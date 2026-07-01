КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ - способ построения содержания образования и организации процесса обучения на основе единого связующего стержня (например, области детских интересов и склонностей, знакомства с определённым кругом жизненных явлений).
Комплексная система обучения складывалась в теории и практике начального обучения в противовес разобщённости изучения отдельных предметов, в которых связи между отдельными фрагментами строятся на формально-логической основе. Элементы комплексной системы обучения содержались в педагогических системах: Ж.Ж. Руссо, который связывал учебный материал с естественными жизненными ситуациями, Ж. Жакото (обучение родному языку сосредоточивалось вокруг «образцового сочинения» - романа Ф. Фенелона «Приключения Телемака», 1699), П. Робена, И.Ф. Гербарта, В. Рейна и др.
Теоретические основы и ведущие направления в практике комплексной системы обучения складывались на протяжении первой трети XX века в рамках нового воспитания, прагматистской педагогики. Основными способами объединения содержания обучения являлись концентрация и корреляция (см. Метод проектов) учебного материала. Меньшее распространение получило поверхностное объединение (ассоциация) элементов содержания по внешним, случайным связям между предметами, явлениями, видами деятельности.
В России с 1860-х годов Комплексную систему обучения разрабатывал К.Д. Ушинский, предложивший систему объяснительного чтения. Направленность воспитания и обучения, место и объём школьных дисциплин определял учебный предмет «Родной язык». Темы комплексов были взяты из семейной жизни ребёнка, окружающего быта и труда («Родное слово», 1864). В 1870-е годы в школы стали проникать предметные (или наглядные) уроки - предшественники интегрированного курса мироведения. С начала XX века системообразующим компонентом содержания образования в отечественной начальной школе выступало природоведение. Применялись разнообразные формы корреляции комплексной системы обучения - аккордная система, цикловой метод, метод разовых заданий, производственное преподавание и др. В программах Государственного учёного совета 1922-1923 годов основным принципом работы школы 1-й ступени была идея единого комплекса - «жизнь ребёнка и окружающей его среды». Программы 1923-1927 годов содержали различные уровни комплексирования - от амальгирования (полная интеграция в начальной школе) к комбинированию (интеграция на уровне раздела ряда учебных предметов в 5-7-х классах) и к координации изучения предметов во 2-м концентре 2-й ступени. Осуществлялась интеграция и на основе интеллектуальных умений (дальтон-план). В начале 1930-х годов комплексная система обучения была отменена, восстановлена предметная система преподавания. С 1990-х годов комплексная система обучения возрождается в виде интегративных курсов и метапредметов.