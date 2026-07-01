КОМПАНЬИ ДИНО

КОМПАНЬИ (Compagni) ДИНО - фло­рен­тий­ский пи­са­тель и государственный дея­тель.

При­над­ле­жал к ку­печескому со­сло­вию, тор­го­вал сук­ном. Со­сто­ял в пар­тии гвель­фов (смотри Гвель­фы и ги­бел­ли­ны ). Шесть раз из­би­рал­ся кон­су­лом сво­его це­ха, два­ж­ды - при­ором (1289 и 1301 годах), один раз - гон­фа­лонь­е­ром спра­вед­ли­во­сти (1293 год). Под­дер­жи­вал про­грам­му по­ли­тических ре­форм ли­де­ра по­по­ла­нов Джа­но дел­ла Бел­ла, на­прав­лен­ных на ус­та­нов­ле­ние де­мо­кра­тических прин­ци­пов управ­ле­ния фло­рен­тий­ской ком­му­ной. По­сле из­гна­ния в 1295 году Джа­но дел­ла Бел­ла из Фло­рен­ции Компаньи пред­стал пе­ред су­дом, но был оп­рав­дан. В 1301 году, по­сле за­хва­та вла­сти чёр­ны­ми гвель­фа­ми, от­стра­нён от уча­стия в по­ли­тической жиз­ни.

Компаньи ав­тор «Хро­ни­ки со­бы­тий, слу­чив­ших­ся в на­ши вре­ме­на» («Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi», на­ча­та до 1306 года, окон­чательный текст 1310-1312 годов) - од­но­го из пер­вых па­мят­ни­ков итальянской ис­то­рио­гра­фии. В «Хро­ни­ке...» Компаньи опи­сы­ва­ет ис­то­рические со­бы­тия (1280-1312 годы), сви­де­те­лем и уча­ст­ни­ком ко­то­рых был он лич­но. «Хро­ни­ка...» со­став­ле­на по за­ко­нам литературного про­из­ве­де­ния, в тек­сте про­сле­жи­ва­ет­ся оп­ре­де­лён­ный сю­жет, вы­де­ля­ют­ся про­лог, куль­ми­на­ция и раз­вяз­ка, автор вы­сту­па­ет в ка­че­ст­ве ге­роя сво­его со­чи­не­ния.

Со­хран­ность «Хро­ни­ки...» в позд­нем спи­ске (2-я половина XV века), а так­же литературного до­сто­ин­ст­ва со­чи­не­ния вы­зы­ва­ют спо­ры о его под­лин­но­сти и ав­тор­ст­ве (не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют ав­то­ром Дан­те ). Компаньи так­же при­пи­сы­ва­ет­ся ряд по­этических про­из­ве­де­ний: ал­ле­го­рическая по­эма «Муд­рость» («Intelligenza») (ат­ри­бу­ция спор­на), со­не­ты и кан­цо­на. Компаньи - один из ши­ро­ко ци­ти­руе­мых ав­то­ров, его «Хро­но­ло­гия...» ис­поль­зо­ва­лась при со­став­ле­нии 3-го из­да­ния сло­ва­ря итальянского языка Ака­де­мии дел­ла Кру­ска.

Издания:

Dino Compagni e la sua Cronica / Ed. Del Lungo I. Firenze, 1879–1887. Vol. 1–3;

Di­no Compagni. Cronica / Ed. critica a cura di D. Cappi. Roma, 2000.

Автор статьи: А. В. Ям­поль­ская.