КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА - общественно-политическая газета в СССР и РФ (ежедневная, кроме воскресенья).
В 1925-1990 годы орган ЦК комсомола, в декабре 1990 - ноябре 1991 годов независимая «Всесоюзная ежедневная газета "Комсомольская правда"», затем частная (с 1998 года издаётся ЗАО «Издательский дом "Комсомольская правда"»).
Начала выходить 24 мая 1925 года по решению 13-го съезда РКП(б) (1924 год) и 14-й партийной конференции (апрель 1925 год). Публикуемые в «Комсомольской правде» материалы отличались простотой, злободневностью, яркостью. «Комсомольская правда» предложила ввести в практику соревнование молодёжных ударных бригад, спортивные нормы-минимумы «Готов к труду и обороне», инициировала проведение Всесоюзного стрелкового похода-конкурса с последующим учреждением значка «Ворошиловский стрелок». Впервые ввела в журналистскую практику выездные редакции (1931 год). В Великую Отечественную войну работали 38 выездных редакций. «Комсомольская правда» публиковала письма бойцов, организовала всесоюзную акцию «Посылки на войну», первой опубликовала материалы об инициативе пионеров собирать металлолом для изготовления танков (1942 год), о подвиге комсомольцев из антифашистской организации «Молодая гвардия». На восстановлении Сталинграда (1943 год) работал агитпоезд «Комсомольская правда», подготовивший 500 тыс. экз. спецвыпусков. 16 журналистов «Комсомольской правды» погибли на фронте.
Во второй половине 1940-х - 1970-е годы выездные редакции «Комсомольской правды» работали на крупнейших комсомольских стройках. Газета пропагандировала движение за развитие науч.-технич. творчества молодёжи, детское массовое физкультурное движение «Кожаный мяч» и «Золотая шайба» (1965 год), экономический эксперимент по использованию метода коллективного подряда в сельском хозяйстве и пр. Острее других периодических изданий «Комсомольская правда» критиковала негативные общественные явления (эксплуатацию детского труда на сборе хлопка, равнодушие государства к судьбе воинов-афганцев и пр.). По выступлениям газеты нередко принимались решения партийных и государственных органов. Ежедневно публиковались сообщения под рубриками - «Газета выступила. Что сделано», «По следам наших выступлений», «Меры приняты». Получала большое количество писем читателей (св. 1 млн. в 1975 году), многие из которых публиковала.
В разные годы в газете сотрудничали А.П. Платонов, М.А. Шолохов, А.А. Фадеев, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, К.М. Симонов, А.Т. Твардовский, В.С. Розов, М.М. Рощин, А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественский, Н.Н. Матвеева, Р.Ф. Казакова и др.; штатными сотрудниками газеты были В.В. Маяковский, А.П. Гайдар, В.Д. Дудинцев, В.А. Чивилихин, В.В. Орлов, В.В. Липатов.
В период перестройки «Комсомолькая правда» внесла вклад в пропаганду новых идей. Во время августовского кризиса 1991 года запрещена ГКЧП (выпуск возобновлён 21 августа).
Награждена рядом орденов, в т. ч. в 1930 году орденом Ленина.
Тираж: 31 тыс. экз. в день (май 1925 год), ок. 22 млн. экз. (май 1990 год, абсолютный рекорд среди ежедневных газет мира, занесён в Книгу рекордов Гиннесса). Имеет 75 региональных представительств в РФ и странах СНГ.