КОМСОМОЛ (ВЛКСМ) В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Молодёжная организация Коммунистической партии Советского Союза. Российский Коммунистический Союз Молодежи (РКСМ), образованный на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи.

В 1926 г. переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Комсомол являлся единственной в стране массовой организацией молодежи. Его деятельностью руководила компартия. Фактически все молодые люди должны были пройти через членство в комсомоле. От этого зависели их положение в обществе, возможность заниматься определенной деятельностью и продвигаться по службе. Накануне войны комсомол уделял большое внимание военной подготовке юношей и девушек, готовя их к обороне страны. На 1 июля 1940 г. более 22% офицерского состава Красной Армии были комсомольцами. ВЛКСМ шефствовал над Военно-Морским (с 1922 г.) и Военно-Воздушным (с 1931 г.) флотами, оказывал содействие в развитии оборонной промышленности. К кон. 1940 г. в рядах ВЛКСМ состояло более 10,3 млн человек. С началом Великой Отечественной войны сотни тысяч комсомольцев, не дожидаясь повесток, добровольцами записывались в Красную Армию и народное ополчение. Только комсомольские организации Москвы и области направили в 1941 г. на фронт свыше 300 тыс. своих членов. В сентябре 1941 г. комсомол участвовал в формировании системы всеобщего военного обучения (Всевобуча), благодаря которой за годы войны было обучено различным военным специальностям ок. 1,7 млн будущих призывников. С началом войны порядок приема молодежи в члены ВЛКСМ был упрощен. К кон. 1941 г. в действующей армии находилось уже более 1750 тыс. комсомольцев. Кроме того, проводились специальные «комсомольские мобилизации» — призыв в армию и народное хозяйство комсомольцев и других добровольцев из числа несоюзной молодежи. Так, по комсомольским мобилизациям на формирование воздушно-десантных частей было призвано 144 тыс. человек, лыжных батальонов — 60 тыс., гвардейских минометных частей — 41 тыс., для разведывательно-диверсионной работы в тылу врага — более 24 тыс. человек. Неоднократно проводились комсомольские наборы в снайперские и летные школы. В прифронтовой полосе из членов ВЛКСМ создавались подразделения самообороны, отряды в помощь милиции, противопожарные команды, санитарные дружины; тысячи молодых людей в составе рабочих батальонов участвовали в строительстве оборонительных укреплений. Только на строительстве московского рубежа обороны трудилось ок. 100 тыс. московских комсомольцев. На временно оккупированной врагом территории в партизанских отрядах и подпольных группах сопротивления до 45% личного состава составляли члены ВЛКСМ, а некоторые подпольные организации («Молодая гвардия» в Краснодоне, Людиновская подпольная группа в городе Людиново Калужской области, «Партизанская искра» в Николаевской области и др.) целиком состояли из комсомольцев. Но следует отметить, что часть комсомольцев заняла в условиях оккупационного режима пассивную позицию или сотрудничала в тех или иных формах с захватчиками. Сотни тысяч комсомольцев заменили на промышленных предприятиях тыла призывников, ушедших на фронт. В металлургической, угольной, машиностроительной, оборонной промышленности молодежь составляла от 30 до 55% от числа всех работающих. В сельских районах более 70% механизаторов составляли юноши и девушки. На предприятиях и в колхозах неоднократно организовывались комсомольско-молодежные воскресники, средства от которых поступали на строительство военной техники. За героизм и мужество, проявленные в борьбе против фашизма, 3500 комсомольцев были удостоены звания Героя Советского Союза (из них 60 человек — дважды).

Исторические источники:

Огненные годы: документы и материалы об участии комсомола в Великой Отечественной войне. М., 1971.

Автор статьи: Соколов Д. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015