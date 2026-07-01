КОМПРОМИСС ПОЛИТИЧЕСКИЙ

КОМПРОМИСС ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат. compromissum) - со­гла­ше­ние на ос­но­ве вза­им­ных ус­ту­пок ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми различных пра­ви­тельств, пар­тий, объ­е­ди­не­ний и пр.

Обыч­но дос­ти­га­ет­ся пу­тём пе­ре­го­во­ров и пред­став­ля­ет со­бой ме­тод раз­ре­ше­ния кон­флик­тов . Пред­по­ла­га­ет от­каз его уча­ст­ни­ков от час­ти сво­их тре­бо­ва­ний.

Компромиссы политические бы­ва­ют вы­ну­ж­ден­ны­ми, обу­слов­лен­ны­ми не­хват­кой сил и ре­сур­сов для дос­ти­же­ния по­став­лен­ной це­ли, и доб­ро­воль­ны­ми, яв­ляю­щи­ми­ся ре­зуль­та­том соз­на­тель­но­го вы­бо­ра, ко­то­рый ос­но­ван на глу­бо­ком изу­че­нии пред­ме­та спо­ра и осоз­на­нии важ­но­сти дос­ти­же­ния со­гла­ше­ния в це­лях пре­дот­вра­ще­ния эс­ка­ла­ции кон­флик­та.

В рим­ском пра­ве тер­мин « компромисс » оз­на­чал со­гла­ше­ние о тре­тей­ском раз­би­ра­тель­ст­ве.

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