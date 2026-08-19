КОМСОМОЛ

КОМСОМОЛ - все­со­юз­ный Ле­нин­ский ком­му­ни­сти­че­ский со­юз мо­ло­дё­жи. Мас­со­вая мо­ло­дёж­ная об­щественно-по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция в СССР , ре­зерв по­пол­не­ния Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Со­вет­ско­го Сою­за, про­вод­ник её по­ли­ти­ки и идео­ло­гии в мо­ло­дёж­ной сре­де, сред­ст­во мо­би­ли­за­ции мо­ло­дё­жи на ре­ше­ние на­род­но-хо­зяй­ст­вен­ных за­дач.

Об­ра­зо­ван по ини­циа­ти­ве РКП(б) на 1-м Все­российском съез­де сою­зов ра­бо­чей и кре­сть­ян­ской мо­ло­дё­жи как Российский ком­му­ни­стический со­юз мо­ло­дё­жи (РКСМ; октябрь 1918 года). В 1921 году объ­я­вил се­бя «един­ст­вен­ной фор­мой мас­со­во­го дви­же­ния ра­бо­чей мо­ло­дё­жи» и по­ста­вил за­да­чу во­влечь в свои ря­ды «всю её мас­су».

В ию­ле 1924 года РКСМ при­свое­но имя В.И. Ле­ни­на . В мар­те 1926 года пе­ре­име­но­ван во Все­со­юз­ный Ле­нин­ский ком­му­ни­сти­че­ский со­юз мо­ло­дё­жи (ВЛКСМ) в свя­зи с об­ра­зо­ва­ни­ем СССР в 1922 году.

Ком­со­моль­ца­ми мог­ли стать мо­ло­дые лю­ди в воз­рас­те от 14 до 28 лет. В 1920-е - середина 1930-х годов комсомол ог­ра­ни­чи­вал при­ём мо­ло­дёжи не­про­ле­тар­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, вво­дил кан­ди­дат­ский стаж (от 6 месяцев до 2 лет).

Чис­лен­ный со­став: 22100 человек (1918 год), свыше 2 миллионов человек (1928 год), свыше 42 миллионов человек (1984 год), около 21,3 миллиона человек (на 1 июля 1991 года). Из комсомола, как и из КПСС, нель­зя бы­ло вый­ти доб­ро­воль­но (до 1990 года), толь­ко по ре­ше­нию ком­со­моль­ских ор­га­нов об ис­клю­че­нии. Выс­ший ру­ко­во­дя­щий ор­ган комсомола - съезд, ме­ж­ду съез­да­ми - вы­бор­ный ЦК, из­би­рав­ший из сво­его со­ста­ва Бю­ро и Се­к­ре­та­ри­ат. Стро­ил­ся, как и ком­му­ни­стическая пар­тия, по прин­ци­пу цен­тра­лиз­ма (ре­ше­ния выс­ших ор­га­нов бы­ли без­ус­лов­но обя­за­тель­ны для низ­ших, мень­шин­ст­во бы­ло обя­за­но под­чи­нять­ся боль­шин­ст­ву), на ос­но­ве вы­бор­но­сти всех ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов (на прак­ти­ке час­то осу­ще­ст­в­лялась фор­маль­но) и по тер­ри­то­ри­аль­но-про­из­водственному при­зна­ку (пер­вич­ные ор­га­ни­за­ции соз­да­ва­лись по мес­ту ра­бо­ты или учё­бы ком­со­моль­цев и объ­е­ди­ня­лись в рай­он­ные, городские и др. ор­га­ни­за­ции по тер­ри­то­рии). Ко­ли­че­ст­во пер­вич­ных ор­га­ни­за­ций: 8645 (1920 год), около 474,4 тыс. (1987 год). В 1959 году в комсомоле со­стоя­ло 34% мо­лодых лю­дей 14-28 лет, в 1965 году - 43%, в середине 1980-х годов - 60%.

Комсомол из­на­чаль­но фор­ми­ро­вал­ся как часть партийно-государственной струк­ту­ры. В августе 1919 года ЦК РКП(б) и ЦК РКСМ при­ня­ли со­вме­стный до­ку­мент «О взаи­мо­от­но­ше­ни­ях РКСМ И РКП(б)», в ко­то­ром ука­зы­ва­лось, что комсомол при­зна­ёт про­грам­му и так­ти­ку пар­тии. ЦК РКСМ не­по­сред­ст­вен­но под­чи­нял­ся ЦК РКП(б). Ме­ст­ные ко­ми­те­ты комсомола ра­бо­та­ли под кон­тро­лем ме­ст­ных ко­ми­те­тов пар­тии. 10-й съезд РКП(б) (1921 год) обя­зал всех мо­ло­дых чле­нов пар­тии до 20 лет всту­пить в комсомол, что­бы при­ни­мать ак­тив­ное уча­стие в его ра­бо­те.

Комсомол не имел пра­ва не при­нять в свои ря­ды чле­нов пар­тии, при­ём осу­ще­ст­в­лял­ся ав­то­ма­ти­че­ски, без со­блю­де­ния про­це­ду­ры. По ука­за­нию ВКП(б) в комсомол в конце 1920-х - 1930-е годы про­во­ди­лись чи­ст­ки, со­про­во­ж­дав­шие­ся мас­со­вы­ми ре­прес­сия­ми. В хо­де осу­ще­ст­в­ле­ния по­ли­ти­ки «боль­шо­го тер­ро­ра» 86,6% чле­нов ЦК ВЛКСМ бы­ло вы­ве­де­но из его со­ста­ва [из со­ста­ва ЦК ВПК(б) за этот же пе­ри­од вы­ве­де­но 66,2% чле­нов], рас­стре­лян ге­не­раль­ный сек­ре­тарь А.В. Ко­са­рев и все быв­шие пер­вые сек­ре­та­ри ЦК ВЛКСМ (кро­ме А.И. Миль­ча­ко­ва). 18-й съезд ВКП(б) (1939 год) ус­та­но­вил, что в комсомоле мог­ли со­сто­ять толь­ко те ком­му­ни­сты, ко­то­рые бы­ли из­бра­ны в ру­ко­во­дя­щие ком­со­моль­ские ор­га­ны. Сек­ре­та­ря­ми ко­ми­те­тов комсомола от рай­ко­мов до ЦК мог­ли из­би­рать­ся толь­ко чле­ны пар­тии.

Пар­тия вы­ра­ба­ты­ва­ла для комсомола по­ли­тическую ли­нию его дея­тель­но­сти, оп­ре­де­ля­ла сфе­ру ра­бо­ты в мо­ло­дёж­ной сре­де, ру­ко­во­ди­ла под­бо­ром и рас­ста­нов­кой ком­со­моль­ских кад­ров, осу­ще­ст­в­ля­ла кон­троль за дея­тель­но­стью комсомола и пре­дос­тав­ля­ла ему ма­те­ри­аль­но-фи­нан­со­вую до­та­цию (до 1959 года). Ком­му­ни­стическая пар­тия и го­су­дар­ст­во ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ли комсомол для при­вле­че­ния мо­ло­дё­жи к уча­стию в реа­ли­за­ции сво­ей по­ли­ти­ки, в строи­тель­ст­ве важ­ных на­род­но-хо­зяй­ст­вен­ных объ­ек­тов (см. в ст. Ком­со­моль­ские строй­ки). Все на­прав­ле­ния мо­ло­дёж­ной по­ли­ти­ки - об­ще­ст­вен­но-по­ли­тическое, куль­тур­но-мас­со­вое, спор­тив­ное и др. - пар­тия осу­ще­ст­в­ля­ла че­рез ком­со­мол.

Член­ст­во в комсомоле соз­да­ва­ло мо­ло­дым лю­дям ре­аль­ные пре­иму­ще­ст­ва при по­сту­п­ле­нии в ву­зы, приё­ме на ра­бо­ту, про­дви­же­нии по служ­бе и др. Мо­ло­дёжь до 23 лет (фак­ти­че­ски до 28) мог­ла всту­пить в КПСС толь­ко че­рез комсомол. Сре­ди при­ня­тых в пар­тию в 1966 году ком­со­моль­цы со­став­ля­ли 40,1%, в 1973 году - 66,2%, в 1981 году - 73,1%.

По­сле 28-го съез­да КПСС, про­воз­гла­сив­ше­го от­каз пар­тии от вме­ша­тель­ст­ва в дея­тель­ность мо­ло­дёж­ных ор­га­ни­за­ций, 21-й съезд ВЛКСМ (1990 год) ус­та­но­вил ор­га­ни­за­ци­он­но-по­ли­тическая са­мо­стоя­тель­ность комсомола по от­но­ше­нию к КПСС. По­сле ав­гу­стов­ско­го кри­зи­са 1991 года 22-й чрез­вы­чай­ный съезд ВЛКСМ (27 сентября) рас­пус­тил ор­га­ни­за­цию, при­знав по­ли­тическую роль ВЛКСМ ис­чер­пан­ной.

В ве­де­нии комсомола на­хо­ди­лись Центральная (с 1969 года Выс­шая) ком­со­моль­ская шко­ла (1944 год), рес­пуб­ли­кан­ские и рай­он­ные ком­со­моль­ские шко­лы и др. У ЦК ВЛКСМ бы­ли издательства «Мо­ло­дая гвар­дия» (с 1922 года) и др., вы­хо­ди­ли 230 пе­рио­дических из­да­ний, в т. ч. жур­на­лы «Ком­со­моль­ская жизнь», «Мо­ло­дой ком­му­нист», «Сме­на», «Сель­ская мо­ло­дёжь», «Тех­ни­ка - мо­ло­дё­жи», «Мур­зил­ка», «Пио­нер», га­зе­ты «Ком­со­моль­ская прав­да», «Пио­нер­ская прав­да».

Ис­торические источники:

Три­дца­ти­ле­тие ВЛКСМ [29 ок­тяб­ря 1948]. Сбор­ник до­ку­мен­тов. М., 1949;

То­ва­рищ ком­со­мол: до­ку­мен­ты съез­дов, кон­фе­рен­ций и ЦК ВЛКСМ. 1918-1968. М., 1969. Т. 1–2;

То­ва­рищ ком­со­мол. До­ку­мен­ты съез­дов ком­со­мо­ла, пле­ну­мов, бю­ро и сек­ре­та­риа­та ЦК ВЛКСМ. 1968–1982. М., 1983.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)