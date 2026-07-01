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КОНЧЕДАРЬЯ
КОНЧЕДАРЬЯ - река на западе Китая.
Длина 550 км, площадь бассейна (вместе с водосбором оз. Баграшкёль) 184,4 тыс. км2.
Вытекает из оз. Баграшкёль, в верховьях пересекает восточную отроги Тянь-Шаня, течёт по северо-восточной окраине Таримской впадины.
Питание смешанное (дождевое, снеговое, грунтовое).
Среднемноголетний расход воды при выходе из гор 36 м3/с.
В нижнем течении имеет сложную систему русел, соединённых протоками, и часто меняет направление стока, впадая попеременно то в р. Тарим, то в оз. Лобнор.
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