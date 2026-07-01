КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА - об­щественно-по­ли­тическая га­зе­та в СССР и РФ (еже­днев­ная, кро­ме вос­кре­се­нья).

В 1925-1990 годы ор­ган ЦК ком­со­мо­ла, в декабре 1990 - но­ябре 1991 годов не­за­ви­си­мая «Все­со­юз­ная еже­днев­ная га­зе­та "Комсомольская правда"», за­тем ча­ст­ная (с 1998 года из­да­ёт­ся ЗАО «Из­да­тель­ский дом "Ком­со­моль­ская прав­да"»).

На­ча­ла вы­хо­дить 24 мая 1925 года по ре­ше­нию 13-го съез­да РКП(б) (1924 год) и 14-й партийной кон­фе­рен­ции (апрель 1925 год). Пуб­ли­куе­мые в «Комсомольской правде» ма­те­риа­лы от­ли­ча­лись про­сто­той, зло­бо­днев­но­стью, яр­ко­стью. «Комсомольская правда» пред­ло­жи­ла вве­сти в прак­ти­ку со­рев­но­ва­ние мо­ло­дёж­ных удар­ных бри­гад, спор­тив­ные нор­мы-ми­ни­му­мы «Го­тов к тру­ду и обо­ро­не», ини­ции­ро­ва­ла про­ве­де­ние Все­со­юз­но­го стрел­ко­во­го по­хо­да-кон­кур­са с по­сле­дую­щим уч­ре­ж­де­ни­ем знач­ка «Во­ро­ши­лов­ский стре­лок». Впер­вые вве­ла в жур­на­ли­ст­скую прак­ти­ку вы­езд­ные ре­дак­ции (1931 год). В Великую Отечественную вой­ну ра­бо­та­ли 38 вы­езд­ных ре­дак­ций. «Комсомольская правда» пуб­ли­ко­ва­ла пись­ма бой­цов, ор­га­ни­зо­ва­ла все­со­юз­ную ак­цию «По­сыл­ки на вой­ну», пер­вой опуб­ли­ко­ва­ла ма­те­риа­лы об ини­циа­ти­ве пио­не­ров со­би­рать ме­тал­ло­лом для из­го­тов­ле­ния тан­ков (1942 год), о под­ви­ге ком­со­моль­цев из ан­ти­фа­ши­ст­ской ор­га­ни­за­ции «Мо­ло­дая гвар­дия». На вос­ста­нов­ле­нии Ста­лин­гра­да (1943 год) ра­бо­тал агит­по­езд «Комсомольская правда», под­го­то­вив­ший 500 тыс. экз. спец­вы­пус­ков. 16 жур­на­ли­стов «Комсомольской правды» по­гиб­ли на фрон­те.

Во второй половине 1940-х - 1970-е годы вы­езд­ные ре­дак­ции «Комсомольской правды» ра­бо­та­ли на круп­ней­ших ком­со­моль­ских строй­ках. Га­зе­та про­па­ган­ди­ро­ва­ла дви­же­ние за раз­ви­тие на­уч.-тех­нич. твор­че­ст­ва мо­ло­дё­жи, дет­ское мас­со­вое физ­куль­тур­ное дви­же­ние «Ко­жа­ный мяч» и «Зо­ло­тая шай­ба» (1965 год), эко­но­мический экс­пе­ри­мент по ис­поль­зо­ва­нию ме­то­да кол­лек­тив­но­го под­ря­да в сельском хозяйстве и пр. Ост­рее других пе­рио­дических из­да­ний «Комсомольская правда» кри­ти­ко­ва­ла не­га­тив­ные об­щественные яв­ле­ния (экс­плуа­та­цию дет­ско­го тру­да на сбо­ре хлоп­ка, рав­но­ду­шие го­су­дар­ст­ва к судь­бе вои­нов-аф­ган­цев и пр.). По вы­сту­п­ле­ни­ям га­зе­ты не­ред­ко при­ни­ма­лись ре­ше­ния партийных и государственных ор­га­нов. Еже­днев­но пуб­ли­ко­ва­лись со­об­ще­ния под руб­ри­ка­ми - «Га­зе­та вы­сту­пи­ла. Что сде­ла­но», «По сле­дам на­ших вы­сту­п­ле­ний», «Ме­ры при­ня­ты». По­лу­ча­ла боль­шое ко­ли­че­ст­во пи­сем чи­та­те­лей (св. 1 млн. в 1975 году), мно­гие из ко­то­рых пуб­ли­ко­ва­ла.

В раз­ные го­ды в га­зе­те со­труд­ни­ча­ли А.П. Пла­то­нов, М.А. Шо­ло­хов, А.А. Фа­де­ев, А.И. Сол­же­ни­цын, Ч.Т. Айт­ма­тов, К.М. Си­мо­нов, А.Т. Твар­дов­ский , В.С. Ро­зов, М.М. Ро­щин, А.А. Воз­не­сен­ский, Е.А. Ев­ту­шен­ко, Р.И. Ро­ж­де­ст­вен­ский, Н.Н. Мат­вее­ва, Р.Ф. Ка­за­ко­ва и др.; штат­ны­ми со­труд­ни­ками га­зе­ты бы­ли В.В. Мая­ков­ский, А.П. Гай­дар, В.Д. Ду­дин­цев, В.А. Чи­ви­ли­хин, В.В. Ор­лов, В.В. Ли­па­тов .

В пе­ри­од пе­ре­строй­ки «Комсомолькая правда» вне­сла вклад в про­па­ган­ду но­вых идей. Во вре­мя ав­гу­стов­ско­го кри­зи­са 1991 года за­пре­ще­на ГКЧП (вы­пуск во­зоб­нов­лён 21 августа).

На­гра­ж­де­на ря­дом ор­де­нов, в т. ч. в 1930 году ор­де­ном Ле­ни­на.

Ти­раж: 31 тыс. экз. в день (май 1925 год), ок. 22 млн. экз. (май 1990 год, аб­со­лют­ный ре­корд сре­ди еже­днев­ных га­зет ми­ра, за­не­сён в Кни­гу ре­кор­дов Гин­нес­са). Име­ет 75 ре­гио­наль­ных пред­ста­ви­тельств в РФ и стра­нах СНГ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)