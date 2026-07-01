КОНЦЕПТУАЛИЗМ (ФИЛОСОФИЯ)
КОНЦЕПТУАЛИЗМ, философия - философское учение, которое, не приписывая общим понятиям самостоятельные онтологические реальности, вместе с тем утверждает, что они воспроизводят объединяемые в человеческом уме сходные признаки единичных вещей.
Отвергая схоластический реализм, концептуализм, в отличие от номинализма, утверждал, что в единичных предметах существует нечто общее, на основе чего возникает концепт, выраженный словом.
В средне-вековой философии образец подобного решения проблемы универсалий выдвинул П. Абеляр.
В новой философии, в противовес реализму кембриджских платоников и в отличие от номиналистической тенденции Т. Гоббса, теорию концептуализма разработал Дж. Локк, стремившийся к синтезу эмпиризма и рационализма. Он объяснял происхождение универсалий работой «...разума, который использует наблюдаемое между вещами сходство для образования отвлечённых общих идей и устанавливает их в уме вместе с относящимися к ним именами в качестве образцов или форм» (Соч. М., 1985. Т. 1. С. 472).
А.Л. Доброхотов