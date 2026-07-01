КОНЬ ФЁДОР САВЕЛЬЕВИЧ
КОНЬ (настоящая фамилия, возможно, Иванов) ФЁДОР САВЕЛЬЕВИЧ - древне-русский зодчий второй половины XVI - начала XVII веков.
Сведений о его жизни сохранилось крайне мало. Происходил, очевидно, из крепостных.
В 1586 году приглашён царём Фёдором Ивановичем руководить строительством стен (протяжённостью более 10 км) и башен Белого города в Москве (снесены в XVIII веке).
Самым известным творением зодчего стали стены и башни Смоленского кремля - одного из самых грандиозных оборонительных сооружений Древней Руси. Сходство с этими постройками позволяет связать с именем Ф.С. Конь возведение Борисова Городка под Можайском (1599 год, разобран в начале XIX века).
Возможно, Ф.С. Конь участвовал также в строительстве Рождества Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского монастыря под Боровском и Троицкой церкви в Больших Вязёмах (1590-е годы), которые стилистически близки к его постройкам.
Фортификационные сооружения Ф.С. Коня отличаются ясностью и продуманностью плана, высокой техникой строительства, монументальностью форм.