КОМСОМОЛ
КОМСОМОЛ - всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи. Массовая молодёжная общественно-политическая организация в СССР, резерв пополнения Коммунистической партии Советского Союза, проводник её политики и идеологии в молодёжной среде, средство мобилизации молодёжи на решение народно-хозяйственных задач.
Образован по инициативе РКП(б) на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи как Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ; октябрь 1918 года). В 1921 году объявил себя «единственной формой массового движения рабочей молодёжи» и поставил задачу вовлечь в свои ряды «всю её массу».
В июле 1924 года РКСМ присвоено имя В.И. Ленина. В марте 1926 года переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) в связи с образованием СССР в 1922 году.
Комсомольцами могли стать молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет. В 1920-е - середина 1930-х годов комсомол ограничивал приём молодёжи непролетарского происхождения, вводил кандидатский стаж (от 6 месяцев до 2 лет).
Численный состав: 22100 человек (1918 год), свыше 2 миллионов человек (1928 год), свыше 42 миллионов человек (1984 год), около 21,3 миллиона человек (на 1 июля 1991 года). Из комсомола, как и из КПСС, нельзя было выйти добровольно (до 1990 года), только по решению комсомольских органов об исключении. Высший руководящий орган комсомола - съезд, между съездами - выборный ЦК, избиравший из своего состава Бюро и Секретариат. Строился, как и коммунистическая партия, по принципу централизма (решения высших органов были безусловно обязательны для низших, меньшинство было обязано подчиняться большинству), на основе выборности всех руководящих органов (на практике часто осуществлялась формально) и по территориально-производственному признаку (первичные организации создавались по месту работы или учёбы комсомольцев и объединялись в районные, городские и др. организации по территории). Количество первичных организаций: 8645 (1920 год), около 474,4 тыс. (1987 год). В 1959 году в комсомоле состояло 34% молодых людей 14-28 лет, в 1965 году - 43%, в середине 1980-х годов - 60%.
Комсомол изначально формировался как часть партийно-государственной структуры. В августе 1919 года ЦК РКП(б) и ЦК РКСМ приняли совместный документ «О взаимоотношениях РКСМ И РКП(б)», в котором указывалось, что комсомол признаёт программу и тактику партии. ЦК РКСМ непосредственно подчинялся ЦК РКП(б). Местные комитеты комсомола работали под контролем местных комитетов партии. 10-й съезд РКП(б) (1921 год) обязал всех молодых членов партии до 20 лет вступить в комсомол, чтобы принимать активное участие в его работе.
Комсомол не имел права не принять в свои ряды членов партии, приём осуществлялся автоматически, без соблюдения процедуры. По указанию ВКП(б) в комсомол в конце 1920-х - 1930-е годы проводились чистки, сопровождавшиеся массовыми репрессиями. В ходе осуществления политики «большого террора» 86,6% членов ЦК ВЛКСМ было выведено из его состава [из состава ЦК ВПК(б) за этот же период выведено 66,2% членов], расстрелян генеральный секретарь А.В. Косарев и все бывшие первые секретари ЦК ВЛКСМ (кроме А.И. Мильчакова). 18-й съезд ВКП(б) (1939 год) установил, что в комсомоле могли состоять только те коммунисты, которые были избраны в руководящие комсомольские органы. Секретарями комитетов комсомола от райкомов до ЦК могли избираться только члены партии.
Партия вырабатывала для комсомола политическую линию его деятельности, определяла сферу работы в молодёжной среде, руководила подбором и расстановкой комсомольских кадров, осуществляла контроль за деятельностью комсомола и предоставляла ему материально-финансовую дотацию (до 1959 года). Коммунистическая партия и государство широко использовали комсомол для привлечения молодёжи к участию в реализации своей политики, в строительстве важных народно-хозяйственных объектов (см. в ст. Комсомольские стройки). Все направления молодёжной политики - общественно-политическое, культурно-массовое, спортивное и др. - партия осуществляла через комсомол.
Членство в комсомоле создавало молодым людям реальные преимущества при поступлении в вузы, приёме на работу, продвижении по службе и др. Молодёжь до 23 лет (фактически до 28) могла вступить в КПСС только через комсомол. Среди принятых в партию в 1966 году комсомольцы составляли 40,1%, в 1973 году - 66,2%, в 1981 году - 73,1%.
После 28-го съезда КПСС, провозгласившего отказ партии от вмешательства в деятельность молодёжных организаций, 21-й съезд ВЛКСМ (1990 год) установил организационно-политическая самостоятельность комсомола по отношению к КПСС. После августовского кризиса 1991 года 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ (27 сентября) распустил организацию, признав политическую роль ВЛКСМ исчерпанной.
В ведении комсомола находились Центральная (с 1969 года Высшая) комсомольская школа (1944 год), республиканские и районные комсомольские школы и др. У ЦК ВЛКСМ были издательства «Молодая гвардия» (с 1922 года) и др., выходили 230 периодических изданий, в т. ч. журналы «Комсомольская жизнь», «Молодой коммунист», «Смена», «Сельская молодёжь», «Техника - молодёжи», «Мурзилка», «Пионер», газеты «Комсомольская правда», «Пионерская правда».
Исторические источники:
Тридцатилетие ВЛКСМ [29 октября 1948]. Сборник документов. М., 1949;
Товарищ комсомол: документы съездов, конференций и ЦК ВЛКСМ. 1918-1968. М., 1969. Т. 1–2;
Товарищ комсомол. Документы съездов комсомола, пленумов, бюро и секретариата ЦК ВЛКСМ. 1968–1982. М., 1983.