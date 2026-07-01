КОМОРЫ

КОМОРЫ - Ко­мор­ские Ост­ро­ва (Como­res), Со­юз Ко­мор­ских Ост­ро­вов (на ко­мор­ском языке Udzima wa Komori, на французском языке Union des Comores, на арабском языке Аль-Ит­ти­хад аль-Ку­му­рий).

Об­щие све­де­ния

Коморы - го­су­дар­ст­во близ восточного по­бе­ре­жья Аф­ри­ки, в Мо­зам­бик­ском проливе Ин­дий­ско­го океана Рас­по­ло­же­но на ост­ро­вах Нга­зид­жа (Гранд-Ко­мор), Ндзуа­ни (Ан­жу­ан), Мва­ли (Мо­хе­ли), вхо­дя­щих в со­став Ко­мор­ских островов. Площадь 1862 км2. Население 626,9 тысяч человек (2008 год; по другим дан­ным, свыше 730 тысяч человек). Сто­ли­ца - Мо­ро­ни (на острове Нга­зид­жа). Официальные язы­ки - ко­мор­ский (ва­ри­ант суа­хи­ли, пред­став­лен­ный ост­ров­ны­ми диа­лек­та­ми), фран­цуз­ский и араб­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - ко­мор­ский франк. Ка­ж­дый ост­ров яв­ля­ет­ся са­мо­сто­ятельной административной еди­ни­цей (таблица).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Коморы - со­юз­ное го­су­дар­ст­во. Кон­сти­ту­ция ут­вер­жде­на на ре­фе­рен­ду­ме 23 декабря 2001 года. Фор­ма прав­ле­ния - пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва государства и ис­пол­нительной вла­сти - пре­зи­дент, из­би­рае­мый на 4 го­да от од­но­го из ост­ро­вов, вхо­дя­щих в Со­юз Ко­мор­ских Ост­ро­вов, на ро­та­ци­он­ной ос­но­ве. Од­но­вре­мен­но с ним из­би­ра­ют­ся два ви­це-пре­зи­ден­та.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти - од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (Ас­самб­лея Со­ю­за). Со­сто­ит из 33 де­пу­та­тов (по 5 пред­ста­ви­те­лей от за­ко­но­дательных со­б­ра­ний ост­ро­вов и 18 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых от об­ще­на­цио­наль­но­го ок­ру­га).

Ис­пол­нительная власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пра­ви­тель­ст­вом - пре­зи­дент, ви­це-пре­зи­ден­ты и ми­ни­ст­ры, на­зна­чае­мые пре­зи­ден­том. Пре­зи­дент оп­ре­де­ля­ет по­ли­ти­ку пра­ви­тель­ст­ва с учё­том ин­те­ре­сов всех ост­ро­вов Сою­за.

Ка­ж­дый из ост­ро­вов, вхо­дя­щих в Со­юз, име­ет свои ор­га­ны вла­сти - за­ко­нодательное со­б­ра­ние и ме­ст­ное пра­ви­тель­ст­во.

На Коморах су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тические пар­тии - Пар­тия ав­то­ном­ных ост­ро­вов, Кон­вен­ция за воз­ро­ж­де­ние Ко­мор.

При­ро­да

Ост­ро­ва вул­ка­нического про­ис­хо­ж­де­ния, час­тич­но окайм­ле­ны ко­рал­ло­вы­ми ри­фа­ми. Вы­сту­паю­щие над вод­ной по­верх­но­стью ко­ну­сы круп­ных кай­но­зой­ских вул­ка­нов центрального ти­па об­ра­зу­ют суб­ши­рот­ную гря­ду. Вул­ка­нические по­ро­ды пред­став­ле­ны ще­лоч­ны­ми ба­заль­та­ми, тра­хи­та­ми, фо­но­ли­та­ми, муд­жие­ри­та­ми. Вул­ка­нические мас­си­вы за­ни­ма­ют центральные час­ти ост­ро­вов, по­ло­го опус­ка­ясь к уз­ким при­мор­ским низ­мен­но­стям. Рас­про­стра­не­ны ла­во­вые по­ля. Сре­ди дей­ст­вую­щих вул­ка­нов круп­ней­ший - Кар­та­ла на острове Нга­зид­жа (высота до 2361 м, выс­шая точ­ка Комор); из­вест­ны силь­ные из­вер­же­ния в 1860, 1977 годах.

Кли­мат тро­пи­че­ский пас­сат­ный; вы­ра­же­ны влаж­ный и жар­кий (но­ябрь-май) и су­хой, от­но­си­тель­но про­хлад­ный се­зо­ны. Средние температуры са­мо­го хо­лод­но­го ме­ся­ца 23-24 °С, са­мо­го тё­п­ло­го - 27-28 °С, в го­рах сред­не­ме­сяч­ные температуры сни­жа­ют­ся до 14-15 °С. Осад­ков в год вы­па­да­ет от 1100 мм в центральных час­тях ост­ро­вов до 3000 мм на при­мор­ских низ­мен­но­стях и на­вет­рен­ных скло­нах вул­ка­нических мас­си­вов. На острове Нга­зид­жа по­сто­ян­ных рек нет, на ост­ро­вах Ндзуа­ни и Мва­ли раз­ви­ты не­мно­го­численные ко­рот­кие и час­то пе­ре­сы­хаю­щие во­до­то­ки; есть не­сколь­ко пре­сно­вод­ных кра­тер­ных озёр.

Фло­ра и фау­на от­ли­ча­ют­ся вы­со­ким уров­нем эн­де­миз­ма. На на­вет­рен­ных скло­нах - гус­тые вы­со­ко­стволь­ные тро­пические ле­са с оби­ли­ем ли­ан, дре­во­вид­ных па­по­рот­ни­ков, ор­хид­ных. В ле­сах встре­ча­ют­ся са­гов­ни­ко­вые - древ­ней­шие пред­ста­ви­те­ли фло­ры го­ло­се­мен­ных. В ниж­них час­тях скло­нов и на низ­мен­но­стях - ред­ко­ле­сья, са­ван­ны, на мо­ло­дых ла­во­вых пла­то - раз­ре­жен­ная тра­вя­ни­стая рас­ти­тель­ность. Мес­та­ми вдоль по­бе­ре­жий раз­ви­ты ман­гро­вые за­рос­ли. Дос­та­точ­но вы­со­ки тем­пы обез­ле­се­ния Комор, что ве­дёт к ус­ко­рен­ной де­гра­да­ции почв, раз­ви­тию вто­рич­ной рас­ти­тель­но­сти (за­рос­ли кус­тар­ни­ков) и к сни­же­нию био­ло­гического раз­но­об­ра­зия. Из­вест­но около 20 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, в том числе пред­ста­ви­те­ли ма­да­га­скар­ской фау­ны - ман­гу­сто­вый ле­мур и обык­новен­ный тен­рек; около 100 ви­дов птиц, из ко­то­рых около 40% - эн­де­ми­ки Комор (ко­мор­ский дрон­го, ко­мор­ская бе­ло­глаз­ка и др.), свыше 20 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся (ха­ме­ле­о­ны, скры­то­гла­зы, фель­зу­мы). В со­ста­ве морской фау­ны мно­го ред­ких ви­дов жи­вот­ных (дю­гонь, зе­лё­ная че­ре­па­ха и др.), в при­бреж­ных во­дах острова Нга­зид­жа оби­та­ет ла­ти­ме­рия - поч­ти ис­чез­нув­ший ре­лик­то­вый вид. Национальная сис­те­ма ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий соз­да­на в 2001 году (морской парк Мо­хе­ли и др.).

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Комор (99,2%) со­став­ля­ют ко­мор­цы. Сре­ди ос­таль­ных - кре­о­лы-ре­юнь­он­цы, ма­лай­цы, ара­бы, ин­дейцы, китайцы , фран­цу­зы и др.

Вы­со­кий ес­тественный при­рост на­се­ле­ния (2,8% в 2008 году) обу­слов­лен вы­со­кой ро­ж­дае­мо­стью (35,8 на 1000 жителей), бо­лее чем в 4 раза пре­вы­шаю­щей смерт­ность (7,8 на 1000 жителей). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 4,9 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. Мла­ден­че­ская смерт­ность 68,6 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (2008 год). Средний воз­раст населения 18,7 го­да. В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) 42,4%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-64 го­да) - 54,6%, лиц 65 лет и стар­ше - 3% (2008). Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 63,1 го­да (муж­чи­ны - 60,7, жен­щи­ны - 65,6 го­да; 2008 год). В среднем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 98 муж­чин. Средняя плот­ность на­се­ле­ния 337 человек/км2 (од­на из наи­бо­лее вы­со­ких в стра­нах Аф­ри­ки; 2008). Наи­бо­лее плот­но за­се­лён остров Ндзуа­ни (626 человека/км2), наи­мень­шая плот­ность на­се­ле­ния - на острове Мва­ли (142 человека/км2). В го­ро­дах про­жи­ва­ет свыше 35% на­се­ле­ния. Круп­ные го­ро­да (тысяч человек, 2008 год): Мо­ро­ни (47), Му­ца­му­ду (24,5), Фом­бо­ни (16), До­мо­ни (15,1). Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 150 тысяч человек (2006 год); 80% ра­бо­таю­щих за­ня­то в сельском хозяйстве, 20% - в промышленности и сфе­ре ус­луг. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 20% (конец 1990-х годов, оцен­ка). За чер­той бед­но­сти про­жи­ва­ет около 60% на­се­ле­ния.

Ре­ли­гия

Около 98% на­се­ле­ния Комор - му­суль­ма­не-сун­ни­ты (2007 год), около 2% - хри­стиа­не (в основном ка­то­ли­ки). Пред­ста­ви­те­ли других кон­фес­сий ма­ло­чис­лен­ны. Ис­лам не име­ет ста­ту­са государственной ре­ли­гии, од­на­ко про­зе­ли­тизм сре­ди му­сульманского на­се­ле­ния за­ко­но­да­тель­но за­пре­щён. Хри­сти­ан­ст­во ис­по­ве­ду­ют пре­имущественно вы­ход­цы из Ев­ро­пы, а так­же с ост­ро­вов Ма­да­га­скар и Ре­юнь­он.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Ар­хео­ло­гические рас­коп­ки сви­де­тель­ст­ву­ют о на­ли­чии по­се­ле­ний на острове Ндзуа­ни в V веке. В XII веке Коморы по­па­ли под власть сул­та­на­та Кил­ва. По­сле его ос­лаб­ле­ния в начале XVI века на Коморах об­ра­зо­ва­лось несколько вра­ж­дую­щих ме­ж­ду со­бой сул­та­на­тов. В XVII веке на ост­ро­ва пе­ре­се­ля­лись вы­ход­цы из Ин­до­не­зии, арабских го­су­дарств, с острова Ма­да­га­скар. С конца XVIII века ост­ро­ва Май­от­та (Мао­ре) и Мва­ли кон­тро­ли­ро­ва­лись пра­ви­те­ля­ми Ма­да­га­ска­ра.

Коморы бы­ли из­вест­ны ев­ро­пей­цам с начала XVI века, впер­вые опи­са­ны гол­ланд­цем К. Ха­ут­ма­ном в 1598 году. В 1843 году Фран­ция ус­та­но­ви­ла про­тек­то­рат над островом Май­от­та, в 1886-1892 годах - над остро­ва­ми Мва­ли, Ндзуа­ни и Нга­зид­жа. В 1912 году ар­хи­пе­лаг офи­ци­аль­но объ­яв­лен французской ко­ло­ни­ей, в 1914 году ад­ми­ни­ст­ра­тив­но при­сое­ди­нён к ко­ло­нии Ма­да­га­скар.

В 1946 году Коморы, от­де­лён­ные от Ма­да­га­ска­ра, по­лу­чи­ли ста­тус французской за­мор­ской тер­ри­то­рии. В 1957 году уч­ре­ж­дён Пра­ви­тельственный со­вет, в 1961 году - вы­бор­ная Па­ла­та де­пу­та­тов, административным цен­тром Комор стал город Мо­ро­ни. В 1968 году бы­ли рас­ши­ре­ны пол­но­мо­чия ме­ст­ных ор­га­нов вла­сти. В 1960-х годах воз­ник­ли по­ли­тиеские пар­тии и ор­га­ни­за­ции. В 1962 году об­ра­зо­ва­ны пар­тии: Де­мо­кра­тический со­юз Ко­мор­ских Ост­ро­вов (ДСКО) и Де­мо­кра­тическое объ­е­ди­не­ние ко­мор­ско­го на­ро­да (ДОКН), пред­став­ляв­шие ин­те­ре­сы му­сульманской зна­ти (в 1974 году объ­е­ди­ни­лись в Пар­тию за не­за­ви­си­мость и един­ст­во Ко­мор­ских Ост­ро­вов). В 1963 году ко­мор­ская об­щи­на в Тан­гань­и­ке соз­да­ла пар­тию Дви­же­ние за национальное ос­во­бо­ж­де­ние Ко­мор­ских Ост­ро­вов (МОЛИНАКО), при­знан­ную ОАЕ в ка­че­ст­ве официального пред­ста­ви­те­ля национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния на ост­ро­вах. В 1970 году МОЛИНАКО ос­но­ва­ло на Коморах своё от­де­ле­ние - Пар­тию эво­лю­ции Ко­мор (ПЭК).

В декабре 1974 года на ре­фе­рен­ду­ме по во­про­су о не­за­ви­си­мо­сти ар­хи­пе­ла­га 95% жителей ост­ро­вов Мва­ли, Ндзуа­ни и Нга­зид­жа про­го­ло­со­ва­ли за его от­де­ле­ние от Фран­ции, 64% на­се­ле­ния острове Май­от­та (Мао­ре) вы­сту­пи­ло про­тив. 6 июля 1975 года Па­ла­та де­пу­та­тов Комор про­воз­гла­си­ла не­за­ви­си­мую Рес­пуб­ли­ку Ко­мор­ские Ост­ро­ва (РКО) в со­ста­ве ост­ро­вов Мва­ли, Ндзуа­ни и Нга­зид­жа. Гла­вой государства и пра­ви­тель­ст­ва стал А. Аб­дал­лах - ли­дер Пар­тии за не­за­ви­си­мость и един­ст­во Ко­мор­ских Остро­вов. Фран­ция при­зна­ла не­за­ви­си­мость РКО, пре­дос­та­вив острову Май­от­та (Мао­ре) ста­тус сво­ей тер­ри­то­ри­аль­ной еди­ни­цы. В но­ябре 1975 года РКО (в со­ста­ве 4 ост­ро­вов) бы­ла при­ня­та в ООН.

3 августа 1975 года в ре­зуль­та­те бес­кров­но­го государственного пе­ре­во­ро­та к вла­сти при­шёл на­хо­див­ший­ся в оп­по­зи­ции Национальный объ­е­ди­нён­ный фронт Комор (соз­дан в конце 1974 года) во гла­ве с А. Суа­ли­хом. Пра­ви­тель­ст­во на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло круп­ные зе­мель­ные вла­де­ния, дек­ре­ти­ро­ва­ло вы­сыл­ку французских чи­нов­ни­ков, от­ме­ни­ло дей­ст­вие за­ко­нов ша­риа­та. В 1977 году бы­ли рас­пу­ще­ны все по­ли­тические пар­тии и ор­га­ни­за­ции.

Ан­ти­ис­лам­ская по­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва при­ве­ла к обо­ст­ре­нию внут­ри­по­ли­тической си­туа­ции. В мае 1978 года в хо­де государственного пе­ре­во­ро­та А. Суа­лих был убит. Со­пра­ви­те­ля­ми Комор ста­ли быв­шие пре­зи­дент А. Аб­дал­лах и ви­це-пре­зи­дент М. Ах­мед. Пра­ви­тель­ст­во Комор во­зоб­но­ви­ло дея­тель­ность ча­ст­ных французских и ме­ст­ных ком­па­ний, воз­вра­ти­ло зем­лю круп­ным соб­ст­вен­ни­кам. В октябре 1978 года бы­ла при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, стра­на по­лу­чи­ла название Фе­де­ра­тив­ная Ис­лам­ская Рес­пуб­ли­ка Ко­мор­ские Ост­ро­ва (ФИРКО), ис­лам объ­яв­лен государственной ре­ли­ги­ей. В 1979 году бы­ла вве­де­на од­но­пар­тий­ная сис­те­ма, в феврале 1982 года объ­яв­ле­но о соз­да­нии объ­е­ди­нён­ной по­ли­тической пар­тии Ко­мор­ский со­юз за про­гресс (Уд­зи­ма). Ост­ро­ва, вхо­дя­щие в со­став ФИРКО, по­лу­чи­ли так­же арабские на­зва­ния.

Ав­то­ри­тар­ные ме­то­ды прав­ле­ния А. Аб­дал­ла­ха ста­ли при­чи­ной дес­та­би­ли­за­ции внут­ри­по­ли­тической си­туа­ции в конце 1980-х годов. В но­ябре 1989 года Аб­дал­лах был убит. Пре­зи­дент­ские вы­бо­ры 1990 года про­шли на мно­го­пар­тий­ной ос­но­ве. По­бе­ду одер­жал С.М. Джо­хар. Кон­сти­ту­ция 1996 года за­кре­пи­ла мно­го­пар­тий­ную сис­те­му.

В августе 1997 года ост­ро­ва Ндзуа­ни и Мва­ли в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке про­воз­гла­си­ли свою не­за­ви­си­мость. 19-23 апреля 1999 года на Ма­да­га­ска­ре под эги­дой ОАЕ бы­ла про­ве­де­на кон­фе­рен­ция по мир­но­му уре­гу­ли­ро­ва­нию с уча­сти­ем де­ле­га­ций про­ти­во­бор­ст­вую­щих сто­рон и пред­ста­ви­те­лей стран ре­гио­на. Под­пи­са­но со­гла­ше­ние о соз­да­нии но­во­го государственного об­ра­зо­ва­ния - Со­ю­за Ко­мор­ских Ост­ро­вов (СКО), под­пи­сан­ное все­ми ко­мор­ски­ми де­ле­га­ция­ми, за ис­клю­че­ни­ем ндзуа­ний­ской.

В апреле 1999 года в ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та в Мо­ро­ни к вла­сти при­шёл полковник А. Ас­су­ма­ни. 17 февраля 2001 года он под­пи­сал с ли­де­ром ндзуа­ний­ских се­па­ра­ти­стов полк. С. Абей­дом со­гла­ше­ние об уре­гу­ли­ро­ва­нии по­ли­тического кри­зи­са. Со­глас­но при­ня­той в декабре 2001 года Кон­сти­ту­ции, ост­ро­вам ар­хи­пе­ла­га бы­ла пре­дос­тав­ле­на боль­шая ав­то­но­мия в со­ста­ве еди­но­го СКО. В мар­те-апреле 2002 года на­се­ле­ние трёх ост­ро­вов ар­хи­пе­ла­га одоб­ри­ло кон­сти­ту­ции субъ­ек­тов СКО. Вес­ной 2002 года со­стоя­лись вы­бо­ры их пре­зи­ден­тов.

В мае 2006 года пре­зи­ден­том СКО стал А. Сам­би. Ле­том 2006 года в стра­не раз­ра­зил­ся оче­ред­ной по­ли­тический кри­зис, вы­зван­ный се­па­ра­ти­ст­ской по­ли­ти­кой пре­зи­ден­та острова Ндзуа­ни полковника М. Ба­ка­ра. В 2007 году Ба­кар был пе­ре­из­бран на но­вый срок, од­на­ко СКО и АС не при­зна­ли ре­зуль­та­ты го­ло­со­ва­ния. В от­вет Ба­кар в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке объ­я­вил о не­за­ви­си­мо­сти ост­ро­ва. 25 марта 2008 года под­раз­де­ле­ния ко­мор­ской ар­мии при под­держ­ке во­енного кон­тин­ген­та АС про­ве­ли на острове Ндзу­а­ни во­енную опе­ра­цию и вос­ста­но­ви­ли кон­сти­туционный по­ря­док.

Ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния РКО с СССР ус­та­нов­ле­ны 6 января 1976 года. Рос­сия по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­па­ет за тер­ри­то­ри­аль­ную це­ло­ст­ность и су­ве­ре­ни­тет СКО, под­дер­жи­ва­ет уси­лия АС по по­ли­тическому уре­гу­ли­ро­ва­нию внут­ри­ко­мор­ско­го кри­зи­са.

Хо­зяй­ст­во

Коморы - аг­рар­ная стра­на, од­на из наи­ме­нее раз­ви­тых в ми­ре. Эко­но­ми­ка в зна­чительной сте­пе­ни за­ви­сит от иностранной по­мо­щи (около 1/2 ВВП, 2002 год), ко­то­рая по­сту­па­ет в основном из Фран­ции, а так­же из Япо­нии , Са­удов­ской Ара­вии, Ку­вей­та, ОАЭ. Часть ва­лют­ных по­сту­п­ле­ний обес­пе­чи­ва­ют де­неж­ные пе­ре­во­ды ко­мор­цев, про­жи­ваю­щих за ру­бе­жом (около 150 тысяч человек в начале XXI века). Объ­ём ВВП 1,26 миллиарда долларов (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти; 2007 год), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 1100 долларов. В 2007 году ВВП имел от­ри­ца­тель­ные тем­пы рос­та (-1%). В струк­ту­ре ВВП на до­лю сфе­ры ус­луг при­хо­дит­ся 56%, сельского хозяйства - 40%, промышленности - 4% (2001 год, оцен­ка). В государственной эко­но­мической по­ли­ти­ке осо­бое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся ре­ше­нию ост­рых де­мо­гра­фических про­блем (в том числе сни­же­нию ро­ж­дае­мо­сти), борь­бе с бед­но­стью, ди­вер­си­фи­ка­ции экс­пор­та, раз­ви­тию ту­риз­ма, осу­ще­ст­в­ле­нию про­грамм при­ва­ти­за­ции государственных пред­при­ятий и др.

Про­мыш­лен­ность раз­ви­та сла­бо (за­ня­то около 1 тысячи чел.), ори­ен­ти­ро­ва­на на пе­ре­ра­бот­ку сельскохозяйственного сы­рья. Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по про­изводству эфир­ных ма­сел, коп­ры, без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков, мо­ро­же­но­го, мы­ла, а так­же по из­го­тов­ле­нию ме­бе­ли, обу­ви. Про­изводство элек­тро­энер­гии 20 миллионов кВт·ч (2006 год, оцен­ка), в том числе около 90% - на ТЭС (все­го дей­ст­ву­ют 3 ТЭС и 2 ГЭС). Раз­ви­ты ре­мёс­ла и кус­тар­ные про­мыс­лы: гон­чар­ное де­ло, пле­те­ние из­де­лий из во­ло­кон ко­ко­со­вой паль­мы, ба­на­на.

Сель­ское хо­зяй­ст­во обес­пе­чи­ва­ет свыше 90% экс­порт­ных по­сту­п­ле­ний. Об­ра­ба­ты­ва­ет­ся около 36% тер­ри­то­рии стра­ны (2005 год). Важ­ней­шее зна­че­ние име­ет вы­ра­щи­ва­ние гвоз­дич­но­го де­ре­ва (сбор гвоз­ди­ки 3 тысячи тонн в 2005 году; 4-е ме­сто в ми­ре по­сле Ин­до­не­зии, Ма­да­га­ска­ра и Тан­за­нии), ва­ни­ли (140 тонн; 6-е ме­сто в ми­ре по­сле Ма­да­га­ска­ра, Ин­до­не­зии, Ки­тая, Мек­си­ки, Тур­ции) и иланг-илан­га (ис­поль­зу­ет­ся для про­изводства эфир­но­го мас­ла; около 45 тонн эс­сен­ции в год). Зна­чительные пло­ща­ди за­ня­ты план­та­ция­ми ко­ко­со­вой паль­мы (в основном на острове Мва­ли; 77 тысяч тонн оре­хов в 2005 году). Экс­порт­ное зна­че­ние име­ют так­же ко­ри­ца (11-е ме­сто в ми­ре), ко­фе, ка­као. Важ­ней­шие по­тре­би­тель­ские куль­ту­ры (сбор, тысяч тонн; 2005): ба­на­ны 65, ма­ни­ок 58, рис 17, та­ро 9,2, ба­тат 5,5, ямс 4, ку­ку­ру­за 4, са­хар­ный тро­ст­ник. Внутренние по­треб­но­сти в про­до­воль­ст­вии не обес­пе­чи­ва­ют­ся; им­пор­ти­ру­ет­ся около 50% про­дук­тов пи­та­ния (в том числе рис - основная про­до­вольственная куль­ту­ра). Па­ст­би­ща за­ни­ма­ют около 7% тер­ри­то­рии стра­ны. По­го­ло­вье (тысяч го­лов; 2005 год): коз 115, круп­но­го ро­га­то­го ско­та 45, овец 21, ос­лов 5. Еже­год­ный улов ры­бы около 15 тысяч тонн. За­го­тов­ки тро­пической дре­ве­си­ны цен­ных по­род со­кра­ща­ют­ся в свя­зи с рас­ши­ре­ни­ем план­та­ций иланг-илан­га.

Сфе­ра ус­луг. Бан­ков­ско-кре­дит­ная сис­те­ма вклю­ча­ет Central Bank of the Comoros (Banque Centrale des Comores; вы­пол­ня­ет функ­ции государственного центрального бан­ка), Banque de Développement des Comores (50% ак­ций при­над­ле­жит государству), ком­мерческие бан­ки Banque pour l’Industrie et le Commerce (круп­ней­ший ком­мерческий банк) и French Commercial Bank. Един­ст­вен­ный за­ру­беж­ный банк, имею­щий фи­ли­ал на Коморах, – Banque Nationale de Paris In­ter­continentale. Пер­спек­тив­ная от­расль - иностранный ту­ризм. В начале XXI века его раз­ви­тие сдер­жи­ва­ет­ся не­ста­биль­ной внут­ри­по­ли­тической об­ста­нов­кой и от­сут­ст­ви­ем ин­фра­струк­ту­ры (все­го на­счи­ты­ва­ет­ся около 400 гос­ти­нич­ных но­ме­ров с об­щим чис­лом мест около 800). В ту­ри­стическом биз­не­се за­ня­то около 5% ра­бо­таю­щих; еже­год­но стра­ну по­се­ща­ют свыше 20 тысяч человек, до­хо­ды от ту­риз­ма со­став­ля­ют около 19 миллионов долларов.

Транс­порт. Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 880 км, из них с твёр­дым по­кры­ти­ем 673 км (2007 год). Основные морские пор­ты - Мо­ро­ни и Му­ца­му­ду. Морской тор­го­вый флот вклю­ча­ет 144 суд­на (свыше 1000 рег. бр.-т ка­ж­дое; все­го 657,8 тысяч рег. бр.-т, или 954,5 тыся. дед­вей­та; 2007 год); под фла­га­ми других стран хо­дят 70 су­дов. Име­ют­ся 4 аэ­ро­пор­та (все с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ной по­ло­сы; 2007 год). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт в Мо­ро­ни. Ве­ду­щая авиа­ком­па­ния – «Air Comores» (51% ак­ций при­над­ле­жит «Air France»).

Внеш­няя тор­гов­ля. Внеш­не­тор­го­вый ба­ланс хро­ни­че­ски де­фи­ци­тен. Сто­и­мость то­вар­но­го экс­пор­та 32 миллионов долларов, им­пор­та 143 миллиона долларов (2006 год). Главные ста­тьи экс­пор­та: ва­ниль, эс­сен­ция иланг-илан­га, гвоз­ди­ка и коп­ра. Основные парт­нё­ры: Ни­дер­лан­ды (38,5% стои­мо­сти), Фран­ция (18,3%), Ита­лия (12,8%), Син­га­пур (7,8%), Тур­ция (5%), США (4,6%). Им­пор­ти­ру­ют­ся про­дук­ты пи­та­ния (в основном рис, мя­со, ово­щи и др.), неф­те­про­дук­ты, по­тре­би­тель­ские то­ва­ры, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, це­мент и др., в осн. из Фран­ции (24,8% стои­мо­сти), ОАЭ (9,9%), ЮАР (6,4%), Па­ки­ста­на (6,3%), Ке­нии (5%), Ки­тая (4,8%), Ин­дии (4,4%), Ита­лии (4,2%).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­ружённые си­лы (ВС) Комор со­сто­ят из сил безо­пас­но­сти (вклю­ча­ют жан­дар­ме­рию и ре­гу­ляр­ную ар­мию, все­го около 1 тысячи человек) и фе­де­раль­ной по­ли­ции (до 500 человек). Во­енные го­до­вые рас­хо­ды со­став­ля­ют около 12,2 миллионов долларов (2007 год).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся пре­зи­дент. На воо­ру­же­нии со­сто­ят БТР и бро­не­ав­то­мо­би­ли, стрел­ко­вое ору­жие, лёг­кие транс­порт­ные са­мо­лё­ты, сто­ро­же­вые и пат­руль­ные ка­те­ра (в основном французского про­изводства). Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по най­му. Мо­би­ли­зационные ре­сур­сы со­став­ля­ют около 279 тысяч человек, в том числе год­ных к во­енной служ­бе - 138,9 тысяч муж­чин и 139,5 тысяч жен­щин (2005 год).

Здра­во­охра­не­ние. Спорт

В Коморах на 100 тысяч жителей при­хо­дит­ся 15 вра­чей, 74 ли­ца сренего медицинского пер­со­на­ла, 4 сто­ма­то­ло­га, 5 фар­ма­цев­тов (2004 год). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 3,0% ВВП (2006 год) (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние - 53,3%, ча­ст­ный сек­тор - 46,7%) (2005 год). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей Комор (2001 год), За­ко­ном о здра­во­охра­не­нии с ко­дек­сом де­он­то­ло­гии (1995 год). Основные при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния: ма­ля­рия, бо­лез­ни лёг­ких, рак, сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния (2004 год).

Олим­пий­ский и спор­тив­ный комитет Комор соз­дан в 1979 году, при­знан МОК в 1993 году. В Олим­пий­ских иг­рах спорт­сме­ны Комор уча­ст­ву­ют с 1996 года (лёг­кая и тя­жё­лая ат­ле­ти­ка). Са­мый по­пу­ляр­ный вид спор­та - фут­бол (национальная фе­де­ра­ция ос­но­ва­на в 1979 году; в ФИФА – с 2005 года).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Из­да­ют­ся еже­не­дель­ные га­зе­ты «Al Wat­wan» (вы­хо­дит с 1985 года), «La Gazette des Co­mo­res», «Kashkazi», «Le matin de Co­mores», еже­ме­сяч­ная газ. «L’Archi­pel» (с 1989 года) (все - в городе Мо­ро­ни, на французском языке) и др. Ра­дио (на ко­мор­ском и французском язы­ках) с 1975 года, те­ле­ви­де­ние (на французском языке) с 2006 года. Круп­ней­шие те­ле- и ра­диостан­ции - го­су­дар­ст­вен­ные «Ra­dio Comoros», «Télévision Nationale Co­mo­rienne» [TNC; транс­ля­цию осу­ще­ст­в­ля­ет кор­по­ра­ция «Office de la Radio et de la Télévision des Comores» (ORTC)]; «Radio-Télévision Anjouanaise» (RTA; о. Ндзуа­ни), «Radio Ngazidja» (о. Нга­зид­жа) и др. Национальное ин­фор­мационное агент­ст­во – Agence сomorienne de presse.

Иллюстрации:

Остров Нга­зид­жа. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)