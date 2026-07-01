КОНЧЕРТО ГРОССО
КОНЧЕРТО ГРОССО - разновидность оркестрового концерта.
Характерна для музыки барокко. Общий исполнительский состав Кончерто гроссо, называемый тутти (итал. tutti, букв. - все), включает нескольких солистов - кончертино (итал. concertino) - и группу других музыкантов, которых обычно называют рипьено (итал. ripieno).
Состав кончертино мог быть различным (обычно 2 скрипки и виолончель, которую, как правило, поддерживал клавесин, исполнявший партию бассо континуо). Фрагменты, исполняемые группой солистов, контрастно сопоставляются с фрагментами, исполняемыми полным составом оркестра. Тенденция к трактовке оркестра в духе Кончерто гроссо появилась ещё в 1660-1670-е годы в творчестве А. Страделлы (вступительные «симфонии» к его кантатам и серенатам).
Классические образцы Кочерто гроссо - в творчестве А. Корелли (12 concerti grossi op. 6, написаны в конце XVII века, опубликованы в 1714 году), Дж. Торелли, А. Вивальди, Ф. Джеминиани, П. Локателли, Г.Ф. Генделя, Г.Ф. Телемана и др. композиторов.
Произведения с признаками Кочерто гроссо не всегда обозначались этим термином, авторы нередко обходились лишь общим жанровым наименованием - «сoncerto».
В строении цикла преобладает 4-частная структура с медленными нечётными и оживлёнными, динамичными чётными частями (как и в сонатах того времени); I часть, как правило, написана в т. н. ритурнельной форме (см. Концертная форма).
После десятилетий необычайной популярности в середине XVIII века жанр Кочерто гроссо исчез из активной композиторской практики. Интерес к нему возродился в XX веке (Б. Мартину, Э. Кшенек, Э. Тамберг, А.Г. Шнитке).