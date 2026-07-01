КОНАКРИ

КОНАКРИ (Conakry) - сто­ли­ца Гви­неи , ад­ми­ни­ст­ра­тив­но вы­де­ле­на в осо­бую зо­ну.

Население 1857 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­же­на на п-ове Ка­лум. Узел ав­то­до­рог. Железнодорожная стан­ция на ма­ги­ст­ра­ли Ко­нак­ри - Кан­кан. Морской порт (гру­зо­обо­рот около 5 млн. т в год; в основном вы­воз ми­не­раль­но­го и сельско-хозяйственного сы­рья). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Го­род ос­но­ван фран­цу­за­ми в 1884 году на мес­те од­но­именного се­ле­ния на­ро­да су­су. В 1895-1958 годы административный центр Фран­цуз­ской Гви­неи. С 1958 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Гви­ней­ской Рес­пуб­ли­ки. Сре­ди по­стро­ек 1960-х годов при уча­стии советских ар­хи­тек­то­ров - По­ли­тех­нический институт, ра­дио­центр и Национальный ста­ди­он. Национальный институт на­учных ис­сле­до­ва­ний и до­ку­мен­та­ции (1958 год), Государственный сек­ре­та­ри­ат на­учных ис­сле­до­ва­ний (1969 год). Университет Га­маль Аб­дель На­се­ра (1963 год), Национальная шко­ла ис­кусств (1966 год). Национальная библиотека (1958 год). Национальный му­зей (1960 год). На Национальном ста­дио­не (около 35 тыс. мест) про­во­дят мат­чи фут­боль­ные клу­бы «Ха­фиа» - 15-крат­ный чем­пи­он Гви­неи (1966-1985 годы), об­ла­да­тель Куб­ка африканских чем­пио­нов (1972, 1975, 1977 годы), и «Ка­лум Стар» - 12-крат­ный чем­пи­он Гви­неи (1965-2007 годы).

Конакри - круп­ный промышленный центр. Пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. про­изводство фрук­то­вых на­пит­ков и со­ков, кон­сер­вов, рас­тительного мас­ла, пи­ва), хи­ми­че­ской (аце­ти­лен, из­де­лия из пла­ст­масс), тек­стиль­ной промышленности; про­изводство ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, ме­бе­ли, си­га­рет. Кир­пич­ный за­вод. Близ го­ро­да - до­бы­ча же­лез­ной ру­ды, бок­си­тов, гра­ни­та.

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