КОМУЗ

КОМУЗ:

1) Киргизский 3-струн­ный щип­ко­вый ин­ст­ру­мент ти­па лют­ни с длин­ной шей­кой.

Кор­пус не­боль­шой гру­ше­вид­ный, шей­ка тон­кая, без лад­ков. Об­щая дли­на ин­ст­ру­мен­та около 90 см.

Строй обыч­но квар­то-квин­то­вый, сред­няя стру­на ме­ло­ди­че­ская, все­гда на­страи­ва­ет­ся вы­ше дру­гих. Ха­рак­тер­но 2-3-го­ло­сие.

Су­ще­ст­ву­ет мно­же­ст­во приё­мов зву­ко­из­вле­че­ния, зна­чительной слож­но­стью от­ли­ча­ет­ся тех­ни­ка ле­вой ру­ки (в иг­ре ис­поль­зу­ют­ся все 5 паль­цев). На­ря­ду со «стро­гим» сти­лем иг­ры су­ще­ст­ву­ет и ма­не­ра, ис­поль­зую­щая эле­мен­ты жонг­лёр­ско­го искусства.

Комуз - основной национальный музыкальный ин­ст­ру­мент, ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ный в профессиональном искусстве уст­ной тра­ди­ции и в народном бы­ту. Ос­но­ва соль­но­го ин­ст­ру­мен­таль­но­го ре­пер­туа­ра профессиональных ко­му­зи­стов (ко­муз­чи) - про­грамм­ные и не­про­грамм­ные пье­сы «кю», комуз так­же со­про­во­ж­да­ет пе­ние акы­нов; наи­бо­лее из­вест­ные му­зы­кан­ты - акын и ко­муз­чи Ток­то­гул Са­тыл­га­нов, ко­муз­чи Ка­ра­мол­до Оро­зов . Соз­дан­ное в советское вре­мя се­мей­ст­во мо­ди­фи­ци­ро­ван­ных комуз ис­поль­зу­ет­ся в ан­самб­лях и ор­ке­ст­рах народных киргизских ин­ст­ру­мен­тов.

2) На­зва­ние вар­га­на у ря­да тюр­ко­языч­ных на­ро­дов.

Ва­ри­ан­ты на­зва­ния - алтайский «ко­мус», киргизский «те­мир-ко­муз» (букв. - же­лез­ный ко­муз), якутский хо­мус и др.

Иллюстрации:

Кир­гиз­ский ко­муз­чи. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)