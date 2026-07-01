КОНЧЕРТО ГРОССО

КОНЧЕРТО ГРОССО - разновидность оркестрового концерта .

Ха­рак­тер­на для му­зы­ки ба­рок­ко. Об­щий ис­пол­ни­тель­ский со­став Кончерто гроссо, на­зы­вае­мый тут­ти (итал. tutti, букв. - все), вклю­чает не­сколь­ких со­лис­тов - кон­чер­ти­но (итал. concertino) - и груп­пу других му­зы­кан­тов, ко­то­рых обыч­но на­зы­ва­ют рипь­е­но (итал. ripieno).

Со­став кон­чер­ти­но мог быть раз­лич­ным (обыч­но 2 скрип­ки и вио­лон­чель, ко­то­рую, как пра­ви­ло, под­дер­жи­вал кла­ве­син, ис­пол­няв­ший пар­тию бас­со кон­ти­нуо). Фраг­мен­ты, ис­пол­няе­мые груп­пой со­лис­тов, кон­тра­ст­но со­пос­тав­ля­ют­ся с фраг­мен­та­ми, ис­пол­няе­мы­ми пол­ным со­ста­вом ор­ке­ст­ра. Тен­ден­ция к трак­тов­ке ор­ке­ст­ра в ду­хе Кончерто гроссо поя­ви­лась ещё в 1660-1670-е годы в твор­че­ст­ве А. Стра­дел­лы (всту­пи­тель­ные «сим­фо­нии» к его кан­та­там и се­ре­на­там).

Клас­сические об­раз­цы Кочерто гроссо - в твор­че­ст­ве А. Ко­рел­ли (12 concerti grossi op. 6, на­пи­са­ны в конце XVII века, опубликованы в 1714 году), Дж. То­рел­ли, А. Ви­валь­ди, Ф. Дже­ми­ниа­ни, П. Ло­ка­тел­ли, Г.Ф. Ген­де­ля, Г.Ф. Те­ле­ма­на и др. ком­по­зи­то­ров.

Про­из­ве­де­ния с при­зна­ка­ми Кочерто гроссо не все­гда обоз­на­ча­лись этим тер­ми­ном, ав­то­ры не­ред­ко об­хо­ди­лись лишь об­щим жан­ро­вым на­име­но­ва­ни­ем - «сon­certo».

В строе­нии цик­ла пре­об­ла­да­ет 4-ча­ст­ная струк­ту­ра с мед­лен­ны­ми не­чёт­ны­ми и ожив­лён­ны­ми, ди­на­мич­ны­ми чёт­ны­ми час­тя­ми (как и в со­на­тах то­го вре­ме­ни); I часть, как пра­ви­ло, на­пи­са­на в т. н. ри­тур­нель­ной фор­ме (см. Кон­церт­ная фор­ма).

По­сле де­ся­ти­ле­тий не­обы­чай­ной по­пу­ляр­но­сти в середине XVIII века жанр Кочерто гроссо ис­чез из ак­тив­ной ком­по­зи­тор­ской прак­ти­ки. Ин­те­рес к не­му воз­ро­дил­ся в XX веке ( Б. Мар­ти­ну , Э. Кше­нек, Э. Там­берг, А.Г. Шнит­ке).

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