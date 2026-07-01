КОНАРЕВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ

КОНАРЕВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ - советский государственный дея­тель.

Окон­чил Харь­ков­ский иниверситет ин­же­не­ров железнодорожного транс­пор­та (1949 год).

В 1949-1976 годы на Юж­ной железной дороге: начало от­де­ла экс­плуа­та­ции Ло­зов­ско­го от­де­ле­ния, по­мощ­ник на­чаль­ни­ка, 1-й заместитель на­чаль­ни­ка, на­чаль­ник же­лез­ной до­ро­ги.

Ру­ко­во­дил тех­ническим пе­ре­воо­ру­же­ни­ем ма­ги­ст­ра­ли, со­дей­ст­во­вал вне­дре­нию но­вых тех­но­ло­гий ор­га­ни­за­ции пе­ре­во­зоч­но­го про­цес­са, раз­ви­тию со­ци­аль­ной сфе­ры. Министерство пу­тей со­об­ще­ния (1982-1991 годы; с 1976 года заместитель, с 1977 года 1-й заместите ми­ни­ст­ра, од­но­вре­мен­но с 1978 года начальник Главного управ­ле­ния дви­же­ния МПС).

Один из ак­тив­ных сто­рон­ни­ков строи­тель­ст­ва Бай­ка­ло- Амур­ской ма­ги­ст­ра­ли .

По ини­циа­ти­ве Н.С. Корнарева (на ос­но­ва­нии про­ве­дён­ных ис­пы­та­ний) бы­ла пе­ре­смот­ре­на сис­те­ма нор­ма­ти­вов пе­ре­воз­ки гру­зов, что по­зво­ли­ло по­вы­сить на­груз­ки на ва­го­ны но­вой по­строй­ки и су­ще­ст­вен­но уве­ли­чить объ­ём пе­ре­во­зок уг­ля, ме­тал­ла, же­лез­ной и цвет­ной ру­ды, строи­тель­ных и др. гру­зов. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в соз­да­нии пе­ре­движ­ных ра­кет­ных ком­плек­сов на железнодорожном хо­ду. Был сто­рон­ни­ком вклю­че­ния железнодорожного транс­пор­та в обо­рон­ный ком­плекс.

Под ру­ко­во­дством Н.С. Конарева железнодорожная от­расль в 1988 году дос­тиг­ла наи­выс­ших эко­но­мических по­ка­за­те­лей, аб­со­лют­но­го мак­си­му­ма пе­ре­во­зок не толь­ко в СССР , но и в ми­ре. В 1991-2007 годы ге­не­раль­ный ди­рек­тор ЗАО «Ин­тер­транс».

На­гра­ж­дён 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на .