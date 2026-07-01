КОНДАК
КОНДАК (греч. ϰοντάϰιον):
1) Один из основных жанров ранневизантийской гимнографии, род поэмы.
В кондаке подробно (в т.ч. в диалогической форме) разрабатывалась тема церковного праздника или житие святого; в отличие от других гимнографических жанров, которые связываются с теми или иными библейскими текстами, составляющими части богослужения, кондак представляет собой независимое от библейских текстов песнопение.
Расцвет жанра связывается с творчеством Романа Сладкопевца.
Кондак состоит из нескольких (до 30) икосов (οἶϰος) - метрически идентичных строф, имеющих общий рефрен и часто объединённых акростихом. Тема кондака кратко излагается в метрически обособленном зачине, называющемся «кукулий» (ϰουϰούλιον; букв. - капюшон) или «проимий» (προοίμιον - вступление), имеющем общий с икосами рефрен. Проимиев может быть от 1 до 3. В пении кондака выдерживался респонсорный принцип (строфы в мелизматич. стиле исполнял солист, рефрен - хор).
Кондак занимал важное место в системе гимнографических жанров Константинополя, тогда как жанровая система палестинской гимнографии до VII-VIII веков была совсем иной. В послеиконоборческую эпоху, когда сложилась синтетич. система жанров, употребление полного К. постепенно исчезло. Кондак отсутствуют в ряде греческих рукописей IX-XI веков, что отразилось, в частности, в древнейших славянских минеях. С X века кондак вновь появляются в рукописях, как правило, в усечённом виде - только проимий, который и получил впоследствии название «кондак», или проимий и 1 икос. В таком усечённом виде кондак стал устойчивым элементом современного православного богослужения. В полном виде, за немногочисленными исключениями, кондак перестал употребляться после XIII века.
2) В славянской традиции кондак - краткая строфа акафиста, который представляет собой дальнейшее развитие жанра полного кондака.
В греческой традиции все строфы акафистов, кроме вступительной, называются икосами.