КОНЦЕПТ

КОНЦЕПТ - структурно-содержательная единица сознания, отражающая совокупность знаний, представлений, мнений об объекте мысли.

Тер­мин «концепт» ак­тив­но ис­поль­зу­ет­ся в раз­ных на­прав­ле­ни­ях современного язы­ко­зна­ния с не­ко­то­ры­ми от­ли­чия­ми в де­фи­ни­ции и ме­то­дах ис­сле­до­ва­ния.

Ког­ни­тив­ный под­ход [М. Бир­виш, Р. Джэ­кен­дофф, Л. Тал­ми, С. Шиф­фер (США); Е.С. Куб­ря­ко­ва (Рос­сия) и др.] ис­поль­зу­ет тер­мин «концепт» для объ­яс­не­ния со­дер­жа­ния и струк­ту­ры еди­ниц мен­таль­ных и/или пси­хических ре­сур­сов соз­на­ния че­ло­ве­ка.

Концепт струк­ту­ри­ру­ет зна­ние и опыт че­ло­ве­ка; это опе­ра­тив­ная со­дер­жательная еди­ни­ца соз­на­ния (па­мя­ти, мен­таль­но­го лек­си­ко­на, кон­цеп­ту­аль­ной сис­те­мы и язы­ка моз­га, кар­ти­ны ми­ра, от­ра­жён­ной в че­ло­ве­че­ской пси­хи­ке). Под концептом по­ни­ма­ет­ся так­же пред­став­ле­ние о смыс­лах, ко­то­ры­ми опе­ри­ру­ет че­ло­век в про­цес­се мыш­ле­ния в ви­де не­ких «кван­тов» зна­ния, и во­об­ще о том, что че­ло­век зна­ет, пред­по­ла­га­ет, ду­ма­ет, во­об­ра­жа­ет об объ­ек­тах ми­ра (Р. Па­ви­лё­нис, Лит­ва).

Концепт струк­ту­ри­ру­ют субъ­ек­тив­ный опыт пу­тём под­ве­де­ния его под оп­ре­де­лён­ные ка­те­го­рии и клас­сы, спо­соб­ст­ву­ют ото­жде­ст­в­ле­нию и раз­ли­че­нию объ­ек­тов. Язык аде­к­ват­но обес­пе­чи­ва­ет дос­туп к опи­са­нию и ус­та­нов­ле­нию со­дер­жа­ния концепта, ко­то­рые раз­де­ля­ют­ся на про­стей­шие (пред­став­лен­ные од­ним сло­вом или ком­по­нен­та­ми его зна­че­ния, напр. концепт «яб­ло­ко») и слож­ные (пред­став­лен­ные сло­во­со­че­та­ни­ем и пред­ло­же­ни­ем, напр. К. «рус­ская тос­ка»).

Со­дер­жа­ние концепта час­тич­но ре­пре­зен­ти­ру­ет­ся в язы­ке, в т. ч. в грам­ма­ти­ке, час­тич­но - в иных мыс­ли­тель­ных еди­ни­цах (об­раз­ах, кар­ти­нах, схе­мах и т. п.). Зна­че­ние сло­ва не мо­жет быть све­де­но к об­ра­зую­щим его концепта (и на­обо­рот). Концепт как основная еди­ни­ца хра­не­ния и пе­ре­да­чи зна­ния прин­ци­пи­аль­но ди­на­ми­чен, по­это­му со­дер­жа­ние его по­сто­ян­но мо­ди­фи­ци­ру­ет­ся. Уни­вер­саль­ные (об­ще­че­ло­ве­че­ские) К. по-раз­но­му вы­ра­жа­ют­ся в язы­ках в за­ви­си­мо­сти от их струк­ту­ры, праг­ма­тических и куль­ту­ро­ло­гических фак­то­ров функ­цио­ни­ро­ва­ния и по­то­му фик­си­ру­ют­ся в раз­ных зна­че­ни­ях.

В ря­де ра­бот по­ня­тие «концепт» ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся при опи­са­нии се­ман­ти­ки язы­ка; при этом зна­че­ния язы­ко­вых вы­ра­же­ний при­рав­ни­ва­ют­ся к со­дер­жа­нию вы­ра­жае­мых в них кон­цеп­тов (Джэ­кен­дофф). Час­то ис­поль­зу­ет­ся по­ни­ма­ние концепта как со­от­но­си­тель­но­го со зна­че­ни­ем сло­ва по­ня­тия (Куб­ря­ко­ва и др.). Другие под­хо­ды, за ис­клю­че­ни­ем пси­хо­лин­гви­сти­че­ско­го, яв­ля­ют­ся мо­ди­фи­ка­ция­ми ког­ни­тив­но­го.

Лин­гво­кон­цеп­то­ло­ги­че­ский под­ход [С.Г. Вор­ка­чёв, В.И. Ка­ра­сик (Рос­сия) и др.] ста­вит сво­ей це­лью опи­сать вы­ра­жае­мые в язы­ке концепт лин­гвис­тич ескими сред­ст­ва­ми. Концепт рас­смат­ри­ва­ет­ся как основная еди­ни­ца соз­на­ния, ко­то­рая ор­га­ни­зо­ва­на по пóлевому прин­ци­пу и вклю­ча­ет в струк­ту­ру чув­ст­вен­ный об­раз, ин­фор­ма­ци­он­ное со­дер­жа­ние и ин­тер­прета­ци­он­ное по­ле. Концепт объ­ек­ти­ви­ру­ет­ся язы­ко­вы­ми сред­ст­ва­ми, но име­ет и не вы­ра­жен­ную язы­ком часть со­дер­жа­ния. На ос­но­ве ана­ли­за со­во­куп­но­сти язы­ко­вых средств со­став­ля­ют­ся пред­став­ле­ния о со­дер­жа­нии и струк­ту­ре концепта в «кон­цеп­то­сфе­ре» [упо­ря­до­чен­ной со­во­куп­но­сти кон­цеп­тов в соз­на­нии че­ло­ве­ка/на­ро­да ( Д.С. Ли­ха­чёв )], ис­сле­ду­ет­ся её со­дер­жа­ние и от­но­ше­ние в ней кон­цеп­тов.

По­ня­тие «концепта» ис­поль­зу­ет­ся так­же для обо­зна­че­ния мо­де­ли­руе­мой лин­гвис­тическими сред­ст­ва­ми еди­ни­цы соз­на­ния при опи­са­нии национальной спе­ци­фи­ки кон­цеп­то­сфе­ры (см. Ког­ни­тив­ная нау­ка). Концепт струк­тур­но и со­дер­жа­тель­но спе­ци­фич­ны с на­цио­наль­ной, со­ци­аль­ной, груп­по­вой и ин­ди­ви­ду­аль­ной то­чек зре­ния. Как и в тео­рии меж­куль­тур­ной ком­му­ни­ка­ции, ис­сле­ду­ет­ся мен­та­ли­тет но­си­те­лей язы­ков, но для вы­яв­ле­ния лин­гвос­пе­ци­фич­ных ха­рак­те­ри­стик концепта ис­поль­зу­ет­ся ана­лиз его со­став­ляю­щих, от­ра­жён­ных в се­ман­ти­ке язы­ка. Осо­бое на­прав­ле­ние ис­сле­до­ва­ний - вы­яв­ле­ние раз­ли­чий се­ман­ти­ки уни­вер­саль­ных ка­те­го­рий фи­ло­со­фии и пси­хо­ло­гии и ха­рак­те­ра их реа­ли­за­ции в лек­си­ке язы­ков.

Се­ман­ти­ко-ког­ни­тив­ный под­ход [А.П. Ба­буш­кин, И.А. Стер­нин, З.Д. По­по­ва (Рос­сия) и др.] ис­сле­ду­ет со­от­но­ше­ние се­ман­ти­ки язы­ка с кон­цеп­то­сфе­рой на­ро­да. Концепт по­ни­ма­ет­ся как гло­баль­ная еди­ни­ца мыс­лительной дея­тель­но­сти. Зна­че­ние сло­ва вклю­ча­ет­ся в концепт «Ког­ни­тив­ная ин­тер­пре­та­ция» осу­ще­ст­в­ля­ет­ся с по­мо­щью лин­гвис­тич. ме­то­дов изу­че­ния лек­си­ки.

Лин­гво­куль­ту­ро­ло­ги­че­ский под­ход ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ком­плекс­ным изу­че­ни­ем язы­ка, соз­на­ния и куль­ту­ры (Ю.С. Сте­па­нов). Концепт (лин­гво­кон­цепт) по­ни­ма­ет­ся как вы­ра­жен­ный в язы­ке лю­бой куль­тур­ный смысл, как еди­ни­ца «язы­ка» куль­ту­ры. Ве­ду­щий от­ли­чительный при­знак концепта - его цен­но­ст­ная эт­но­куль­тур­ная спе­ци­фи­ка (напр., со­дер­жа­ние концепта «прав­да», «ис­ти­на», «со­весть», «сво­бо­да» в раз­ных куль­ту­рах). По­это­му концепт в уз­ком со­дер­жательном смыс­ле - за­кре­п­лён­ные в лек­си­ке язы­ков эт­ни­че­ски спе­ци­фич­ные по­ня­тия обы­ден­но­го ми­ро­воз­зре­ния (напр., концепт «во­ля», «удаль», «тос­ка» в русской куль­ту­ре). Та­кие концепты час­то не на­хо­дят од­но­слов­ных эк­ви­ва­лен­тов при пе­ре­во­де на другие язы­ки, но обес­пе­чи­ва­ют ста­биль­ность и пре­ем­ст­вен­ность ду­хов­ной куль­ту­ры на­ро­да. Вы­де­ля­ют­ся ин­ди­ви­ду­аль­ные, груп­по­вые (со­цио­куль­тур­ные), эт­но­куль­тур­ные и об­ще­че­ло­ве­че­ские концепты.

В струк­ту­ре концепта вы­де­ля­ют­ся яд­ро (наи­бо­лее ак­ту­аль­ные для но­си­телей язы­ка ас­со­циа­ции) и пе­ри­фе­рия (ме­нее зна­чи­мые ас­со­циа­ции). Пóлевый прин­цип струк­ту­ри­ро­ва­ния концепта пред­по­ла­га­ет от­сут­ст­вие у не­го чёт­ких гра­ниц. В струк­ту­ре концепта вы­де­ля­ют­ся цен­но­ст­ный, об­раз­ный и по­ня­тий­ный ком­по­нен­ты. Один и тот же концепт мо­жет обо­зна­чать­ся еди­ни­ца­ми раз­ных уров­ней язы­ка (концепт «зи­ма», «зи­ма в дет­ст­ве»). Для мо­де­ли­ро­ва­ния концепта ис­поль­зу­ют­ся фрейм, сце­на­рий, скрипт и др. по­ня­тия ког­ни­тив­ной лин­гвис­ти­ки, об­ла­даю­щие бо­лее чёт­кой струк­ту­рой.

Пси­хо­лин­гви­сти­че­ский под­ход рас­смат­ри­ва­ет концепт как спе­ци­фическую мо­дель смыс­ла, но в ас­пек­те его по­ро­ж­де­ния и вос­при­ятия [В.А. Пи­щаль­ни­ко­ва (Рос­сия) и др.]. Концепт по­ни­ма­ет­ся как струк­тур­но-со­дер­жа­тель­ное об­ра­зо­ва­ние, соз­даю­щее­ся в кон­крет­ных ус­ло­ви­ях ре­че­вой дея­тель­но­сти. Главный струк­ту­ро­об­ра­зую­щий при­знак концепта - ак­ту­аль­ный (лич­но­ст­ный) смысл, ко­то­рый за­да­ёт ха­рак­тер ре­че­вой дея­тель­но­сти. Зна­че­ние и концепт от­ра­жа­ют раз­ные ас­пек­ты язы­ко­во­го со­дер­жа­ния: зна­че­ние в основную вы­чле­ня­ет и фик­си­ру­ет со­став­ные час­ти со­дер­жа­ния язы­ко­вой еди­ни­цы, концепт мо­де­ли­ру­ет его по­ро­ж­де­ние и функ­цию. Со­дер­жа­ние и струк­ту­ра концепта мо­де­ли­ру­ют­ся на ба­зе пси­хо­ло­гических и пси­хо­лин­гви­стических ме­то­дов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)