­пол­нял со­лист, реф­рен - хор).

Кондак за­ни­мал важ­ное ме­сто в сис­те­ме гим­но­гра­фических жан­ров Кон­стан­ти­но­по­ля , то­гда как жан­ро­вая сис­те­ма па­ле­стин­ской гим­но­гра­фии до VII-VIII веков бы­ла со­всем иной. В по­сле­ико­но­бор­че­скую эпо­ху, ко­гда сло­жи­лась син­те­тич. сис­те­ма жан­ров, упот­реб­ле­ние пол­но­го К. по­сте­пен­но ис­чез­ло. Кондак от­сут­ст­ву­ют в ря­де греческих ру­ко­пи­сей IX-XI веков, что от­ра­зи­лось, в ча­ст­но­сти, в древ­ней­ших славянских ми­не­ях. С X века кондак вновь по­яв­ля­ют­ся в ру­ко­пи­сях, как пра­ви­ло, в усе­чён­ном ви­де - толь­ко про­имий, ко­то­рый и по­лу­чил впо­след­ст­вии название «кондак», или про­имий и 1 икос. В та­ком усе­чён­ном ви­де кондак стал ус­той­чи­вым эле­мен­том современного пра­во­слав­но­го бо­го­слу­же­ния. В пол­ном ви­де, за не­мно­го­численными ис­клю­че­ния­ми, кондак пе­ре­стал упот­реб­лять­ся по­сле XIII века.

2) В сла­вян­ской тра­ди­ции кондак - крат­кая стро­фа ака­фи­ста, ко­то­рый пред­став­ля­ет со­бой даль­ней­шее раз­ви­тие жан­ра пол­но­го кондака.

В греческой тра­ди­ции все стро­фы ака­фи­стов, кро­ме всту­пи­тель­ной, на­зы­ва­ют­ся ико­са­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)