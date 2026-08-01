КОМОС

КОМОС (др.-греч. κῶμος) - в древней Греции ритуальное шествие с пением и музыкой.

Такое шествие утраивали обычно после симпосия его участники, в том числе и гетеры , комос отличался непринужденностью и фривольностью. Участники такого шествия назывались комастами.

Нa вазах VI – начала V в. до н.э. имеется множество прекрасных изображений комоса. Представление о деревенском комосе можно составить по комедии Аристофана «Ахарняне». С VI до н.э. такие шествия тесно связаны с культом бога Диониса. Они являются неотъемлемой частью Дионисий – праздников в честь Диониса, комос входил в программу первого дня праздника Великих Дионисий в Афинах..

Традиционно с комосом связывают происхождение слова «комедия», однако значительная часть исследователей, опираясь на мнение Аристотеля, считает такое мнение ошибочным.

Иллюстрация :

Комос: комасты и гетеры. Чернофигурная аттическая амфора из Вульчи. Около 560 г. до н.э. Мюнхен, Государственное античное собрание.

Автор статьи: О.В. Кулишова