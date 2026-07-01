КОМПАНЬИ ДИНО
КОМПАНЬИ (Compagni) ДИНО - флорентийский писатель и государственный деятель.
Принадлежал к купеческому сословию, торговал сукном. Состоял в партии гвельфов (смотри Гвельфы и гибеллины). Шесть раз избирался консулом своего цеха, дважды - приором (1289 и 1301 годах), один раз - гонфалоньером справедливости (1293 год). Поддерживал программу политических реформ лидера пополанов Джано делла Белла, направленных на установление демократических принципов управления флорентийской коммуной. После изгнания в 1295 году Джано делла Белла из Флоренции Компаньи предстал перед судом, но был оправдан. В 1301 году, после захвата власти чёрными гвельфами, отстранён от участия в политической жизни.
Компаньи автор «Хроники событий, случившихся в наши времена» («Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi», начата до 1306 года, окончательный текст 1310-1312 годов) - одного из первых памятников итальянской историографии. В «Хронике...» Компаньи описывает исторические события (1280-1312 годы), свидетелем и участником которых был он лично. «Хроника...» составлена по законам литературного произведения, в тексте прослеживается определённый сюжет, выделяются пролог, кульминация и развязка, автор выступает в качестве героя своего сочинения.
Сохранность «Хроники...» в позднем списке (2-я половина XV века), а также литературного достоинства сочинения вызывают споры о его подлинности и авторстве (некоторые исследователи считают автором Данте). Компаньи также приписывается ряд поэтических произведений: аллегорическая поэма «Мудрость» («Intelligenza») (атрибуция спорна), сонеты и канцона. Компаньи - один из широко цитируемых авторов, его «Хронология...» использовалась при составлении 3-го издания словаря итальянского языка Академии делла Круска.
Издания:
Dino Compagni e la sua Cronica / Ed. Del Lungo I. Firenze, 1879–1887. Vol. 1–3;
Dino Compagni. Cronica / Ed. critica a cura di D. Cappi. Roma, 2000.
Автор статьи: А. В. Ямпольская.