КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ - город в России, в северной части Хабаровского края, центр Комсомольского района.
Население 272,4 тыс. человек (2008 год). Расположен в нижнем течении р. Амур (вытянут вдоль левого берега более чем на 30 км), в месте впадения в неё р. Силинка. Транспортный узел, где пересекаются железнодорожные, автомобильные и водные пути. Аэропорт.
Город основан в 1932 году на месте с. Пермское (создано в 1860 году крестьянами-переселенцами из Пермской губ.) и нанайского стойбища Дзёмги в связи с началом хозяйственного освоения Дальневосточного края. Строительство города было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой (см. Комсомольские стройки). В 1932-1935 годы районный центр Дальневосточного края, с 1939 года - Хабаровского края.
Комсомольск-на-Амуре построен по генпланам 1939 года (архитекторы Ленгорпроекта под руководством Б.В. Данчича) и 1954 год. Сохранилась застройка главынх магистралей в духе советского неоклассицизма конца 1930-1950-х годов (дом на проспекте Мира, 1952 год; «дом со шпилем» на ул. Ленина, 1953 год). В 1970-е годы сооружён мост через р. Амур (1974-1975 годы), с 1977 года застраивался просп. Первостроителей. В конце 1990 - начале 2000-х годов построены церкви: в честь Казанской иконы Божией Матери (освящена в 2001 году), Пророка Илии (2002-2005 годы). Памятники: В.И. Ленину (1957 год, скульптор А.М. Портянко), Ю.А. Гагарину (1982 год, скульптор Р.Х. Мурадян).
В городе - Государственный технический университет (1955 год, современное название и статус с 1994 года), Амурский гуманитарно-педагогический университет (1954 год, современное название и статус с 2006 года). Городской краеведческий музей (1939 гол), Музей изобразительного искусств (1966 год). Центральная городская бибилотека им. А.Н. Островского (1934 гол; 16 филиалов). Театры: драмы (1933/1934 год), «КнАМ» (1985 год).
Один из крупнейших промышленных центров Дальнего Востока и Забайкалья. Важнейшие отрасли: машиностроение, нефтеперерабатывающая и чёрная металлургия. Ведущие предприятия - авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина (1934 год; входит в авиационную холдинговую компанию «Сухой»; один из крупнейших рос. производителей истребителей Су-27, Су-33, Су-35, многофункционального самолёта Су-80, самолёта-амфибии Бе-103 и др.), Амурский судостроительный завод (1933 год; один из самых крупных на Дальнем Востоке; строительство, модернизация и ремонт дизельных подводных лодок, судов разл. класса и назначения, строительство объектов для нефтегазового сектора), «Амурметалл» (единственный в регионе электрометаллургический завод по выплавке электростали, производству сортового и листового проката), нефтеперерабатывающий завод (принадлежит нефтяной компании «Роснефть»). Действуют также Комсомольский завод подъёмно-транспортного оборудования (мостовые, козловые и др. краны), «Амурлитмаш» (электрогидравлич. машины для литейного производства, специальные машины для очистки поверхностей поковок, штамповок, листового и профильного проката и др.), «Элком» (сварочные электроды), электротехнический завод (аккумуляторные батареи для бронетанковой, сельско-хозяйственной техники, грузовых и легковых автомобилей), предприятия деревообрабатывающей, лёгкой и пищевой промышленности.
Иллюстрации:
Администрация г. Комсомольск-на-Амуре. Комсомольск-на-Амуре. Вид города.