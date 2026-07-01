КОНАРЕВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ
КОНАРЕВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ - советский государственный деятель.
Окончил Харьковский иниверситет инженеров железнодорожного транспорта (1949 год).
В 1949-1976 годы на Южной железной дороге: начало отдела эксплуатации Лозовского отделения, помощник начальника, 1-й заместитель начальника, начальник железной дороги.
Руководил техническим перевооружением магистрали, содействовал внедрению новых технологий организации перевозочного процесса, развитию социальной сферы. Министерство путей сообщения (1982-1991 годы; с 1976 года заместитель, с 1977 года 1-й заместите министра, одновременно с 1978 года начальник Главного управления движения МПС).
Один из активных сторонников строительства Байкало- Амурской магистрали.
По инициативе Н.С. Корнарева (на основании проведённых испытаний) была пересмотрена система нормативов перевозки грузов, что позволило повысить нагрузки на вагоны новой постройки и существенно увеличить объём перевозок угля, металла, железной и цветной руды, строительных и др. грузов. Активно участвовал в создании передвижных ракетных комплексов на железнодорожном ходу. Был сторонником включения железнодорожного транспорта в оборонный комплекс.
Под руководством Н.С. Конарева железнодорожная отрасль в 1988 году достигла наивысших экономических показателей, абсолютного максимума перевозок не только в СССР, но и в мире. В 1991-2007 годы генеральный директор ЗАО «Интертранс».
Награждён 2 орденами Ленина.