КОНАШЕВИЧ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

КОНАШЕВИЧ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ - российский гра­фик, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР(1945 год).

Доктор ис­кус­ст­во­ве­де­ния (1945 год).

Учил­ся в МУЖВЗ (1908-1914 годы) у К.А. Ко­ро­ви­на , С.В. Ма­лю­ти­на, Л.О. Пас­тер­на­ка. Член объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (1922-1924 годы). Ис­пол­нил шриф­то­вые ком­по­зи­ции для па­мят­ни­ка «Бор­цам ре­во­лю­ции» на Мар­со­вом по­ле (1919 год, арх. Л.В. Руд­нев).

Один из пер­вых и круп­ней­ших советских ху­дож­ни­ков дет­ской кни­ги, ил­лю­ст­ри­ро­вал про­из­ве­де­ния С.Я. Мар­ша­ка («Дом, ко­то­рый по­стро­ил Джек», 1925 год, и др.), К.И. Чу­ков­ско­го, Х.К. Ан­дер­се­на (см. иллюстрации к ст. Ил­лю­ст­ра­ция), Ш. Пер­ро , братья Гримм, А.Л. Бар­то, А.С. Пуш­ки­на («Сказ­ки»); об­ра­щал­ся так­же к твор­че­ст­ву А.А. Фе­та, И.С. Тур­ге­не­ва, Д.И. Харм­са, М.М. Зо­щен­ко, А. Пре­во («Ма­нон Лес­ко», 1932 год; зо­ло­тая ме­даль Все­мир­ной вы­став­ки 1937 года в Па­ри­же). Со­труд­ни­чал с дет­ски­ми жур­на­ла­ми «Ёж», «Чиж», «Мур­зил­ка» и др.

В 1936 году об­ви­нён в «фор­ма­лиз­ме» (статья «О ху­дож­ни­ках-пач­ку­нах» в газета « Прав­да »), но не от­сту­пил от сво­их ми­ри­скус­ни­че­ских эс­те­тических прин­ци­пов. Во вре­мя бло­ка­ды на­хо­дил­ся в Ле­нин­гра­де, вёл ак­тив­ную твор­че­скую и вы­ста­воч­ную дея­тель­ность.

Для ил­лю­ст­ра­ций В.М. Конашевича ти­пич­ны за­тей­ли­во-де­ко­ра­тив­ная гра­фическая ма­не­ра, ко­ло­ри­стическая вы­ра­зи­тель­ность, со­че­та­ние ре­аль­но­сти и фан­та­зии. Его «чу­до­твор­ное ис­кус­ст­во» (К.И. Чу­ков­ский) вос­пи­та­ло несколько по­ко­ле­ний де­тей. Ав­тор стан­ко­вых се­рий (ви­ды Пав­лов­ско­го пар­ка; цвет­ные ав­то­ли­то­гра­фии, 1921-1923 годы; «Зим­ние пей­за­жи Пав­лов­ска», тушь, 1932-1940 годы, ГРМ, ГТГ), гра­фических порт­ре­тов.

Пре­по­да­вал в Сво­бод­ных ху­дожественных мас­тер­ских - Вху­теи­не (1921-1930 годы) и в ИЖСА (1944-1948 годы; профессор с 1947 года) в Ле­нин­гра­де; сре­ди уче­ни­ков - В.Д. Дво­ра­ков­ский, Г.Д. Епи­фа­нов, Л.С. Хи­жин­ский.

Сочинения:

О се­бе и сво­ем де­ле. М., 1968.

Иллюстрации:

В.М. Ко­на­ше­вич. Ил­лю­стра­ция к кни­ге поль­ских на­род­ных дет­ских пе­се­нок «Топ-топ» (Мо­ск­ва, 1976). Архив БРЭ.