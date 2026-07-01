КОНЦЕРТНАЯ ФОРМА
КОНЦЕРТНАЯ ФОРМА - самая крупная неполифоническая форма в инструментальной музыке конца XVII - первой половины XVIII веков.
Основана на функциональной гармонии; от полифонической форм сохранила принцип чередования темы (также называется «ритурнель») и интермедий (как в фуге), проведение темы в разных тональностях, формы изложения темы, а также тип развития без достижения нового качества.
Тема излагается в начале и неоднократно воспроизводится с изменениями (как правило, с сокращением). Интермедии обычно развивают материал темы и по сути являются модулирующими ходами, связывающими разнотональные проведения темы.
Для темы характерно исполнение всем составом оркестра (тутти), для интермедий - группой солистов.
Концертная форма типична для частей (преимущественно первых) циклических сочинений эпохи барокко.
Форма была очень распространённой (А. Вивальди, Г.Ф. Гендель и мн. др.), наиболее сложные образцы у И. С. Баха.
Применяется в барочных концертах (напр., в «Бранденбургских» концертах Баха), оркестровых увертюрах [напр., в Увертюре (Сюите) h-moll Баха], ансамблевых сонатах (в его же 3-й сонате для скрипки и клавира), в сюитах (I часть Английской сюиты g-moll для клавира), в больших прелюдиях (As-dur из 2-го тома «Хорошо темперированного клавира»).