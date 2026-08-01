«КОНЦЕРТ»

«КОНЦЕРТ», операция - кодовое наименование операции, проведённой в ходе Великой Отечественной вой­ны советскими пар­ти­за­на­ми .

19 сентября по ко­нец октября 1943 года в це­лях мас­со­во­го вы­во­да из строя уча­ст­ков ж елезнодорожных пу­тей в ты­лу германских войск на советско-германском фрон­те от Ка­ре­лии до Кры­ма для сры­ва опе­ра­тив­ных пе­ре­во­зок войск и гру­зов.

Яви­лась про­дол­же­ни­ем опе­ра­ции «Рель­со­вая вой­на», про­во­ди­лась по пла­ну и под ру­ко­во­дством Цен­траль­но­го шта­ба пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния (ЦШПД), бы­ла тес­но свя­за­на с пред­стоя­щим на­сту­п­ле­ни­ем советских войск на смо­лен­ском и го­мель­ском на­прав­ле­ни­ях и в хо­де Бит­вы за Днепр 1943 года.

К уча­стию в опе­ра­ции при­вле­ка­лись 193 пар­ти­зан­ских от­ря­да (груп­пы) Бе­ло­рус­сии, При­бал­ти­ки, Ка­ре­лии, Кры­ма, Ле­нин­град­ской и Ка­ли­нин­ской об­лас­тей (св. 120 тыс. человек), ко­то­рые долж­ны бы­ли по­дор­вать св. 272 тыс. рель­сов. На тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии в опе­ра­ции уча­ст­во­ва­ло св. 90 тыс. пар­ти­зан; им пред­стоя­ло по­дор­вать 140 тыс. рель­сов.

ЦШПД пред­по­ла­гал за­бро­сить бе­ло­русским пар­ти­за­нам 120 т ВВ и других гру­зов; ка­ли­нин­ским и ле­нинградским пар­ти­за­нам - по 20 т. Вви­ду рез­ко­го ухуд­ше­ния ме­тео­ус­ло­вий к на­ча­лу опе­ра­ции уда­лось пе­ре­бро­сить пар­ти­за­нам лишь око­ло по­ло­ви­ны за­пла­ни­ро­ван­но­го ко­ли­че­ст­ва гру­зов, по­это­му бы­ло ре­ше­но на­чать мас­со­вые ди­вер­сии 25 сентября. Од­на­ко часть от­ря­дов, уже вы­шед­ших на ис­ход­ные ру­бе­жи, при­сту­пи­ла к осу­ще­ст­в­ле­нию опе­ра­ции 19 сентября.

В ночь на 25 сентября. бы­ли про­из­ве­де­ны од­но­вре­мен­ные дей­ст­вия по пла­ну опе­ра­ции «Концерт» на фрон­те ши­ри­ной около 900 км (ис­клю­чая Ка­ре­лию и Крым) и на глу­би­ну св. 400 км. Пар­ти­за­ны Бе­ло­рус­сии в ночь на 19 сентября по­дор­ва­ли около 20 тыс. рель­сов, а в ночь на 25 сентября - около 16 тыс. рель­сов.

Ди­вер­сии про­дол­жа­лись и в ок­тяб­ре.

Все­го бы­ло по­дор­ва­но св. 148 тыс. рель­сов.

На этом опе­ра­ция фак­ти­че­ски пре­кра­ти­лась из-за от­сут­ст­вия по­ста­вок ВВ. Не­смот­ря на то, что за­да­чи опе­ра­ции «Концерт» пол­но­стью не бы­ли вы­пол­не­ны, про­пу­ск­ная спо­соб­ность же­лез­ной до­ро­ги про­тив­ни­ка на ок­ку­пи­ро­ван­ной тер­ри­то­рии СССР в сентябре - октябре 1943 года рез­ко сни­зи­лась. Пе­ре­бро­ска по же­лез­ной до­ро­ге его час­тей и со­еди­не­ний, а так­же осу­ще­ст­в­ле­ние под­во­за и эва­куа­ции бы­ли зна­чи­тель­но за­труд­не­ны.

В хо­де опе­ра­ции уве­ли­чил­ся при­ток ме­ст­но­го на­се­ле­ния в пар­ти­зан­ские от­ря­ды.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)