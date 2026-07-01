КОН ЮЗЕФ ГЕЙМАНОВИЧ
КОН ЮЗЕФ (Юзеф Альберт) ГЕЙМАНОВИЧ - росийский музыковед, педагог, заслуженный деятель искусств Карельской АССР (1980 год).
Доктор искусствоведения (1988 год).
Учился в Варшавском университете (1938-1939 годы), Львовской (1940-1941 годы), Ленинградской (в эвакуации) консерваториях. В 1948 году окончил историко-теоретический факультет Ташкентской консерватории.
В 1947-1949 годы научный сотрудник Института искусствознания Узбекестанской ССР, преподавал с 1947 года в Ташкентской, с 1963 года в Новосибирской консерваториях, с 1970 года - в филиале Ленинградской консерватории в Петрозаводске (с 1991 года Петрозаводская консерватория).
В «Заметках о ритме в "Великой священной пляске" из "Весны священной" Стравинского» (1966 год, опубликована в сборнике «Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров», 1971 год), применив математический двоичный код и статистические методики, опробованные в отечественном стиховедении, наглядно продемонстрировал экстатическую динамику разнометричного ритма и его формообразующую роль в произведении.
Автор многочисленных теоретических работ по ключевым вопросам развития музыки XX века, в т. ч. лада (частично собраны в книге «Вопросы анализа современной музыки», 1982 год), гармонии и аккордики, открытой формы. Активно использовал данные смежных наук: философии, психологии, лингвистики, семиотики (в частности, идеи «неориторики» Ю.М. Лотмана). Составитель (совместно с Н.Ю. Гродницкой) книги очерков «Профессиональная музыка Карелии» (1995 год).
Сочинения:
А. Шёнберг и «критика языка» // Музыка. Язык. Традиция. Л., 1990;
Избр. статьи о музыкальном языке. СПб., 1994;
Скрябин и Берг: совпадение или влияние? // Нижегородский скрябинский альманах. Н. Новгород, 1995. Вып. 1;
«Священное песнопение» Стравинского и риторика формы. Петрозаводск, 1996;
Об открытости формы // Музыка: анализ и эстетика. Петрозаводск; СПб., 1997.