КОНЦЕРТНАЯ СИМФОНИЯ

КОНЦЕРТНАЯ СИМФОНИЯ -музыкальное произведение для группы солистов с оркестром, родственное кончерто гроссо и сольному концерту.

Как и в кон­чер­то грос­со , груп­па со­ли­рую­щих (кон­цер­ти­рую­щих) ин­ст­ру­мен­тов про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся зву­ча­нию все­го ор­ке­ст­ра.

По­доб­но клас­сическому кон­цер­ту, концертная симфония обыч­но со­сто­ит из 3 (ре­же 2) час­тей, име­ет в I час­ти двой­ную экс­по­зи­цию, вклю­ча­ет вир­ту­оз­ные ка­ден­ции со­лис­тов.

В XVIII веке со­чи­не­ния ти­па концертной симфонии (са­мые ран­ние об­раз­цы соз­да­ны пред­ста­ви­те­ля­ми ман­гейм­ской шко­лы) не­ред­ко на­зы­ва­лись так­же кон­цер­та­ми, кон­цер­ти­но, кон­чер­то­не, кон­церт­ны­ми ду­эта­ми и т. п.

В чис­ле ав­то­ров концертной симфонии - И. Кри­сти­ан Бах, К. Дит­терс­дорф, Й. Гайдн, В.А. Мо­царт (наи­бо­лее из­вест­на его концертная симфония для скрип­ки и аль­та с ор­ке­ст­ром Es-dur K 364).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)