КОНЦЕРТИНО

КОНЦЕРТИНО - музыкальное произведение вроде концерта , от которого отличается меньшими размерами частей цикла и/или уменьшенным составом оркестра.

Од­но­ча­ст­ное концертино - кон­цер­тш­тюк (нем. Kon­zert­stück).

Название «концертино» ино­гда да­ёт­ся со­чи­не­ни­ям без соль­ной пар­тии (концертино для струн­но­го квар­те­та И.Ф. Стра­вин­ско­го, концертино для для двух ыортепиано Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча).

Груп­па со­ли­рую­щих (кон­цер­ти­рую­щих) ин­ст­ру­мен­тов в кон­чер­то грос­со и кон­церт­ной сим­фо­нии (пра­виль­нее - кон­чер­ти­но).

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