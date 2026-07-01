КОНАКРИ
КОНАКРИ (Conakry) - столица Гвинеи, административно выделена в особую зону.
Население 1857 тыс. человек (2008 год). Расположена на п-ове Калум. Узел автодорог. Железнодорожная станция на магистрали Конакри - Канкан. Морской порт (грузооборот около 5 млн. т в год; в основном вывоз минерального и сельско-хозяйственного сырья). Международный аэропорт.
Город основан французами в 1884 году на месте одноименного селения народа сусу. В 1895-1958 годы административный центр Французской Гвинеи. С 1958 года столица независимой Гвинейской Республики. Среди построек 1960-х годов при участии советских архитекторов - Политехнический институт, радиоцентр и Национальный стадион. Национальный институт научных исследований и документации (1958 год), Государственный секретариат научных исследований (1969 год). Университет Гамаль Абдель Насера (1963 год), Национальная школа искусств (1966 год). Национальная библиотека (1958 год). Национальный музей (1960 год). На Национальном стадионе (около 35 тыс. мест) проводят матчи футбольные клубы «Хафиа» - 15-кратный чемпион Гвинеи (1966-1985 годы), обладатель Кубка африканских чемпионов (1972, 1975, 1977 годы), и «Калум Стар» - 12-кратный чемпион Гвинеи (1965-2007 годы).
Конакри - крупный промышленный центр. Предприятия пищевой (в т. ч. производство фруктовых напитков и соков, консервов, растительного масла, пива), химической (ацетилен, изделия из пластмасс), текстильной промышленности; производство металлоконструкций, мебели, сигарет. Кирпичный завод. Близ города - добыча железной руды, бокситов, гранита.