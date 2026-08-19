КОМПЬЕНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ

КОМПЬЕНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ:

1) До­го­вор, за­клю­чён­ный 11 ноября 1918 года в Ком­пь­ен­ском ле­су ме­ж­ду Гер­ма­ни­ей, по­тер­пев­шей по­ра­же­ние в Первой ми­ро­вой вой­не, с од­ной сто­ро­ны, и Фран­ци­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, США и другими го­су­дар­ст­ва­ми Ан­тан­ты - с дру­гой.

Ан­ти­гер­ман­скую коа­ли­цию пред­став­лял на под­пи­са­нии Компьенского перемирия мар­шал Ф. Фош, германскую сто­ро­ну - М. Эрц­бер­гер. По ус­ло­ви­ям Компьенского перемирия 1918 года Гер­ма­ния долж­на бы­ла пре­кра­тить во­енные дей­ст­вия, сдать часть су­хо­пут­ных и морских воо­ру­же­ний, эва­куи­ро­вать вой­ска из ок­ку­пи­рованных рай­онов Фран­ции, Бель­гии, Люк­сем­бур­га, а так­же из Ру­мы­нии, Тур­ции и других стран, ос­во­бо­дить Эль­зас и Ло­та­рин­гию . Германским вой­скам над­ле­жа­ло по­ки­нуть ле­вый бе­рег Рей­на, на пра­вом - соз­да­ва­лась де­ми­ли­та­ри­зо­ван­ная зо­на. Компьенское перемирие 1918 года обя­за­ло Гер­ма­нию ан­нули­ро­вать Бу­ха­ре­ст­ский мир­ный до­го­вор 1918 года и Бре­ст­ский мир 1918 года, вер­нуть за­хва­чен­ное российское, румынское и бельгийское зо­ло­то, а так­же пе­ре­дать со­юз­ни­кам все германские под­вод­ные лод­ки и про­вес­ти ра­зо­ру­же­ние всех германских во­енных су­дов. Вме­сте с тем Компьенское перемирие не пре­ду­смат­ри­ва­ло вы­во­да германских войск с ок­ку­пи­ро­ван­ной ими тер­ри­то­рии Советской Рос­сии. Со­гла­ше­ние обес­пе­чи­ва­ло «сво­бод­ный вход и вы­ход из Бал­ти­ки» всем во­ен­ным и тор­го­вым су­дам Ан­тан­ты в це­лях под­го­тов­ки во­енной ин­тер­вен­ции про­тив Советского государства. Ус­ло­вия Компьенского перемирия 1918 года по­лу­чи­ли раз­ви­тие в Вер­саль­ском мир­ном до­го­во­ре 1919 года.

2) До­го­вор, за­клю­чён­ный 22 июня 1940 года ме­ж­ду Гер­ма­ни­ей и французским пра­ви­тель­ст­вом А. Пе­те­на по­сле по­бе­до­нос­но­го за­вер­ше­ния германской ар­ми­ей Фран­цуз­ской кам­па­нии 1940 года.

Ус­ло­вия­ми Компьенского перемирия 1940 года пре­ду­смат­ри­ва­лось: пол­ное пре­кра­ще­ние Фран­ци­ей во­енных дей­ст­вий, ок­ку­па­ция германскими вой­ска­ми око­ло 2/3 французской тер­ри­то­рии (вклю­чая Па­риж), ра­зо­ру­же­ние и де­мо­би­ли­за­ция французской ар­мии и фло­та, воз­ме­ще­ние Фран­ци­ей рас­хо­дов по со­дер­жа­нию на её тер­ри­то­рии германской ок­ку­па­ци­он­ной ар­мии. Компьенское перемирие 1940 года бы­ло под­пи­са­но на том же мес­те и в том же са­лон-ва­го­не, что и Компьенское перемирие 1918 года, и рас­смат­ри­ва­лось германской сто­ро­ной как ре­ванш за её ка­пи­ту­ля­цию в Первой ми­ро­вой вой­не.

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