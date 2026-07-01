КОНЦЕССИЯ
КОНЦЕССИЯ - разновидность частно-государственного партнёрства.
В соответствии с которым государство (концедент) уступает концессионеру (национальному или иностраному юридическому лицу или предпринимателю) на определённый срок право на использование природных ресурсов (недр и пр.), социально значимых объектов, которые не могут быть приватизированы (аэродромы, железные дороги, объекты ЖКХ и т. п.), а также предприятий, оборудования, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Прообразом концессии считают откуп - передачу государством за установленную плату на определённых условиях права взимать налоги и др. государственные доходы (Древний Иран, VI век до н. э.; Древняя Греция и Древний Рим, IV век). Современная модель концессии известна со времён римского права - в книге 50 Дигестов регулировалось право пользования и распоряжения рынками, портами, обществ. банями.
Концессионные договоры широко практикуются в странах континентальной системы права. В России понятие «концессии» традиционно обозначало договор, заключённый государством с частным предпринимателем, как правило с иностранной фирмой, на эксплуатацию промышленных предприятий или земельных участков. Особый политический и экономический характер имели концессии, существовавшие в период НЭПа, для привлечения иностранные инвестиций в отдельные отрасли экономики (продовольств., горные концессии) и удалённые от центра регионы (Дальний Восток, Сибирь). Современое российское законодательство предусматривает как инфраструктурные (напр., соглашения о создании и/или реконструкции недвижимости как разновидность долгосрочной аренды), так и природоресурсные концессии (напр., соглашения о разделе продукции), концедентом в которых может выступать государство, субъект РФ или муниципальное образование.
В международном праве регулированием условий концессионных соглашений занимаются институты в области недропользования, в частности ОПЕК. В мировой практике существует несколько типов концессионных соглашений: BOT (Build-Operate-Transfer) - «Строительство-управление-передача», в соответствии с которым концессионер осуществляет строительство и эксплуатацию объекта в течение определённого срока, после чего передаёт его концеденту; BTO (Build-Transfer-Operate) - «Строительство-передача-управление», когда концессионер строит объект, который после завершения строительства передаётся в собственность концеденту, но эксплуатируется концессионером; ВОО (Build- Own-Operate) - «Строительство-владение-управление», в соответствии с которым концессионер строит объект и осуществляет последующую эксплуатацию, владея им без ограничения срока; ВООТ (Build-Own-Operate-Transfer) - «Строительство-владение-управление-передача», когда собственником построенного объекта является концессионер в течение определённого срока, по истечении которого объект переходит в собственность концедента; BBO (Buy-Build-Operate) - «Покупка-строительство-управление», форма приватизации, включающая восстановление или расширение существующего объекта.
2) В гражданском праве - договор, в соответствии с которым одна сторона - правообладатель - обязуется предоставить другой стороне - пользователю = на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, а пользователь, в свою очередь, обязуется использовать указанные права с соблюдением ограничений, возложенных на него законом или договором, и уплачивать установленное вознаграждение (коммерческая концессиия). Коммерческая концессиия широко распространена в странах с развитой рыночной экономикой под названием франчайзинг.
3) Вознаграждение, получаемое банками за организацию продажи вновь выпущенных ценных бумаг.