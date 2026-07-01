КОН ЮЗЕФ ГЕЙМАНОВИЧ

КОН ЮЗЕФ (Юзеф Аль­берт) ГЕЙМАНОВИЧ - росийский му­зы­ко­вед, пе­да­гог, заслуженный де­ятель ис­кусств Ка­рельской АССР (1980 год).

Доктор ис­кус­ст­во­ве­де­ния (1988 год).

Учил­ся в Вар­шав­ском университете (1938-1939 годы), Львов­ской (1940-1941 годы), Ле­нинградской (в эва­куа­ции) кон­сер­ва­то­ри­ях. В 1948 году окон­чил ис­то­ри­ко-тео­ре­тический факультет Таш­кент­ской консерватории.

В 1947-1949 годы на­учный со­труд­ник Института ис­кус­ст­во­зна­ния Узбекестанской ССР, пре­по­да­вал с 1947 года в Таш­кент­ской, с 1963 года в Но­во­си­бир­ской кон­сер­ва­то­ри­ях, с 1970 года - в фи­лиа­ле Ле­нинградской консерватории в Пет­ро­за­вод­ске (с 1991 года Пет­ро­за­вод­ская консерватория).

В «За­мет­ках о рит­ме в "Ве­ли­кой свя­щен­ной пляс­ке" из "Вес­ны свя­щен­ной" Стра­вин­ско­го» (1966 год, опубликована в сборнике «Тео­ре­ти­чес­кие проб­ле­мы му­зы­каль­ных форм и жан­ров», 1971 год), при­ме­нив ма­те­ма­тический дво­ич­ный код и ста­ти­стические ме­то­ди­ки, оп­ро­бо­ван­ные в отечественном сти­хо­ве­де­нии, наг­ляд­но про­де­мон­стри­ро­вал эк­ста­тическую ди­на­ми­ку раз­но­мет­рич­но­го рит­ма и его фор­мо­об­ра­зую­щую роль в про­из­ве­де­нии.

Ав­тор мно­го­численных тео­ре­тических ра­бот по клю­че­вым воп­ро­сам раз­ви­тия му­зы­ки XX века, в т. ч. ла­да (ча­стич­но со­бра­ны в книге «Воп­ро­сы ана­ли­за сов­ре­мен­ной му­зы­ки», 1982 год), гар­мо­нии и ак­кор­ди­ки, от­кры­той фор­мы. Ак­тив­но ис­поль­зо­вал дан­ные смеж­ных на­ук: фи­ло­со­фии, пси­хо­ло­гии, линг­ви­сти­ки, се­мио­ти­ки (в част­но­сти, идеи «нео­ри­то­ри­ки» Ю.М. Лот­ма­на ). Со­ста­ви­тель (совместно с Н.Ю. Грод­ниц­кой) книги очер­ков «Про­фес­сио­наль­ная му­зы­ка Ка­ре­лии» (1995 год).

Сочинения:

А. Шён­берг и «кри­ти­ка язы­ка» // Му­зы­ка. Язык. Тра­ди­ция. Л., 1990;

Избр. ста­тьи о му­зы­каль­ном язы­ке. СПб., 1994;

Скря­бин и Берг: сов­па­де­ние или влия­ние? // Ни­же­го­род­ский скря­бин­ский аль­ма­нах. Н. Нов­го­род, 1995. Вып. 1;

«Свя­щен­ное пес­но­пе­ние» Стра­вин­ско­го и ри­то­ри­ка фор­мы. Пет­ро­за­водск, 1996;

Об от­кры­то­сти фор­мы // Му­зы­ка: ана­лиз и эс­те­ти­ка. Пет­ро­за­водск; СПб., 1997.