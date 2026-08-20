КОНЧАНСКОЕ-СУВОРОВСКОЕ
КОНЧАНСКОЕ-СУВОРОВСКОЕ - село Боровичского района Новгородской области; Музей-усадьба А.В. Суворова.
Возникло в 1660 году как поселение православных карел, переселявшихся с территории Швеции. На протяжении XVII - начала XX веков название закрепилось в форме «Кончанское».
В 1762 году император Пётр III пожаловал Кончанское в вечное владение обер-гофмейстерине А.К. Воронцовой, которая в том же году продала его гр. И.И. Шувалову. В 1763 году у него Кончанское купил генерал-аншеф В.И. Суворов - отец выдающегося полководца А.В. Суворова. А.В. Суворов трижды бывал в Кончанском, первый раз - зимой 1784/1785 года, второй - весной 1786 года и третий раз - с 5(16) мая 1797 года по 7(18) февраля 1799 года (с перерывом в феврале 1798 года), когда находился здесь в ссылке (до начала 1798 года), а затем проживал без надзора.
После смерти А.В. Суворова (1800 год) село принадлежало его прямым потомкам (до 1893 года) и их родственникам (до 1917 года). С 1939 года начались работы по организации в Кончанском музея А.В. Суворова. 25 октября 1942 года открыт Дом-музей А.В. Суворова (с 1960 года Музей-заповедник А.В. Суворова, с 1976 года Музей-усадьба А.В. Суворова, филиал Новгородского государственного объединённого музея-заповедника). В 1950-2005 гоы село носило название Кончанское-Суворовское.
Усадьба в Кончанском начала складываться при В.И. Суворове, который в 1766 году выстроил здесь деревянный усадебный дом. При А.В. Суворове построен дерев. господский флигель (отремонтирован в 1830-х годах, разобран и отстроен заново в ходе реконструкции 1958-1959 годы), заложена деревянная церковь Св. Александра Невского (1786-1789 годы; в 1900 гоу перевезена в Санкт-Петербург, уничтожена в 1925 год) и разбит парк (плащадь около 4 га) с прудом, частично сохранившийся доныне (дубы, посаженные самим Суворовым), тогда же на горе Дубиха (в 0,5 км от Кончанского) возведён летний дом («Светёлка»; сгорел в 1920 году, воссоздан в 1965 году).
Начиная с 1828 года большие ремонтные работы в Кончанском вёл внук полководца А.А. Суворов, в частности был разобран старый усадебный дом, а на его месте построен новый - т. н. дом с мезонином (сгорел в 1947 году). В 1901 году на месте увезённой деревянной церкви в Кончанском построена каменная церковь Св. Александра Невского (в 1975 году в здании открыта диорама «Альпийский поход А.В. Суворова», художники А.И. Интезаров, П.Т. Мальцев, Ф.П. Усыпенко). В 1994 году создана новая экспозиция, рассказывающая об Итальянском походе 1799 года и Швейцарском походе 1799 года. Коллекция музея-усадьбы насчитывает св. 3 тыс. единиц хранения.
С 1999 года ведётся реставрация усадебного комплекса: воссозданы кухонный флигель (открыт для посетителей в 1999 году), баня, каретный сарай, амбар, погреб, деревянная церковь Св. Александра Невского (2005 год); планируется восстановление усадебного дома.
В 4 км от Кончанского-Суворовского - в с. Сопины - каменная Троицкая церковь (конец 1790-х годов, освящена в 1800 году), построенная на средства и по инициативе А.В. Суворова.