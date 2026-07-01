КОМПРОМИСС
КОМПРОМИСС, «Соглашение» (Compromis) - политический союз оппозиционного нидерландского дворянства в преддверии Нидерландской революции XVI века.
Создан в ноябре 1565 года в Брюсселе, объединял около 500 человек.
Провозглашал борьбу за восстановление вольностей нидерландских областей, находившихся под властью испанского короля Филиппа II, созыв Генеральных штатов, смягчение указов против еретиков.
В 1566 году участники союза дважды безрезультатно подавали петиции наместнице Нидерландов Маргарите Пармской, в которых излагали свои требования. Часть членов «Компромисса» участвовала в Иконоборческом восстании 1566 года.
На заключительном этапе восстания оппозиционные дворяне, которым была обещана амнистия, заявили о лояльности испанской короне и объявили о роспуске союза.