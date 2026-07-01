КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ - спо­соб по­строе­ния со­дер­жа­ния об­ра­зо­ва­ния и ор­га­ни­за­ции про­цес­са обу­че­ния на ос­но­ве еди­но­го свя­зую­ще­го стерж­ня (например, об­лас­ти дет­ских ин­те­ре­сов и склон­но­стей, зна­ком­ст­ва с оп­ре­де­лён­ным кру­гом жиз­нен­ных яв­ле­ний ).

Комплексная система обучения скла­ды­ва­лась в тео­рии и прак­ти­ке на­чаль­но­го обу­че­ния в про­ти­во­вес ра­зоб­щён­но­сти изу­че­ния отдельных пред­ме­тов, в ко­то­рых свя­зи ме­ж­ду отдельными фраг­мен­та­ми стро­ят­ся на фор­маль­но-ло­гической ос­но­ве. Эле­мен­ты комплексной системы обучения со­дер­жа­лись в пе­да­гогических сис­те­мах: Ж.Ж. Рус­со, ко­то­рый свя­зы­вал учеб­ный ма­те­ри­ал с ес­тественными жиз­нен­ны­ми си­туа­ция­ми, Ж. Жа­ко­то (обу­че­ние род­но­му язы­ку со­сре­до­то­чи­ва­лось во­круг «об­раз­цо­во­го со­чи­не­ния» - ро­ма­на Ф. Фе­не­ло­на «При­клю­че­ния Те­ле­ма­ка», 1699), П. Ро­бе­на, И.Ф. Гер­бар­та, В. Рей­на и др.

Тео­ре­тические ос­но­вы и ве­ду­щие на­прав­ле­ния в прак­ти­ке комплексной системы обучения скла­ды­ва­лись на про­тя­же­нии первой тре­ти XX века в рам­ках но­во­го вос­пи­та­ния, праг­ма­ти­ст­ской пе­да­го­ги­ки . Основными спо­со­ба­ми объ­е­ди­не­ния со­дер­жа­ния обу­че­ния яв­ля­лись кон­цен­тра­ция и кор­ре­ля­ция (см. Ме­тод про­ек­тов) учеб­но­го ма­те­риа­ла. Мень­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ло по­верх­но­ст­ное объ­е­ди­не­ние (ас­со­циа­ция) эле­мен­тов со­дер­жа­ния по внеш­ним, слу­чай­ным свя­зям ме­ж­ду пред­ме­та­ми, яв­ле­ния­ми, ви­да­ми дея­тель­но­сти.

В Рос­сии с 1860-х годов Комплексную систему обучения раз­ра­ба­ты­вал К.Д. Ушин­ский, пред­ло­жив­ший сис­те­му объ­яс­ни­тель­но­го чте­ния. На­п­рав­лен­ность вос­пи­та­ния и обу­че­ния, ме­сто и объ­ём школь­ных дис­ци­п­лин оп­ре­де­лял учеб­ный пред­мет «Род­ной язык». Те­мы ком­плек­сов бы­ли взя­ты из се­мейной жиз­ни ре­бён­ка, ок­ру­жаю­ще­го бы­та и тру­да («Род­ное сло­во», 1864). В 1870-е годы в шко­лы ста­ли про­ни­кать пред­мет­ные (или на­гляд­ные) уро­ки - пред­ше­ст­вен­ни­ки ин­тег­ри­ро­ван­но­го кур­са ми­ро­ве­де­ния. С начала XX века сис­те­мо­об­ра­зую­щим ком­по­нен­том со­дер­жа­ния об­ра­зо­ва­ния в отечественной на­чаль­ной шко­ле вы­сту­па­ло при­ро­до­ве­де­ние. При­ме­ня­лись раз­но­об­раз­ные фор­мы кор­ре­ля­ции комплексной системы обучения - ак­корд­ная сис­те­ма, цик­ло­вой ме­тод, ме­тод ра­зо­вых за­да­ний, про­из­вод­ственное пре­по­да­ва­ние и др. В про­грам­мах Государственного учё­но­го со­ве­та 1922-1923 годов основным прин­ци­пом ра­бо­ты шко­лы 1-й сту­пе­ни бы­ла идея еди­но­го ком­плек­са - «жизнь ре­бён­ка и ок­ру­жаю­щей его сре­ды». Про­грам­мы 1923-1927 годов со­дер­жа­ли различные уров­ни ком­плек­си­ро­ва­ния - от амаль­ги­ро­ва­ния (пол­ная ин­те­гра­ция в на­чаль­ной шко­ле) к ком­би­ни­ро­ва­нию (ин­те­гра­ция на уров­не раз­де­ла ря­да учеб­ных пред­ме­тов в 5-7-х клас­сах) и к ко­ор­ди­на­ции изу­че­ния пред­ме­тов во 2-м кон­цен­тре 2-й сту­пе­ни. Осу­ще­ст­в­ля­лась ин­те­гра­ция и на ос­но­ве ин­тел­лек­ту­аль­ных уме­ний (даль­тон-план). В начале 1930-х годов комплексная система обучения бы­ла от­ме­не­на, вос­ста­нов­ле­на пред­мет­ная сис­те­ма пре­по­да­ва­ния. С 1990-х годов комплексная система обучения воз­ро­ж­да­ет­ся в ви­де ин­те­гра­тив­ных кур­сов и ме­та­пред­ме­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)