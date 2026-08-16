КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ

Немецко-фашистские места массового заключения и физического уничтожения противников нацистского режима, военнопленных и гражданских лиц.

Концентрационные лагеря начали создаваться в Германии после прихода к власти Гитлера в 1933 г. Они являлись частью бесчеловечной политики, направленной на подавление любого сопротивления режиму и уничтожение неугодных людей, применяемой нацистами как в отношении собственных граждан, так и граждан других государств. По нацистской классификации все концлагеря делились на 3 категории: для лиц, совершивших незначительные преступления; для опасных преступников; для особо опасных преступников (без надежды на исправление). С 1934 г. охрану этих лагерей несли отряды СС. К началу 2-й мировой войны на территории Германии и Австрии существовало 6 концлагерей: Бухенвальд, Дахау, Заксенхаузен, Маутхаузен, Равенсбрюк и Флоссенбюрг. В них находились в основном немцы, преследовавшиеся по политическим, религиозным, расовым и другим мотивам. В годы 2-й мировой войны на оккупированных территориях Польши, Нидерландов и СССР было создано большое количество концлагерей, узниками которых становились участники движения Сопротивления (в т. ч. военнопленные) и мирные жители. Нацистские власти, осуществляя свои планы физического уничтожения целых народов, которые они считали неполноценными, заключали в лагеря смерти и уничтожали там миллионы людей — евреев, славян, цыган и др. В нач. 1942 г. была предпринята массовая отправка в концлагеря еврейского населения из всех оккупированных и зависимых стран. К сер. 1944 г. в этих лагерях было умерщвлено 6 млн евреев. В мае 1940 г. гитлеровцы создали концлагерь Освенцим (Аушвиц) — самый крупный в Польше концлагерь, ставший местом проведения массового геноцида. Со дня основания до освобождения Освенцима советскими войсками 27 января 1945 г. в нем погибли ок. 4 млн узников, больше всего евреев и жителей Центральной и Восточной Европы. В 1944 г. существовало 20 основных концлагерей, не считая сотен их филиалов. Для убийства заключенных немцы использовали различные отравляющие вещества, газовые камеры. Трупы зарывали в землю или сжигали в специальных печах. Сотни тысяч граждан уничтожались сразу же по прибытии в лагеря смерти. Узники, труд которых мог быть востребован для «нужд Третьего рейха», использовались на различных тяжелых работах. Повседневный рабский труд, насилия и террор со стороны охранников, недоедание и болезни до предела истощали организм заключенных, доводя их до смерти в самое короткое время. У заключенных отбиралось все личное имущество, а найденные драгоценности передавались в ведение имперского банка. С 1933 по 1945 гг. через немецкие концлагеря прошли в общей сложности 18 млн человек, из которых 11 млн были убиты и замучены. Многие выжившие узники навсегда остались инвалидами. Но несмотря ни на какие зверства нацистов и, казалось бы, безнадежное положение, узники концлагерей продолжали бороться с гитлеровским режимом даже в застенках, создавая различные группы Сопротивления. В Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации хранится уникальный документ, датированный уже послевоенным временем — записка заместителю наркома обороны СССР «О подпольной деятельности «Военно-политического центра» в концентрационном лагере Бухенвальд». Она была подготовлена советскими военными по материалам опроса бывших заключенных и документам германской стороны. В ней, в частности, говорилось, что «всю борьбу с фашистским режимом в Бухенвальде возглавил конспиративный центр. Руководил им коммунист — ленинградец Николай, по кличке «Толстый». Конспиративный центр ставил перед собой следующие задачи: борьбу с тиранией эсэсовцев, политическое воспитание заключенных, создание в лагере боевой организации для вооруженного восстания, выявление и истребление провокаторов, спасение заключенных от голодной смерти и репрессий. Члены Центра добывали сводки Совинформбюро и ночью зачитывали их своим товарищам. Оружие и боеприпасы помогали добывать заключенные, которые работали на военном заводе. Оружие по частям выносилось из цехов, а затем собиралось в лагерных бараках. Все эти факты говорят о том, что узники не смирились со своей участью и своей борьбой приближали час расплаты нацистов за преступления. В память о жертвах нацистского террора на территории многих бывших концлагерей после войны созданы мемориалы.

Исторические источники:

СС в действии. Документы о преступлениях СС. Пер. с нем. М., 1969.

Автор статьи: Мягков М. Ю.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015