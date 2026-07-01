КОМПРОМИСС ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КОМПРОМИСС ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат. compromissum) - соглашение на основе взаимных уступок между представителями различных правительств, партий, объединений и пр.
Обычно достигается путём переговоров и представляет собой метод разрешения конфликтов. Предполагает отказ его участников от части своих требований.
Компромиссы политические бывают вынужденными, обусловленными нехваткой сил и ресурсов для достижения поставленной цели, и добровольными, являющимися результатом сознательного выбора, который основан на глубоком изучении предмета спора и осознании важности достижения соглашения в целях предотвращения эскалации конфликта.
В римском праве термин «компромисс» означал соглашение о третейском разбирательстве.