КОНЦЕПТ
КОНЦЕПТ - структурно-содержательная единица сознания, отражающая совокупность знаний, представлений, мнений об объекте мысли.
Термин «концепт» активно используется в разных направлениях современного языкознания с некоторыми отличиями в дефиниции и методах исследования.
Когнитивный подход [М. Бирвиш, Р. Джэкендофф, Л. Талми, С. Шиффер (США); Е.С. Кубрякова (Россия) и др.] использует термин «концепт» для объяснения содержания и структуры единиц ментальных и/или психических ресурсов сознания человека.
Концепт структурирует знание и опыт человека; это оперативная содержательная единица сознания (памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, картины мира, отражённой в человеческой психике). Под концептом понимается также представление о смыслах, которыми оперирует человек в процессе мышления в виде неких «квантов» знания, и вообще о том, что человек знает, предполагает, думает, воображает об объектах мира (Р. Павилёнис, Литва).
Концепт структурируют субъективный опыт путём подведения его под определённые категории и классы, способствуют отождествлению и различению объектов. Язык адекватно обеспечивает доступ к описанию и установлению содержания концепта, которые разделяются на простейшие (представленные одним словом или компонентами его значения, напр. концепт «яблоко») и сложные (представленные словосочетанием и предложением, напр. К. «русская тоска»).
Содержание концепта частично репрезентируется в языке, в т. ч. в грамматике, частично - в иных мыслительных единицах (образах, картинах, схемах и т. п.). Значение слова не может быть сведено к образующим его концепта (и наоборот). Концепт как основная единица хранения и передачи знания принципиально динамичен, поэтому содержание его постоянно модифицируется. Универсальные (общечеловеческие) К. по-разному выражаются в языках в зависимости от их структуры, прагматических и культурологических факторов функционирования и потому фиксируются в разных значениях.
В ряде работ понятие «концепт» широко используется при описании семантики языка; при этом значения языковых выражений приравниваются к содержанию выражаемых в них концептов (Джэкендофф). Часто используется понимание концепта как соотносительного со значением слова понятия (Кубрякова и др.). Другие подходы, за исключением психолингвистического, являются модификациями когнитивного.
Лингвоконцептологический подход [С.Г. Воркачёв, В.И. Карасик (Россия) и др.] ставит своей целью описать выражаемые в языке концепт лингвистическими средствами. Концепт рассматривается как основная единица сознания, которая организована по пóлевому принципу и включает в структуру чувственный образ, информационное содержание и интерпретационное поле. Концепт объективируется языковыми средствами, но имеет и не выраженную языком часть содержания. На основе анализа совокупности языковых средств составляются представления о содержании и структуре концепта в «концептосфере» [упорядоченной совокупности концептов в сознании человека/народа (Д.С. Лихачёв)], исследуется её содержание и отношение в ней концептов.
Понятие «концепта» используется также для обозначения моделируемой лингвистическими средствами единицы сознания при описании национальной специфики концептосферы (см. Когнитивная наука). Концепт структурно и содержательно специфичны с национальной, социальной, групповой и индивидуальной точек зрения. Как и в теории межкультурной коммуникации, исследуется менталитет носителей языков, но для выявления лингвоспецифичных характеристик концепта используется анализ его составляющих, отражённых в семантике языка. Особое направление исследований - выявление различий семантики универсальных категорий философии и психологии и характера их реализации в лексике языков.
Семантико-когнитивный подход [А.П. Бабушкин, И.А. Стернин, З.Д. Попова (Россия) и др.] исследует соотношение семантики языка с концептосферой народа. Концепт понимается как глобальная единица мыслительной деятельности. Значение слова включается в концепт «Когнитивная интерпретация» осуществляется с помощью лингвистич. методов изучения лексики.
Лингвокультурологический подход характеризуется комплексным изучением языка, сознания и культуры (Ю.С. Степанов). Концепт (лингвоконцепт) понимается как выраженный в языке любой культурный смысл, как единица «языка» культуры. Ведущий отличительный признак концепта - его ценностная этнокультурная специфика (напр., содержание концепта «правда», «истина», «совесть», «свобода» в разных культурах). Поэтому концепт в узком содержательном смысле - закреплённые в лексике языков этнически специфичные понятия обыденного мировоззрения (напр., концепт «воля», «удаль», «тоска» в русской культуре). Такие концепты часто не находят однословных эквивалентов при переводе на другие языки, но обеспечивают стабильность и преемственность духовной культуры народа. Выделяются индивидуальные, групповые (социокультурные), этнокультурные и общечеловеческие концепты.
В структуре концепта выделяются ядро (наиболее актуальные для носителей языка ассоциации) и периферия (менее значимые ассоциации). Пóлевый принцип структурирования концепта предполагает отсутствие у него чётких границ. В структуре концепта выделяются ценностный, образный и понятийный компоненты. Один и тот же концепт может обозначаться единицами разных уровней языка (концепт «зима», «зима в детстве»). Для моделирования концепта используются фрейм, сценарий, скрипт и др. понятия когнитивной лингвистики, обладающие более чёткой структурой.
Психолингвистический подход рассматривает концепт как специфическую модель смысла, но в аспекте его порождения и восприятия [В.А. Пищальникова (Россия) и др.]. Концепт понимается как структурно-содержательное образование, создающееся в конкретных условиях речевой деятельности. Главный структурообразующий признак концепта - актуальный (личностный) смысл, который задаёт характер речевой деятельности. Значение и концепт отражают разные аспекты языкового содержания: значение в основную вычленяет и фиксирует составные части содержания языковой единицы, концепт моделирует его порождение и функцию. Содержание и структура концепта моделируются на базе психологических и психолингвистических методов.