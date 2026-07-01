КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО - концертная площадка в Москве.
Построен в 1938-1940 годы архитекторами Д.Н. Чечулиным и К.К. Орловым, которые использовали незаконченное здание Театра им. В.Э. Мейерхольда (проект архитекторов М.Г. Бархина и С.Е. Вахтангова).
В частности, был сохранён скруглённый в плане зрительный зал.
Рассчитан на 1505 мест.
Находится в системе Московской филармонии.
Открытие зала в 1940 году было приурочено к 100-летию со дня рождения П.И. Чайковского.
В 1947 году установлен орган немецкой фирмы «Walker» (построен в 1839-1940 годы для собора Святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге), в 1959 году заменён большим органом чешской фирмы «Rieger Kloss» (реконструирован в 1970, 1977 годы), который поныне является крупнейшим концертным органом Москвы.
В зале проходят концерты академической музыки, литературные и хореографические концерты, выступают народные и эстрадные коллективы, проводятся фестивали («Русская зима», «Московские звёзды», «Московская осень» и др.) и конкурсы; с 1962 года - одна из площадок Междунар. конкурса им. П.И. Чайковского.
В начале 2000-х годов реставрирован (открыт в 2004 году).
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