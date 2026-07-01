КОМПРОМИСС

КОМПРОМИСС, «Со­гла­ше­ние» (Com­pro­mis) - по­ли­тический со­юз оп­по­зи­ци­он­но­го ни­дерландского дво­рян­ст­ва в пред­две­рии Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века.

Соз­дан в но­ябре 1565 года в Брюс­се­ле, объ­е­ди­нял около 500 человек.

Про­воз­гла­шал борь­бу за вос­ста­нов­ле­ние воль­но­стей ни­дерландских об­лас­тей, на­хо­див­ших­ся под вла­стью испанского ко­ро­ля Фи­лип­па II , со­зыв Ге­не­раль­ных шта­тов, смяг­че­ние ука­зов про­тив ере­ти­ков.

В 1566 году уча­ст­ни­ки сою­за два­ж­ды без­ре­зуль­тат­но по­да­ва­ли пе­ти­ции на­ме­ст­ни­це Ни­дер­лан­дов Мар­га­ри­те Парм­ской , в ко­то­рых из­ла­га­ли свои тре­бо­ва­ния. Часть чле­нов «Компромисса» уча­ст­во­ва­ла в Ико­но­бор­че­ском вос­ста­нии 1566 года.

На за­клю­чительном эта­пе вос­ста­ния оп­по­зиционные дво­ря­не, ко­то­рым бы­ла обе­ща­на ам­ни­стия, зая­ви­ли о ло­яль­но­сти испанской ко­ро­не и объ­я­ви­ли о рос­пус­ке сою­за.

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