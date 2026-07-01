КОНЦЕРТНАЯ ФОРМА

КОНЦЕРТНАЯ ФОРМА - самая крупная неполифоническая форма в инструментальной музыке конца XVII - первой половины XVIII веков.

Ос­но­ва­на на функ­цио­наль­ной гар­мо­нии; от по­ли­фо­нической форм со­хра­ни­ла прин­цип че­ре­до­ва­ния те­мы (так­же на­зы­ва­ет­ся «ри­тур­нель») и ин­тер­ме­дий (как в фу­ге), про­ве­де­ние те­мы в раз­ных то­наль­но­стях, фор­мы из­ло­же­ния те­мы, а так­же тип раз­ви­тия без дос­ти­же­ния но­во­го ка­че­ст­ва.

Те­ма из­ла­га­ет­ся в на­ча­ле и не­од­но­крат­но вос­про­из­во­дит­ся с из­ме­не­ния­ми (как пра­ви­ло, с со­кра­ще­ни­ем). Ин­тер­ме­дии обыч­но раз­ви­ва­ют ма­те­ри­ал те­мы и по су­ти яв­ля­ют­ся мо­ду­ли­рую­щи­ми хо­да­ми, свя­зы­ваю­щи­ми раз­но­то­наль­ные про­ве­де­ния те­мы.

Для те­мы ха­рак­тер­но ис­пол­не­ние всем со­ста­вом ор­ке­ст­ра (тут­ти), для ин­тер­ме­дий - груп­пой со­лис­тов.

Концертная форма ти­пич­на для час­тей (пре­имущественно пер­вых) цик­ли­че­ских со­чи­не­ний эпо­хи ба­рок­ко.

Фор­ма бы­ла очень рас­про­стра­нён­ной (А. Ви­валь­ди, Г.Ф. Ген­дель и мн. др.), наи­более слож­ные об­раз­цы у И. С. Ба­ха .

При­ме­ня­ет­ся в ба­роч­ных кон­цер­тах (напр., в «Бран­ден­бург­ских» кон­цер­тах Ба­ха), ор­ке­ст­ро­вых увер­тю­рах [напр., в Увер­тю­ре (Сюи­те) h-moll Ба­ха], ан­самб­ле­вых со­на­тах (в его же 3-й со­на­те для скрип­ки и кла­ви­ра), в сюи­тах (I часть Анг­лий­ской сюи­ты g-moll для кла­ви­ра), в боль­ших пре­лю­ди­ях (As-dur из 2-го то­ма «Хо­ро­шо тем­пе­ри­ро­ван­но­го кла­ви­ра»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)