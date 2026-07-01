КОНЦЕРТНАЯ СИМФОНИЯ
КОНЦЕРТНАЯ СИМФОНИЯ -музыкальное произведение для группы солистов с оркестром, родственное кончерто гроссо и сольному концерту.
Как и в кончерто гроссо, группа солирующих (концертирующих) инструментов противопоставляется звучанию всего оркестра.
Подобно классическому концерту, концертная симфония обычно состоит из 3 (реже 2) частей, имеет в I части двойную экспозицию, включает виртуозные каденции солистов.
В XVIII веке сочинения типа концертной симфонии (самые ранние образцы созданы представителями мангеймской школы) нередко назывались также концертами, концертино, кончертоне, концертными дуэтами и т. п.
В числе авторов концертной симфонии - И. Кристиан Бах, К. Диттерсдорф, Й. Гайдн, В.А. Моцарт (наиболее известна его концертная симфония для скрипки и альта с оркестром Es-dur K 364).
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