КОН ФЕЛИКС ЯКОВЛЕВИЧ

Кон, Феликс Яковлевич (18[30].05.1864, Варшава — 28.07.1941, Москва) — польский революционер, советский государственный и политический деятель.

В 1882 вступил в партию «Великий пролетариат», один из ее руководителей. Учился в Варшавском университете. 20 июня 1884 арестован и приговорен в 1885 к 10 годам и 8 месяцам каторги (срок сокращен). С 1886 отбывал наказание в Нижне-Карийской тюрьме. В 1889 принял участие в кампании самоубийств политзаключенных в знак протеста против телесных наказаний. Принял яд вместе с другими участниками акции, но остался жив. С 1890 — на поселении в Якутии, участвовал в географических и этнографических исследованиях. С 1895 жил в Иркутске, входил в редколлегию «Восточного обозрения». Сотрудничал с Восточно-Сибирским отделом Русского географического общества . С 1897 жил и проводил этнографические исследования в Балаганске, Минусинске, Урянхайском крае (Туве), награжден антропологическим отделом Московского общества испытателей природы золотой медалью. Собранная К. этнографическая коллекция хранится в Иркутском областном краеведческом музее. Встречался с В. И. Лениным и другими социал-демократами.

В 1904 вернулся в Варшаву. Участвовал в работе Польской социалистической партии (ППС), редактировал ее легальную газету «Ежедневный курьер». Участник Революции 1905—1907 , один из организаторов забастовки солидарности с Декабрьским восстанием 1905 в Москве. Член Центрального рабочего комитета ППС в 1905, выступал за исключение из партии Ю. Пилсудского, что привело к ее расколу. Один из лидеров Польской социалистической партии-левицы (ППС-левицы). В 1906 арестован, отпущен на поруки и бежал в Австро-Венгрию. Жил в Дрогобыче и Бориславе, директор рабочей больничной кассы. Участник Штутгартского конгресса Интернационала 2-го (1907). Автор работ «История революционного движения в России (1908) и «Военные суды в Королевстве Польском» (1909). Участвовал в освобождении Ленина из австрийской тюрьмы. С ноября 1914 в Швейцарии, циммервальдист.

В мае 1917 вернулся в Россию, проехав через Германию в «пломбированном вагоне». Член ЦИК ППС-левицы. Комиссар Харьковской губернии по польским делам, редактировал социал-демократический художественный журнал «Колосья». Член РКП(б) с 1918 (партийный стаж считался с 1906). Член коллегии Народного комиссариата иностранных дел Советской Украины, Польского бюро при ЦК РКП(б), Оргбюро по созыву I съезда КП Украины, председатель Галицкого оргкомитета КПУ. В 1919 в Киеве редактировал польскоязычные газеты «Голос коммуниста» и «Знамя коммунизма». С сентября 1919 в Москве член Польского бюро при РКП(б) и Исполнительного бюро Коммунистической рабочей партии Польши. Член коллегии Наркомпроса. Во время Советско-польской войны в 1920 — член Польревкома . 14 февраля 1921 участвовал в подписании мирного договора УССР и Литвы. В марте—декабре 1921 — ответственный секретарь ЦК КПУ. В 1922 — начальник Политуправления украинской Красной армии. С 1922 — член Общества старых большевиков. В 1922—1923 — секретарь Исполкома Коммунистического интернационала . Один из организаторов Международной организации помощи борцам революции . В 1924—1935 — член Международной контрольной комиссии Коминтерна. В 1925—1928 — редактор газеты «Красная звезда», в 1928—1930 — «Рабочей газеты» и журнала «Мурзилка». С 1930 — завсектором искусств Наркомата просвещения РСФСР, председатель Всесоюзного радиокомитета, член коллегии Наркомата почт и телеграфов, заведующий музейным отделом Наркомпроса. В 1941 — руководитель польской редакции Московского радио. Умер во время эвакуации из Москвы.

Соч.: Физиологические и биологические данные о якутах. Минусинск, 1899; Сказки из сибирской действительности. Томск, 1902; Предварительный отчет по экспедиции в Урянхайскую землю. Иркутск, 1903; За пятьдесят лет: Собрание сочинений. В 2-х кн. (4-х тт.). М., 1936; Феликс Эдмундович Дзержинский. М., 1939; Pod sztandarom rewolucji. Warszawa, 1959 (рус. пер. Под знаменем революции. М., 1970).

Лит.: Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989; Политические партии России, конец XIX — первая треть XX века. Энциклопедия. М., 1996; Иванов В. Н. Народы Сибири в трудах Ф. Я. Кона. Новосибирск, 1985.