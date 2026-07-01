КОНЧЕТТО
КОНЧЕТТО - тип изощрённой метафоры, основанный на неожиданном сближении далёких друг от друга образов и понятий.
Понимание кончетто, нередко крайне затруднённое, предполагало активную работу читательского интеллекта.
Кончетто наиболее характерны для европейской поэзии маньеризма и барокко: к кончетто (англ. conceit) прибегали поэты метафизической школы в Англии (Дж. Донн, Дж. Херберт и т. д.), приверженцы неопетраркизма, а затем маринизма в Италии; консептизма в Испании и пр.
Образец кончетто: луна - «небесный омлет» (Дж. Марино).
Кончетто встречаются также в прозе барокко (Ф. де Кеведо-и-Вильегас, Ф.Ф. Фругони).
Основоположником теории кончетто считается Дж. Бруно («О героическом энтузиазме», 1585 год); в Италии её разрабатывали также М. Пеллегрини, П. Сфорца Паллавичини, Д. Бартоли и особенно Э. Тезауро («Подзорная труба Аристотеля», опубликованно в 1654 году); в Испании - Б. Грасиан-и-Моралес («Остроумие, или Искусство изощрённого ума», 1642 год); в Англии - Ф. Сидни.
Классицизм отверг приём кончетто, осудив его как противоречащий принципам ясности и естественности (С. Джонсон и др.).