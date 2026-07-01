КОНЧЕДАРЬЯ

КОНЧЕДАРЬЯ - река на западе Китая.

Дли­на 550 км, площадь бас­сей­на (вме­сте с во­до­сбо­ром оз. Баг­раш­кёль) 184,4 тыс. км2.

Вы­те­ка­ет из оз. Баг­раш­кёль, в вер­ховь­ях пе­ре­се­ка­ет восточную от­ро­ги Тянь-Ша­ня, те­чёт по северо-восточной ок­раи­не Та­рим­ской впа­ди­ны.

Пи­та­ние сме­шан­ное (до­ж­де­вое, сне­го­вое, грун­то­вое ).

Сред­не­мно­го­лет­ний рас­ход во­ды при вы­хо­де из гор 36 м3/с.

В ниж­нем те­че­нии име­ет слож­ную сис­те­му ру­сел, со­еди­нён­ных про­то­ка­ми, и час­то ме­ня­ет на­прав­ле­ние сто­ка, впа­дая по­пе­ре­мен­но то в р. Та­рим, то в оз. Лоб­нор.

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