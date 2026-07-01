КОНЦЕССИЯ

КОНЦЕССИЯ - разновидность частно-государственного партнёрства.

В со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым го­су­дар­ст­во (кон­це­дент) усту­па­ет кон­цес­сио­не­ру (национальному или иностраному юри­дическому ли­цу или пред­при­ни­ма­те­лю) на оп­ре­де­лён­ный срок пра­во на ис­поль­зо­ва­ние при­род­ных ре­сур­сов (недр и пр.), со­ци­аль­но зна­чи­мых объ­ек­тов, ко­то­рые не мо­гут быть при­ва­ти­зи­ро­ва­ны (аэро­дро­мы, же­лез­ные до­ро­ги , объ­ек­ты ЖКХ и т. п.), а так­же пред­прия­тий, обо­ру­до­ва­ния, объ­ек­тов здра­во­ох­ра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния, куль­ту­ры и спор­та.

Про­об­ра­зом концессии счи­та­ют от­куп - пе­реда­чу го­су­дар­ст­вом за ус­та­нов­лен­ную пла­ту на оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях пра­ва взи­мать на­ло­ги и др. государственные до­хо­ды (Древ­ний Иран, VI век до н. э.; Древ­няя Гре­ция и Древ­ний Рим, IV век). Современная мо­дель концессии из­вест­на со вре­мён рим­ско­го пра­ва - в книге 50 Ди­ге­стов ре­гу­ли­ро­ва­лось пра­во поль­зо­ва­ния и рас­по­ря­же­ния рын­ка­ми, пор­та­ми, об­ществ. ба­ня­ми.

Кон­цес­си­он­ные до­го­во­ры ши­ро­ко пра­к­ти­ку­ют­ся в стра­нах кон­ти­нен­таль­ной сис­те­мы пра­ва. В Рос­сии по­ня­тие «концессии» тра­ди­ци­он­но обо­зна­ча­ло до­го­вор, за­клю­чён­ный го­су­дар­ст­вом с ча­ст­ным пред­при­ни­ма­те­лем, как пра­ви­ло с иностранной фир­мой, на экс­плуа­та­цию промышленных пред­при­ятий или зе­мель­ных уча­ст­ков. Осо­бый по­ли­тический и эко­но­мический ха­рак­тер име­ли концессии, су­ще­ст­во­вав­шие в пе­ри­од НЭПа , для при­вле­че­ния иностранные ин­ве­сти­ций в отдельные от­рас­ли эко­но­ми­ки (про­до­вольств., гор­ные концессии) и уда­лён­ные от цен­тра ре­гио­ны (Даль­ний Вос­ток, Си­бирь). Современое российское за­ко­но­да­тель­ст­во пре­ду­смат­ри­ва­ет как ин­фра­струк­тур­ные (напр., со­гла­ше­ния о соз­да­нии и/или ре­кон­ст­рук­ции не­дви­жи­мо­сти как раз­но­вид­ность дол­го­сроч­ной арен­ды), так и при­ро­до­ре­сурс­ные концессии (напр., со­гла­ше­ния о раз­де­ле про­дук­ции), кон­це­ден­том в ко­то­рых мо­жет вы­сту­пать го­су­дар­ст­во, субъ­ект РФ или му­ни­ци­паль­ное об­ра­зо­ва­ние.

В ме­ж­ду­народном пра­ве ре­гу­ли­ро­ва­ни­ем ус­ло­вий кон­цес­си­он­ных со­гла­ше­ний за­ни­ма­ют­ся ин­сти­ту­ты в об­лас­ти не­дро­поль­зо­ва­ния, в ча­ст­но­сти ОПЕК. В ми­ро­вой прак­ти­ке су­ще­ст­ву­ет несколько ти­пов кон­цес­си­он­ных со­гла­ше­ний: BOT (Build-Operate-Transfer) - «Строи­тель­ст­во-уп­рав­ле­ние-пе­ре­да­ча», в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым кон­цес­сио­нер осу­ще­ст­в­ля­ет строи­тель­ст­во и экс­плуа­та­цию объ­ек­та в те­че­ние оп­ре­де­лён­но­го сро­ка, по­сле че­го пе­ре­да­ёт его кон­це­ден­ту; BTO (Build-Transfer-Operate) - «Строи­тель­ст­во-пе­ре­да­ча-управ­ле­ние», ко­гда кон­цес­сио­нер стро­ит объ­ект, ко­то­рый по­сле за­вер­ше­ния строи­тель­ст­ва пе­ре­да­ёт­ся в соб­ст­вен­ность кон­це­ден­ту, но экс­плуа­ти­ру­ет­ся кон­цес­сио­не­ром; ВОО (Build- Own-Operate) - «Строи­тель­ст­во-вла­де­ние-уп­рав­ле­ние», в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым кон­цес­сио­нер стро­ит объ­ект и осу­ще­ст­в­ля­ет по­сле­дую­щую экс­плуа­та­цию, вла­дея им без ог­ра­ни­че­ния сро­ка; ВООТ (Build-Own-Operate-Transfer) - «Строи­тель­ст­во-вла­де­ние-управ­ле­ние-передача», ко­гда соб­ст­вен­ни­ком по­стро­ен­но­го объ­ек­та яв­ля­ет­ся кон­цес­сио­нер в те­че­ние оп­ре­де­лён­но­го сро­ка, по ис­те­че­нии ко­то­ро­го объ­ект пе­ре­хо­дит в соб­ст­вен­ность кон­це­ден­та; BBO (Buy-Build-Operate) - «По­куп­ка-строи­тель­ст­во-управ­ле­ние», фор­ма при­ва­ти­за­ции, вклю­чаю­щая вос­ста­нов­ле­ние или рас­ши­ре­ние су­ще­ст­вую­ще­го объ­ек­та.

2) В гражданском пра­ве - до­го­вор, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым од­на сто­ро­на - пра­во­об­ла­да­тель - обя­зу­ет­ся пре­дос­та­вить другой сто­ро­не - поль­зо­ва­те­лю = на срок или без ука­за­ния сро­ка пра­во ис­поль­зо­вать в пред­при­ни­мательской дея­тель­но­сти поль­зо­ва­те­ля ком­плекс ис­клю­чи­тель­ных прав, при­над­ле­жа­щих пра­во­об­ла­да­те­лю, а поль­зо­ва­тель, в свою оче­редь, обя­зу­ет­ся ис­поль­зо­вать ука­зан­ные пра­ва с со­блю­де­ни­ем ог­ра­ни­че­ний, воз­ло­жен­ных на не­го за­ко­ном или до­го­во­ром, и уп­ла­чивать ус­та­нов­лен­ное воз­на­гра­ж­де­ние (ком­мерческая концессиия). Ком­мерческая концессиия ши­ро­ко рас­про­стра­не­на в стра­нах с раз­ви­той ры­ноч­ной эко­но­ми­кой под названием фран­чай­зинг.

3) Воз­на­гра­ж­де­ние, по­лу­чае­мое бан­ка­ми за ор­га­ни­за­цию про­да­жи вновь вы­пу­щен­ных цен­ных бу­маг.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)