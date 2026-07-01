КОНЧЕТТО

КОНЧЕТТО - тип изощрённой метафоры , основанный на неожиданном сближении далёких друг от друга образов и понятий.

По­ни­ма­ние кончетто, не­ред­ко край­не за­труд­нён­ное, пред­по­ла­га­ло ак­тив­ную ра­бо­ту чи­та­тель­ско­го ин­тел­лек­та.

Кончетто наи­бо­лее ха­рак­тер­ны для ев­ропейской по­эзии мань­е­риз­ма и ба­рок­ко: к кончетто (англ. conceit) при­бе­га­ли по­эты ме­та­фи­зи­че­ской шко­лы в Анг­лии (Дж. Донн, Дж. Хер­берт и т. д.), при­вер­жен­цы не­опет­рар­киз­ма, а за­тем ма­ри­низ­ма в Ита­лии; кон­сеп­тиз­ма в Ис­па­нии и пр.

Об­ра­зец кончетто: лу­на - «не­бес­ный ом­лет» (Дж. Ма­ри­но).

Кончетто встре­ча­ют­ся так­же в про­зе ба­рок­ко (Ф. де Ке­ве­до-и-Виль­е­гас, Ф.Ф. Фру­го­ни).

Ос­но­во­по­лож­ни­ком тео­рии кончетто счи­та­ет­ся Дж. Бру­но («О ге­рои­че­ском эн­ту­зи­аз­ме», 1585 год); в Ита­лии её раз­ра­ба­ты­вали так­же М. Пел­лег­ри­ни, П. Сфор­ца Пал­ла­ви­чи­ни, Д. Бар­то­ли и осо­бен­но Э. Те­зау­ро («Под­зор­ная тру­ба Ари­сто­те­ля », опубликованно в 1654 году); в Ис­па­нии - Б. Гра­си­ан-и-Мо­ра­лес («Ост­ро­умие, или Ис­кус­ст­во изо­щрён­но­го ума», 1642 год); в Анг­лии - Ф. Сид­ни.

Клас­си­цизм от­верг при­ём кончетто, осу­див его как про­ти­во­ре­ча­щий прин­ци­пам яс­но­сти и ес­те­ст­вен­но­сти (С. Джон­сон и др.).

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