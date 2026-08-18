КОМОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ
КОМОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский скульптор, народный художник СССР (1987 год), действительный член АХ СССР (1988 год).
Учился в Московском художественном училище (1948-1953 годы) у А.А. Древина и в МХИ (1953-1959 годы) у Древина, Д.П. Шварца, Н.В. Томского. В конце 1950-х - 1960-е годы работал преимущественно в портретной скульптуре малых форм, избирая нередко жанровые по характеру решения и придавая фигурам силуэтную выразительность («Телефон», 1958 год, ГРМ; портреты - жены, Н.И. Комовой, 1960 год; М.А. Ильина, 1967 год, КГ, Тверь; все - бронза, и др.). С 1960-х годов обратился к созданию памятников.
В противовес помпезности, преобладавшей в советском монументальном искусстве 1930-1960-х годов, создавал камерные по духу произведения, приближенные к зрителю своим скромным масштабом; использовал традиции парковой скульптуры русского классицизма, избегая официозности и политической ангажированности. Среди памятников (бронза, гранит): М.Е. Салтыкову-Щедрину в Твери (1976 год), А.Г. Венецианову в Вышнем Волочке (1980 год), Дмитрию Донскому на Куликовом поле (Тульская область, 1980 год), М.Ю. Лермонтову на территории Музея-заповедника «Тарханы» Пензенской области (1985 год), А.В. Суворову (1982 год) и Андрею Рублёву (1985 год) в Москве, Ярославу Мудрому в Ярославле (1993 год), Петру I в Азове (установлен в 1996 году).
Особое место в творчестве Комов занимал образ А.С. Пушкина («Белая ночь», бронза, 1970 год; «А.С. Пушкин и Н.Н. Гончарова», бронза, 1972 год; «Пушкин в Болдине», гипс, 1977 год; памятники поэту - в селе Долна, Молдавия, 1972 год; в Твери, 1974 год; в селе Б. Болдино Нижегородской области, 1979 год; в Мадриде, 1981 год; в Пскове, 1983 год, и др.). Исполнял также надгробия (в том числе З.А. Космодемьянской на Новодевичьем кладбище в Москве, 1987 год) и портретные рисунки. Преподавал в МХИ (с 1992 года; профессор). Государственная премия РСФСР (1974 год), Государственная премия СССР (1981 год).
Иллюстрации:
О. К. Комов. Памятник Андрею Рублёву в сквере у Спасо-Андроникова монастыря в Москве. Бронза, гранит. 1985. Фото В. М. Паппе.