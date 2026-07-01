КОНЬ ФЁДОР САВЕЛЬЕВИЧ

КОНЬ (настоящая фамилия, воз­мож­но, Ива­нов) ФЁДОР САВЕЛЬЕВИЧ - древне-русский зодчий второй половины XVI - начала XVII веков.

Све­де­ний о его жиз­ни со­хра­ни­лось край­не ма­ло. Про­ис­хо­дил, оче­вид­но, из кре­по­ст­ных.

В 1586 году при­гла­шён ца­рём Фё­до­ром Ива­но­ви­чем ру­ко­во­дить строи­тель­ст­вом стен (про­тя­жён­но­стью бо­лее 10 км) и ба­шен Бе­ло­го горо­да в Мо­ск­ве (сне­се­ны в XVIII веке).

Са­мым из­вест­ным тво­ре­ни­ем зод­че­го ста­ли сте­ны и баш­ни Смо­лен­ско­го крем­ля - од­но­го из са­мых гран­ди­оз­ных обо­ро­нительных со­ору­же­ний Древ­ней Ру­си. Сход­ст­во с эти­ми по­строй­ка­ми по­зво­ля­ет свя­зать с име­нем Ф.С. Конь воз­ве­де­ние Бо­ри­со­ва Го­род­ка под Мо­жай­ском (1599 год, ра­зо­бран в начале XIX века).

Воз­мож­но, Ф.С. Конь уча­ст­во­вал так­же в строи­тель­ст­ве Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Свя­то-Паф­нуть­е­ва Бо­ров­ско­го монастыря под Бо­ров­ском и Тро­иц­кой церкви в Боль­ших Вя­зё­мах (1590-е годы), ко­то­рые сти­ли­сти­че­ски близ­ки к его по­строй­кам.

Фор­ти­фи­ка­ци­он­ные со­ору­же­ния Ф.С. Коня от­ли­ча­ют­ся яс­но­стью и про­ду­ман­но­стью пла­на, вы­со­кой тех­ни­кой строи­тель­ст­ва, мо­ну­мен­таль­но­стью форм.