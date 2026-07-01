КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО - концертная площадка в Москве.

По­стро­ен в 1938-1940 годы ар­хи­тек­то­ра­ми Д.Н. Че­чу­ли­ным и К.К. Ор­ло­вым, ко­то­рые ис­поль­зо­ва­ли не­за­кон­чен­ное зда­ние Те­ат­ра им. В.Э. Мей­ер­холь­да (про­ект ар­хи­тек­то­ров М.Г. Бар­хи­на и С.Е. Вах­тан­го­ва).

В ча­ст­но­сти, был со­хра­нён скруг­лён­ный в пла­не зри­тель­ный зал.

Рас­счи­тан на 1505 мест.

На­хо­дит­ся в сис­те­ме Московской фи­лар­мо­нии.

От­кры­тие за­ла в 1940 году бы­ло при­уро­че­но к 100-ле­тию со дня ро­ж­де­ния П.И. Чай­ков­ско­го .

В 1947 году ус­та­нов­лен ор­ган немецкой фир­мы «Wal­ker» (по­стро­ен в 1839-1940 годы для со­бо­ра Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге), в 1959 году за­ме­нён боль­шим ор­га­ном чешской фир­мы «Rieger Kloss» (ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1970, 1977 годы), ко­то­рый по­ны­не яв­ля­ет­ся круп­ней­шим кон­церт­ным ор­га­ном Мо­ск­вы.

В за­ле про­хо­дят кон­цер­ты ака­де­мической му­зы­ки, литературные и хо­рео­гра­фические кон­цер­ты, вы­сту­па­ют на­род­ные и эс­т­рад­ные кол­лек­ти­вы, про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли («Рус­ская зи­ма», «Мо­с­ков­ские звёз­ды», «Мо­с­ков­ская осень» и др.) и кон­кур­сы; с 1962 года - од­на из пло­ща­док Ме­ж­ду­нар. кон­кур­са им. П.И. Чай­ков­ско­го.

В начале 2000-х годов рес­тав­ри­ро­ван (от­крыт в 2004 году).

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