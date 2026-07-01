КОНБАУН

КОНБАУН - пра­вя­щая ди­на­стия в Бир­ме (ны­не Мьян­ма ) в 1752-1885 годы.

Ос­но­ва­тель - Ала­ун­пхая, при­шёл к вла­сти в хо­де борь­бы бир­ман­цев с мо­на­ми за ге­ге­мо­нию в стра­не и про­тив вме­ша­тель­ст­ва британских и французских ко­ло­ни­за­то­ров.

Сын Ала­ун­пхаи - На­ун­дод­жи (1760-1763 годы) уп­ро­чил центральную власть, по­да­вил со­про­тив­ле­ние круп­ных фео­да­лов. Сме­нив­ший его на пре­сто­ле другой сын Ала­ун­пхаи - Син­бь­ю­шин (1763-1776 годы) пе­ре­нёс сто­ли­цу Бир­мы в Аву, в 1767 году за­хва­тил и раз­гра­бил сто­ли­цу Сиа­ма Аю­тию (Ают­тхая), раз­гро­мил вторг­шие­ся в Бир­му китайские вой­ска и за­клю­чил с Ки­та­ем в 1769 году Ка­ун­тон­ский мир­ный до­го­вор (о гра­ни­це и об­ме­не по­соль­ст­ва­ми).

Сын Син­бь­ю­ши­на - Син­гу (1776-1782 годы) при­ос­та­но­вил на­сту­п­ле­ние Бир­мы на Си­ам. Его во­зоб­но­вил Бо­до­пая (1782-1819 годы), до­бив­ший­ся при­со­еди­не­ния к Бир­ме в 1785 году Ара­ка­на. В прав­ле­ние Бад­жидо (1819-1837 годы) Бир­ма рас­про­стра­ни­ла свою власть на Ас­сам, в ре­зуль­та­те че­го ста­ла не­по­сред­ст­вен­но гра­ни­чить с Бри­тан­ской Ин­ди­ей, что, в свою оче­редь, соз­да­ло пред­по­сыл­ки для за­вое­ва­ния Бир­мы Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. Та­ра­ва­ди (1837-1845 годы), при­шед­ший к вла­сти в ре­зуль­та­те двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та, вы­сту­пал за от­ме­ну ус­ло­вий Ян­да­бос­ко­го мир­но­го до­го­во­ра 1826 года, за­вер­шив­ше­го 1-ю анг­ло-бирманскую вой­ну (см. Анг­ло-бир­ман­ские вой­ны), в 1840 году до­бил­ся за­кры­тия британского ре­зи­дент­ст­ва, ук­ре­пил ар­мию, раз­вер­нул строи­тель­ст­во обо­ро­нительных со­ору­же­ний в дель­те р. Ира­ва­ди.

При Па­ган Ми­не (1845-1853 годы) Бир­ма в 1853 году по­тер­пе­ла по­ра­же­ние во 2-й анг­ло-бирманской вой­не и бы­ла вы­ну­ж­де­на пой­ти на тер­ри­то­ри­аль­ные ус­туп­ки анг­ли­ча­нам, за­хва­тив­шим и раз­гра­бив­шим Ран­гун. Сверг­ший Па­ган Ми­на Мин­дон Мин за­нял жё­ст­кую по­зи­цию в от­но­ше­нии тре­бо­ва­ний анг­ли­чан. Он смог со­хра­нить под сво­ей вла­стью лишь Верх­нюю Бир­му, где про­вёл ад­ми­ни­ст­ра­тив­ную, су­деб­ную и на­ло­го­вую ре­фор­мы и другие важ­ные пре­об­ра­зо­ва­ния. По­сле смер­ти в 1878 году Мин­дон Ми­на, не на­зна­чив­ше­го пре­ем­ни­ка, в ре­зуль­та­те борь­бы двор­цовых клик у вла­сти ока­зал­ся один из его млад­ших сы­но­вей - Ти­бо (1878-1885 годы). В его прав­ле­ние бирманское го­су­дар­ст­во при­шло в упа­док в ре­зуль­та­те как внутренних смут, так и на­жи­ма со сто­ро­ны Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции. В октябре 1885 года Ве­ли­ко­бри­та­ния на­ча­ла про­тив Бир­мы но­вую вой­ну и на­нес­ла ей по­ра­же­ние. 1 января 1886 года Бир­ма бы­ла про­воз­гла­ше­на не­отъ­ем­ле­мой ча­стью Британской им­пе­рии, Ти­бо с семь­ёй от­прав­лен в ссыл­ку в Ин­дию, где на­хо­дил­ся до кон­ца жиз­ни.

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