КОНЦЕПТУАЛИЗМ (ФИЛОСОФИЯ)

КОНЦЕПТУАЛИЗМ, философия - философское учение, которое, не приписывая общим понятиям самостоятельные онтологические реальности, вместе с тем утверждает, что они воспроизводят объединяемые в человеческом уме сходные признаки единичных вещей.

От­вер­гая схо­ла­стический реа­лизм, концептуализм, в от­ли­чие от но­ми­на­лиз­ма, ут­вер­ждал, что в еди­нич­ных пред­ме­тах су­ще­ст­ву­ет не­что об­щее, на ос­но­ве че­го воз­ни­ка­ет кон­цепт, вы­ра­жен­ный сло­вом.

В средне-вековой фи­ло­со­фии об­ра­зец по­доб­но­го ре­ше­ния про­бле­мы уни­вер­са­лий вы­дви­нул П. Абе­ляр .

В но­вой фи­ло­со­фии, в про­ти­во­вес реа­лиз­му кем­бридж­ских пла­то­ни­ков и в от­ли­чие от но­ми­на­ли­стической тен­ден­ции Т. Гоб­бса, тео­рию концептуализма раз­ра­бо­тал Дж. Локк , стре­мив­ший­ся к син­те­зу эм­пи­риз­ма и ра­цио­на­лиз­ма. Он объ­яс­нял про­ис­хо­ж­де­ние уни­вер­са­лий ра­бо­той «...ра­зу­ма, ко­то­рый ис­поль­зу­ет на­блю­дае­мое ме­ж­ду ве­ща­ми сход­ст­во для об­ра­зо­ва­ния от­вле­чён­ных об­щих идей и ус­та­нав­ли­ва­ет их в уме вме­сте с от­но­ся­щи­ми­ся к ним име­на­ми в ка­че­ст­ве об­раз­цов или форм» (Соч. М., 1985. Т. 1. С. 472).

А.Л. Доб­ро­хо­тов

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