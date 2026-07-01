КОНЦЕ ВЕРНЕР

КОНЦЕ ВЕРНЕР - германский историк, член-корреспондент Ба­вар­ской АН.

Из се­мьи прусских учё­ных и юри­стов.

В 1934 году окон­чил Кё­нигс­берг­ский университет , за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем ис­то­рии нем­цев в Восточной Ев­ро­пе.

Уча­ст­ник Второй ми­ро­вой вой­ны , по­лу­чил тя­жё­лое ра­не­ние.

С 1943 года пре­по­да­вал в Им­пер­ском университете в По­зе­не (ны­не По­знань). По окон­ча­нии вой­ны профессор Гёт­тин­ген­ско­го, Мюн­стер­ско­го университетов, с 1957 года - Гей­дель­берг­ско­го университета, его рек­тор (1969-1970 годы).

Ини­циа­тор соз­да­ния и в раз­ные го­ды ру­ко­во­ди­тель круп­ных вне­уни­вер­си­тет­ских ис­сле­до­ва­тель­ских цен­тров в ФРГ: Института со­ци­аль­ной и эко­но­мической ис­то­рии (Гей­дель­берг), Бал­тий­ской ис­то­рической ко­мис­сии (Гёт­тин­ген), Института современной ис­то­рии (Мюн­хен; ны­не - в Мюн­хе­не и Бер­ли­не), Института Южной Азии (Гей­дель­берг), Ко­мис­сии по ис­то­рии пар­ла­мен­та­риз­ма и по­ли­тич. пар­тий (Бонн; ны­не – в Бер­ли­не) и др.

В 1972-1976 годы председатель Сою­за ис­то­ри­ков Гер­ма­нии. Сыг­рал важ­ную роль в соз­да­нии Бо­хум­ско­го и Би­ле­фельд­ско­го университетов. Ос­но­ва­тель влия­тель­ной германской шко­лы т. н. струк­тур­ной ис­то­рии, пред­ста­ви­те­ли ко­то­рой при­дер­жи­ва­ют­ся меж­дис­ци­п­ли­нар­но­го под­хо­да к ис­сле­до­ва­нию со­бы­тий про­шло­го, де­ла­ют ак­цент на изу­че­нии со­ци­аль­ных про­цес­сов, рас­смат­ри­вая их как ре­зуль­тат взаи­мо­дей­ст­вия по­ли­тич., эко­но­мических, де­мо­гра­фи­че­ских и многих других фак­то­ров.

Внёс зна­чительный вклад в раз­ра­бот­ку тео­ретических про­блем ис­то­рической нау­ки; ав­тор (совместно с Р. Ко­зел­ле­ком и О. Брун­не­ром) 8-том­но­го эн­цик­ло­пе­дического сло­ва­ря «Ос­нов­ные ис­то­ри­че­ские по­ня­тия» («Ge­schi­cht­liche Grundbegriffe», Bd 1–8, 2004).

Зна­чительное вни­ма­ние уде­лял изу­че­нию про­блем аг­рар­ной ис­то­рии, в т. ч. на­ро­дов Восточной Ев­ро­пы, ис­то­рии со­ци­аль­ных групп и со­сло­вий.

Ос­но­ва­тель мно­го­том­ной на­учной се­рии «Ис­то­рия нем­цев на вос­то­ке Ев­ро­пы» («Deutsche Geschichte im Osten Europas»).

Со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию со­труд­ни­че­ст­ва ис­то­ри­ков ФРГ с учё­ны­ми восточно-ев­ропейских стран.

Сочинения:

Agrarverfassung und Bevölkerung in Li­tauen und Weißrußland. Lpz., 1940;

Deutsche Einheit. 2. Aufl. Münster, 1958;

Die preußische Reform unter Stein und Hardenberg. Bauern­befreiung und Städteordnung. 3. Aufl. Stuttg., 1963;

Die deutsche Nation: Ergebnis der Geschichte. 2. Aufl. Gött., 1965