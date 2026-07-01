КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ - го­род в Рос­сии, в северной час­ти Ха­ба­ров­ско­го края, центр Ком­со­моль­ско­го района.

Население 272,4 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в ниж­нем те­че­нии р. Амур (вы­тя­нут вдоль ле­во­го бе­ре­га бо­лее чем на 30 км), в мес­те впа­де­ния в неё р. Си­лин­ка. Транс­порт­ный узел, где пе­ре­се­ка­ют­ся железнодорожные, ав­то­мо­биль­ные и вод­ные пу­ти. Аэ­ро­порт.

Го­род ос­но­ван в 1932 году на мес­те с. Перм­ское (соз­да­но в 1860 году кре­сть­я­на­ми-пе­ре­се­лен­ца­ми из Перм­ской губ.) и на­най­ско­го стой­би­ща Дзём­ги в свя­зи с на­ча­лом хо­зяйственного ос­вое­ния Даль­не­во­сточ­но­го края. Строи­тель­ст­во го­ро­да бы­ло объ­яв­ле­но Все­со­юз­ной удар­ной ком­со­моль­ской строй­кой (см. Ком­со­моль­ские строй­ки ). В 1932-1935 годы рай­он­ный центр Даль­не­во­сточ­но­го края, с 1939 года - Ха­ба­ров­ско­го края.

Комсомольск-на-Амуре по­стро­ен по ген­пла­нам 1939 года (ар­хи­тек­то­ры Лен­гор­про­ек­та под руководством Б.В. Дан­чи­ча) и 1954 год. Со­хра­ни­лась за­строй­ка главынх ма­ги­ст­ра­лей в ду­хе советского нео­клас­си­циз­ма конца 1930-1950-х годов (дом на проспекте Ми­ра, 1952 год; «дом со шпи­лем» на ул. Ле­ни­на, 1953 год). В 1970-е годы со­ору­жён мост че­рез р. Амур (1974-1975 годы), с 1977 года за­страи­вал­ся просп. Пер­во­строи­те­лей. В конце 1990 - начале 2000-х годов по­строе­ны церк­ви: в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жией Ма­те­ри (ос­вя­ще­на в 2001 году), Про­ро­ка Илии (2002-2005 годы). Па­мят­ни­ки: В.И. Ле­ни­ну (1957 год, скульп­тор А.М. Пор­тян­ко), Ю.А. Га­га­ри­ну (1982 год, скульп­тор Р.Х. Му­ра­дян).

В го­ро­де - Государственный тех­нический университет (1955 год, современное название и ста­тус с 1994 года), Амур­ский гу­ма­ни­тар­но-пе­да­го­гический университет (1954 год, современное название и ста­тус с 2006 года). Городской крае­ведческий му­зей (1939 гол), Му­зей изо­бра­зительного ис­кусств (1966 год). Центральная городская бибилотека им. А.Н. Ост­ров­ско­го (1934 гол; 16 фи­лиа­лов). Те­ат­ры: дра­мы (1933/1934 год), «КнАМ» (1985 год).

Один из круп­ней­ших промышленных цен­тров Даль­не­го Вос­то­ка и За­бай­ка­лья. Важ­ней­шие от­рас­ли: ма­ши­но­строе­ние, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая и чёр­ная ме­тал­лур­гия. Ве­ду­щие пред­при­ятия - авиационное про­из­водственное объ­е­ди­не­ние им. Ю.А. Га­га­рина (1934 год; вхо­дит в авиационную хол­дин­го­вую ком­па­нию «Су­хой»; один из круп­ней­ших рос. про­из­во­ди­те­лей ис­тре­би­те­лей Су-27, Су-33, Су-35, мно­го­функ­цио­наль­но­го са­мо­лё­та Су-80, са­мо­лё­та-ам­фи­бии Бе-103 и др.), Амур­ский су­до­строительный за­вод (1933 год; один из са­мых круп­ных на Даль­нем Вос­то­ке; строи­тель­ст­во, мо­дер­ни­за­ция и ре­монт ди­зель­ных под­вод­ных ло­док, су­дов разл. клас­са и на­зна­че­ния, строи­тель­ст­во объ­ек­тов для неф­те­га­зо­во­го сек­то­ра), «Амур­ме­талл» (един­ст­вен­ный в ре­гио­не элек­тро­ме­тал­лур­гический за­вод по вы­плав­ке элек­тро­ста­ли, про­изводству сор­то­во­го и лис­то­во­го про­ка­та), неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод (при­над­ле­жит неф­тя­ной ком­па­нии «Рос­нефть»). Дей­ст­ву­ют так­же Ком­со­моль­ский за­вод подъ­ём­но-транс­порт­но­го обо­ру­до­ва­ния (мос­то­вые, коз­ло­вые и др. кра­ны), «Амур­лит­маш» (элек­тро­гид­рав­лич. ма­ши­ны для ли­тей­но­го про­изводства, специальные ма­ши­ны для очи­ст­ки по­верх­но­стей по­ко­вок, штам­по­вок, лис­то­во­го и про­филь­но­го про­ка­та и др.), «Эл­ком» (сва­роч­ные элек­тро­ды), элек­тро­тех­нический за­вод (ак­ку­му­ля­тор­ные ба­та­реи для бро­не­тан­ко­вой, сельско-хозяйственной тех­ни­ки, гру­зо­вых и лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей), пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, лёг­кой и пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Иллюстрации:

Администрация г. Комсомольск-на-Амуре. Ком­со­мольск-на-Аму­ре. Вид го­ро­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)