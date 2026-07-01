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КОНЦЕРТИНО
КОНЦЕРТИНО - музыкальное произведение вроде концерта, от которого отличается меньшими размерами частей цикла и/или уменьшенным составом оркестра.
Одночастное концертино - концертштюк (нем. Konzertstück).
Название «концертино» иногда даётся сочинениям без сольной партии (концертино для струнного квартета И.Ф. Стравинского, концертино для для двух ыортепиано Д.Д. Шостаковича).
Группа солирующих (концертирующих) инструментов в кончерто гроссо и концертной симфонии (правильнее - кончертино).
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