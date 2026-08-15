КОМУЗ
КОМУЗ:
1) Киргизский 3-струнный щипковый инструмент типа лютни с длинной шейкой.
Корпус небольшой грушевидный, шейка тонкая, без ладков. Общая длина инструмента около 90 см.
Строй обычно кварто-квинтовый, средняя струна мелодическая, всегда настраивается выше других. Характерно 2-3-голосие.
Существует множество приёмов звукоизвлечения, значительной сложностью отличается техника левой руки (в игре используются все 5 пальцев). Наряду со «строгим» стилем игры существует и манера, использующая элементы жонглёрского искусства.
Комуз - основной национальный музыкальный инструмент, широко распространённый в профессиональном искусстве устной традиции и в народном быту. Основа сольного инструментального репертуара профессиональных комузистов (комузчи) - программные и непрограммные пьесы «кю», комуз также сопровождает пение акынов; наиболее известные музыканты - акын и комузчи Токтогул Сатылганов, комузчи Карамолдо Орозов. Созданное в советское время семейство модифицированных комуз используется в ансамблях и оркестрах народных киргизских инструментов.
2) Название варгана у ряда тюркоязычных народов.
Варианты названия - алтайский «комус», киргизский «темир-комуз» (букв. - железный комуз), якутский хомус и др.
Иллюстрации:
Киргизский комузчи. Архив БРЭ.