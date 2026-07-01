КОНБАУН
КОНБАУН - правящая династия в Бирме (ныне Мьянма) в 1752-1885 годы.
Основатель - Алаунпхая, пришёл к власти в ходе борьбы бирманцев с монами за гегемонию в стране и против вмешательства британских и французских колонизаторов.
Сын Алаунпхаи - Наундоджи (1760-1763 годы) упрочил центральную власть, подавил сопротивление крупных феодалов. Сменивший его на престоле другой сын Алаунпхаи - Синбьюшин (1763-1776 годы) перенёс столицу Бирмы в Аву, в 1767 году захватил и разграбил столицу Сиама Аютию (Аюттхая), разгромил вторгшиеся в Бирму китайские войска и заключил с Китаем в 1769 году Каунтонский мирный договор (о границе и обмене посольствами).
Сын Синбьюшина - Сингу (1776-1782 годы) приостановил наступление Бирмы на Сиам. Его возобновил Бодопая (1782-1819 годы), добившийся присоединения к Бирме в 1785 году Аракана. В правление Баджидо (1819-1837 годы) Бирма распространила свою власть на Ассам, в результате чего стала непосредственно граничить с Британской Индией, что, в свою очередь, создало предпосылки для завоевания Бирмы Великобританией. Таравади (1837-1845 годы), пришедший к власти в результате дворцового переворота, выступал за отмену условий Яндабоского мирного договора 1826 года, завершившего 1-ю англо-бирманскую войну (см. Англо-бирманские войны), в 1840 году добился закрытия британского резидентства, укрепил армию, развернул строительство оборонительных сооружений в дельте р. Иравади.
При Паган Мине (1845-1853 годы) Бирма в 1853 году потерпела поражение во 2-й англо-бирманской войне и была вынуждена пойти на территориальные уступки англичанам, захватившим и разграбившим Рангун. Свергший Паган Мина Миндон Мин занял жёсткую позицию в отношении требований англичан. Он смог сохранить под своей властью лишь Верхнюю Бирму, где провёл административную, судебную и налоговую реформы и другие важные преобразования. После смерти в 1878 году Миндон Мина, не назначившего преемника, в результате борьбы дворцовых клик у власти оказался один из его младших сыновей - Тибо (1878-1885 годы). В его правление бирманское государство пришло в упадок в результате как внутренних смут, так и нажима со стороны Великобритании и Франции. В октябре 1885 года Великобритания начала против Бирмы новую войну и нанесла ей поражение. 1 января 1886 года Бирма была провозглашена неотъемлемой частью Британской империи, Тибо с семьёй отправлен в ссылку в Индию, где находился до конца жизни.