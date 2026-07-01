КОНЦЕ ВЕРНЕР
КОНЦЕ ВЕРНЕР - германский историк, член-корреспондент Баварской АН.
Из семьи прусских учёных и юристов.
В 1934 году окончил Кёнигсбергский университет, занимался изучением истории немцев в Восточной Европе.
Участник Второй мировой войны, получил тяжёлое ранение.
С 1943 года преподавал в Имперском университете в Позене (ныне Познань). По окончании войны профессор Гёттингенского, Мюнстерского университетов, с 1957 года - Гейдельбергского университета, его ректор (1969-1970 годы).
Инициатор создания и в разные годы руководитель крупных внеуниверситетских исследовательских центров в ФРГ: Института социальной и экономической истории (Гейдельберг), Балтийской исторической комиссии (Гёттинген), Института современной истории (Мюнхен; ныне - в Мюнхене и Берлине), Института Южной Азии (Гейдельберг), Комиссии по истории парламентаризма и политич. партий (Бонн; ныне – в Берлине) и др.
В 1972-1976 годы председатель Союза историков Германии. Сыграл важную роль в создании Бохумского и Билефельдского университетов. Основатель влиятельной германской школы т. н. структурной истории, представители которой придерживаются междисциплинарного подхода к исследованию событий прошлого, делают акцент на изучении социальных процессов, рассматривая их как результат взаимодействия политич., экономических, демографических и многих других факторов.
Внёс значительный вклад в разработку теоретических проблем исторической науки; автор (совместно с Р. Козеллеком и О. Бруннером) 8-томного энциклопедического словаря «Основные исторические понятия» («Geschichtliche Grundbegriffe», Bd 1–8, 2004).
Значительное внимание уделял изучению проблем аграрной истории, в т. ч. народов Восточной Европы, истории социальных групп и сословий.
Основатель многотомной научной серии «История немцев на востоке Европы» («Deutsche Geschichte im Osten Europas»).
Содействовал развитию сотрудничества историков ФРГ с учёными восточно-европейских стран.
Сочинения:
Agrarverfassung und Bevölkerung in Litauen und Weißrußland. Lpz., 1940;
Deutsche Einheit. 2. Aufl. Münster, 1958;
Die preußische Reform unter Stein und Hardenberg. Bauernbefreiung und Städteordnung. 3. Aufl. Stuttg., 1963;
Die deutsche Nation: Ergebnis der Geschichte. 2. Aufl. Gött., 1965