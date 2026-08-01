«КОНЦЕРТ»
«КОНЦЕРТ», операция - кодовое наименование операции, проведённой в ходе Великой Отечественной войны советскими партизанами.
19 сентября по конец октября 1943 года в целях массового вывода из строя участков железнодорожных путей в тылу германских войск на советско-германском фронте от Карелии до Крыма для срыва оперативных перевозок войск и грузов.
Явилась продолжением операции «Рельсовая война», проводилась по плану и под руководством Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД), была тесно связана с предстоящим наступлением советских войск на смоленском и гомельском направлениях и в ходе Битвы за Днепр 1943 года.
К участию в операции привлекались 193 партизанских отряда (группы) Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинградской и Калининской областей (св. 120 тыс. человек), которые должны были подорвать св. 272 тыс. рельсов. На территории Белоруссии в операции участвовало св. 90 тыс. партизан; им предстояло подорвать 140 тыс. рельсов.
ЦШПД предполагал забросить белорусским партизанам 120 т ВВ и других грузов; калининским и ленинградским партизанам - по 20 т. Ввиду резкого ухудшения метеоусловий к началу операции удалось перебросить партизанам лишь около половины запланированного количества грузов, поэтому было решено начать массовые диверсии 25 сентября. Однако часть отрядов, уже вышедших на исходные рубежи, приступила к осуществлению операции 19 сентября.
В ночь на 25 сентября. были произведены одновременные действия по плану операции «Концерт» на фронте шириной около 900 км (исключая Карелию и Крым) и на глубину св. 400 км. Партизаны Белоруссии в ночь на 19 сентября подорвали около 20 тыс. рельсов, а в ночь на 25 сентября - около 16 тыс. рельсов.
Диверсии продолжались и в октябре.
Всего было подорвано св. 148 тыс. рельсов.
На этом операция фактически прекратилась из-за отсутствия поставок ВВ. Несмотря на то, что задачи операции «Концерт» полностью не были выполнены, пропускная способность железной дороги противника на оккупированной территории СССР в сентябре - октябре 1943 года резко снизилась. Переброска по железной дороге его частей и соединений, а также осуществление подвоза и эвакуации были значительно затруднены.
В ходе операции увеличился приток местного населения в партизанские отряды.