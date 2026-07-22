КОМУЧ (Комитет членов Учредительного собрания)

Орган власти, созданный в 1918 г. в Поволжье депутатами Учредительного собрания в ходе Гражданской войны на территории бывшей Российской империи 1918-1922 гг. После того, как войска Чехословацкого корпуса заняли Самару, 8 июня 5 депутатов эсеров, находившихся в городе, создали Комуч под председательством К. Вольского, объявили его всероссийским временным органом власти и пригласили депутатов съезжаться в Самару для созыва здесь Учредительного собрания. В сентябре численность Комуча достигла 93 человек. Комуч создал правительство (Совет управляющих ведомствами) во главе с Е. Роговским, состоявшее из эсеров. В него также вошел и член ЦК РСДРП В. Майский, но ЦК исключил его из партии меньшевиков. Комуч объявил о восстановлении всех гражданских свобод, отмене советских декретов, денационализировал часть промышленности и банки, восстановил свободную торговлю, 8-часовой рабочий день, подтвердил закон о социализации земли. Часть Советов сохранялась в качестве классовых организаций. В августе-сентябре были проведены муниципальные выборы, где около половины голосов получили члены социалистических партий. Впрочем, уже в июне-июле были вновь национализированы банки, было разрешено собирать урожай бывшим владельцам с засеянных ими земель, ограничено право на забастовку. Демократия на территории Комуча была ограниченной - запрещалась деятельность большевистских и левоэсеровских организаций, поскольку эти партии были виновны в разгоне Учредительного собрания и вели войну против «законной власти». Против сторонников советской власти проводились репрессии. Была создана «Народная армия», воевавшая против Советской власти вместе с Чехословацким корпусом. В августе Комучу подчинялась территория от Сызрани до Златоуста и от Симбирска до Вольска. В условиях наступления Красной армии и давления со стороны более правых сил, в том числе Временного Сибирского правительства, Комуч принял участие в Уфимском государственном совещании и создании 23 сентября Уфимской директории, к которой перешли полномочия всероссийского правительства. Комуч, переехавший в Екатеринбург, превратился в общественную организацию Съезд членов всероссийского Учредительного собрания, которую возглавил прибывший в Самару В. Чернов. После переворота 18 ноября 1918 г. Съезд был разогнан сторонниками А. Колчака .

Источники:

Гражданская война на Волге в 1918 г. Вып.1. Прага, 1930; Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. Июнь – октябрь 1918 года. Архив новейшей истории России. Т. 9. М., 2011; Майский С.А. Демократическая контрреволюция. М., - Пг. 1923.

Автор статьи: Шубин А.В.