КОМОРЫ
КОМОРЫ - Коморские Острова (Comores), Союз Коморских Островов (на коморском языке Udzima wa Komori, на французском языке Union des Comores, на арабском языке Аль-Иттихад аль-Кумурий).
Общие сведения
Коморы - государство близ восточного побережья Африки, в Мозамбикском проливе Индийского океана Расположено на островах Нгазиджа (Гранд-Комор), Ндзуани (Анжуан), Мвали (Мохели), входящих в состав Коморских островов. Площадь 1862 км2. Население 626,9 тысяч человек (2008 год; по другим данным, свыше 730 тысяч человек). Столица - Морони (на острове Нгазиджа). Официальные языки - коморский (вариант суахили, представленный островными диалектами), французский и арабский. Денежная единица - коморский франк. Каждый остров является самостоятельной административной единицей (таблица).
Государственный строй
Коморы - союзное государство. Конституция утверждена на референдуме 23 декабря 2001 года. Форма правления - президентская республика.
Глава государства и исполнительной власти - президент, избираемый на 4 года от одного из островов, входящих в Союз Коморских Островов, на ротационной основе. Одновременно с ним избираются два вице-президента.
Высший орган законодательной власти - однопалатный парламент (Ассамблея Союза). Состоит из 33 депутатов (по 5 представителей от законодательных собраний островов и 18 депутатов, избираемых от общенационального округа).
Исполнительная власть осуществляется правительством - президент, вице-президенты и министры, назначаемые президентом. Президент определяет политику правительства с учётом интересов всех островов Союза.
Каждый из островов, входящих в Союз, имеет свои органы власти - законодательное собрание и местное правительство.
На Коморах существует многопартийная система. Ведущие политические партии - Партия автономных островов, Конвенция за возрождение Комор.
Природа
Острова вулканического происхождения, частично окаймлены коралловыми рифами. Выступающие над водной поверхностью конусы крупных кайнозойских вулканов центрального типа образуют субширотную гряду. Вулканические породы представлены щелочными базальтами, трахитами, фонолитами, муджиеритами. Вулканические массивы занимают центральные части островов, полого опускаясь к узким приморским низменностям. Распространены лавовые поля. Среди действующих вулканов крупнейший - Картала на острове Нгазиджа (высота до 2361 м, высшая точка Комор); известны сильные извержения в 1860, 1977 годах.
Климат тропический пассатный; выражены влажный и жаркий (ноябрь-май) и сухой, относительно прохладный сезоны. Средние температуры самого холодного месяца 23-24 °С, самого тёплого - 27-28 °С, в горах среднемесячные температуры снижаются до 14-15 °С. Осадков в год выпадает от 1100 мм в центральных частях островов до 3000 мм на приморских низменностях и наветренных склонах вулканических массивов. На острове Нгазиджа постоянных рек нет, на островах Ндзуани и Мвали развиты немногочисленные короткие и часто пересыхающие водотоки; есть несколько пресноводных кратерных озёр.
Флора и фауна отличаются высоким уровнем эндемизма. На наветренных склонах - густые высокоствольные тропические леса с обилием лиан, древовидных папоротников, орхидных. В лесах встречаются саговниковые - древнейшие представители флоры голосеменных. В нижних частях склонов и на низменностях - редколесья, саванны, на молодых лавовых плато - разреженная травянистая растительность. Местами вдоль побережий развиты мангровые заросли. Достаточно высоки темпы обезлесения Комор, что ведёт к ускоренной деградации почв, развитию вторичной растительности (заросли кустарников) и к снижению биологического разнообразия. Известно около 20 видов млекопитающих, в том числе представители мадагаскарской фауны - мангустовый лемур и обыкновенный тенрек; около 100 видов птиц, из которых около 40% - эндемики Комор (коморский дронго, коморская белоглазка и др.), свыше 20 видов пресмыкающихся (хамелеоны, скрытоглазы, фельзумы). В составе морской фауны много редких видов животных (дюгонь, зелёная черепаха и др.), в прибрежных водах острова Нгазиджа обитает латимерия - почти исчезнувший реликтовый вид. Национальная система охраняемых природных территорий создана в 2001 году (морской парк Мохели и др.).
Население
Большинство населения Комор (99,2%) составляют коморцы. Среди остальных - креолы-реюньонцы, малайцы, арабы, индейцы, китайцы, французы и др.
Высокий естественный прирост населения (2,8% в 2008 году) обусловлен высокой рождаемостью (35,8 на 1000 жителей), более чем в 4 раза превышающей смертность (7,8 на 1000 жителей). Показатель фертильности 4,9 ребёнка на 1 женщину. Младенческая смертность 68,6 на 1000 живорождённых (2008 год). Средний возраст населения 18,7 года. В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) 42,4%, лиц трудоспособного возраста (15-64 года) - 54,6%, лиц 65 лет и старше - 3% (2008). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 63,1 года (мужчины - 60,7, женщины - 65,6 года; 2008 год). В среднем на 100 женщин приходится 98 мужчин. Средняя плотность населения 337 человек/км2 (одна из наиболее высоких в странах Африки; 2008). Наиболее плотно заселён остров Ндзуани (626 человека/км2), наименьшая плотность населения - на острове Мвали (142 человека/км2). В городах проживает свыше 35% населения. Крупные города (тысяч человек, 2008 год): Морони (47), Муцамуду (24,5), Фомбони (16), Домони (15,1). Экономически активное население 150 тысяч человек (2006 год); 80% работающих занято в сельском хозяйстве, 20% - в промышленности и сфере услуг. Уровень безработицы 20% (конец 1990-х годов, оценка). За чертой бедности проживает около 60% населения.
Религия
Около 98% населения Комор - мусульмане-сунниты (2007 год), около 2% - христиане (в основном католики). Представители других конфессий малочисленны. Ислам не имеет статуса государственной религии, однако прозелитизм среди мусульманского населения законодательно запрещён. Христианство исповедуют преимущественно выходцы из Европы, а также с островов Мадагаскар и Реюньон.
Исторический очерк
Археологические раскопки свидетельствуют о наличии поселений на острове Ндзуани в V веке. В XII веке Коморы попали под власть султаната Килва. После его ослабления в начале XVI века на Коморах образовалось несколько враждующих между собой султанатов. В XVII веке на острова переселялись выходцы из Индонезии, арабских государств, с острова Мадагаскар. С конца XVIII века острова Майотта (Маоре) и Мвали контролировались правителями Мадагаскара.
Коморы были известны европейцам с начала XVI века, впервые описаны голландцем К. Хаутманом в 1598 году. В 1843 году Франция установила протекторат над островом Майотта, в 1886-1892 годах - над островами Мвали, Ндзуани и Нгазиджа. В 1912 году архипелаг официально объявлен французской колонией, в 1914 году административно присоединён к колонии Мадагаскар.
В 1946 году Коморы, отделённые от Мадагаскара, получили статус французской заморской территории. В 1957 году учреждён Правительственный совет, в 1961 году - выборная Палата депутатов, административным центром Комор стал город Морони. В 1968 году были расширены полномочия местных органов власти. В 1960-х годах возникли политиеские партии и организации. В 1962 году образованы партии: Демократический союз Коморских Островов (ДСКО) и Демократическое объединение коморского народа (ДОКН), представлявшие интересы мусульманской знати (в 1974 году объединились в Партию за независимость и единство Коморских Островов). В 1963 году коморская община в Танганьике создала партию Движение за национальное освобождение Коморских Островов (МОЛИНАКО), признанную ОАЕ в качестве официального представителя национально-освободительного движения на островах. В 1970 году МОЛИНАКО основало на Коморах своё отделение - Партию эволюции Комор (ПЭК).
В декабре 1974 года на референдуме по вопросу о независимости архипелага 95% жителей островов Мвали, Ндзуани и Нгазиджа проголосовали за его отделение от Франции, 64% населения острове Майотта (Маоре) выступило против. 6 июля 1975 года Палата депутатов Комор провозгласила независимую Республику Коморские Острова (РКО) в составе островов Мвали, Ндзуани и Нгазиджа. Главой государства и правительства стал А. Абдаллах - лидер Партии за независимость и единство Коморских Островов. Франция признала независимость РКО, предоставив острову Майотта (Маоре) статус своей территориальной единицы. В ноябре 1975 года РКО (в составе 4 островов) была принята в ООН.
3 августа 1975 года в результате бескровного государственного переворота к власти пришёл находившийся в оппозиции Национальный объединённый фронт Комор (создан в конце 1974 года) во главе с А. Суалихом. Правительство национализировало крупные земельные владения, декретировало высылку французских чиновников, отменило действие законов шариата. В 1977 году были распущены все политические партии и организации.
Антиисламская политика правительства привела к обострению внутриполитической ситуации. В мае 1978 года в ходе государственного переворота А. Суалих был убит. Соправителями Комор стали бывшие президент А. Абдаллах и вице-президент М. Ахмед. Правительство Комор возобновило деятельность частных французских и местных компаний, возвратило землю крупным собственникам. В октябре 1978 года была принята новая конституция, страна получила название Федеративная Исламская Республика Коморские Острова (ФИРКО), ислам объявлен государственной религией. В 1979 году была введена однопартийная система, в феврале 1982 года объявлено о создании объединённой политической партии Коморский союз за прогресс (Удзима). Острова, входящие в состав ФИРКО, получили также арабские названия.
Авторитарные методы правления А. Абдаллаха стали причиной дестабилизации внутриполитической ситуации в конце 1980-х годов. В ноябре 1989 года Абдаллах был убит. Президентские выборы 1990 года прошли на многопартийной основе. Победу одержал С.М. Джохар. Конституция 1996 года закрепила многопартийную систему.
В августе 1997 года острова Ндзуани и Мвали в одностороннем порядке провозгласили свою независимость. 19-23 апреля 1999 года на Мадагаскаре под эгидой ОАЕ была проведена конференция по мирному урегулированию с участием делегаций противоборствующих сторон и представителей стран региона. Подписано соглашение о создании нового государственного образования - Союза Коморских Островов (СКО), подписанное всеми коморскими делегациями, за исключением ндзуанийской.
В апреле 1999 года в результате военного переворота в Морони к власти пришёл полковник А. Ассумани. 17 февраля 2001 года он подписал с лидером ндзуанийских сепаратистов полк. С. Абейдом соглашение об урегулировании политического кризиса. Согласно принятой в декабре 2001 года Конституции, островам архипелага была предоставлена большая автономия в составе единого СКО. В марте-апреле 2002 года население трёх островов архипелага одобрило конституции субъектов СКО. Весной 2002 года состоялись выборы их президентов.
В мае 2006 года президентом СКО стал А. Самби. Летом 2006 года в стране разразился очередной политический кризис, вызванный сепаратистской политикой президента острова Ндзуани полковника М. Бакара. В 2007 году Бакар был переизбран на новый срок, однако СКО и АС не признали результаты голосования. В ответ Бакар в одностороннем порядке объявил о независимости острова. 25 марта 2008 года подразделения коморской армии при поддержке военного контингента АС провели на острове Ндзуани военную операцию и восстановили конституционный порядок.
Дипломатические отношения РКО с СССР установлены 6 января 1976 года. Россия последовательно выступает за территориальную целостность и суверенитет СКО, поддерживает усилия АС по политическому урегулированию внутрикоморского кризиса.
Хозяйство
Коморы - аграрная страна, одна из наименее развитых в мире. Экономика в значительной степени зависит от иностранной помощи (около 1/2 ВВП, 2002 год), которая поступает в основном из Франции, а также из Японии, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ. Часть валютных поступлений обеспечивают денежные переводы коморцев, проживающих за рубежом (около 150 тысяч человек в начале XXI века). Объём ВВП 1,26 миллиарда долларов (по паритету покупательной способности; 2007 год), в расчёте на душу населения 1100 долларов. В 2007 году ВВП имел отрицательные темпы роста (-1%). В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 56%, сельского хозяйства - 40%, промышленности - 4% (2001 год, оценка). В государственной экономической политике особое внимание уделяется решению острых демографических проблем (в том числе снижению рождаемости), борьбе с бедностью, диверсификации экспорта, развитию туризма, осуществлению программ приватизации государственных предприятий и др.
Промышленность развита слабо (занято около 1 тысячи чел.), ориентирована на переработку сельскохозяйственного сырья. Действуют предприятия по производству эфирных масел, копры, безалкогольных напитков, мороженого, мыла, а также по изготовлению мебели, обуви. Производство электроэнергии 20 миллионов кВт·ч (2006 год, оценка), в том числе около 90% - на ТЭС (всего действуют 3 ТЭС и 2 ГЭС). Развиты ремёсла и кустарные промыслы: гончарное дело, плетение изделий из волокон кокосовой пальмы, банана.
Сельское хозяйство обеспечивает свыше 90% экспортных поступлений. Обрабатывается около 36% территории страны (2005 год). Важнейшее значение имеет выращивание гвоздичного дерева (сбор гвоздики 3 тысячи тонн в 2005 году; 4-е место в мире после Индонезии, Мадагаскара и Танзании), ванили (140 тонн; 6-е место в мире после Мадагаскара, Индонезии, Китая, Мексики, Турции) и иланг-иланга (используется для производства эфирного масла; около 45 тонн эссенции в год). Значительные площади заняты плантациями кокосовой пальмы (в основном на острове Мвали; 77 тысяч тонн орехов в 2005 году). Экспортное значение имеют также корица (11-е место в мире), кофе, какао. Важнейшие потребительские культуры (сбор, тысяч тонн; 2005): бананы 65, маниок 58, рис 17, таро 9,2, батат 5,5, ямс 4, кукуруза 4, сахарный тростник. Внутренние потребности в продовольствии не обеспечиваются; импортируется около 50% продуктов питания (в том числе рис - основная продовольственная культура). Пастбища занимают около 7% территории страны. Поголовье (тысяч голов; 2005 год): коз 115, крупного рогатого скота 45, овец 21, ослов 5. Ежегодный улов рыбы около 15 тысяч тонн. Заготовки тропической древесины ценных пород сокращаются в связи с расширением плантаций иланг-иланга.
Сфера услуг. Банковско-кредитная система включает Central Bank of the Comoros (Banque Centrale des Comores; выполняет функции государственного центрального банка), Banque de Développement des Comores (50% акций принадлежит государству), коммерческие банки Banque pour l’Industrie et le Commerce (крупнейший коммерческий банк) и French Commercial Bank. Единственный зарубежный банк, имеющий филиал на Коморах, – Banque Nationale de Paris Intercontinentale. Перспективная отрасль - иностранный туризм. В начале XXI века его развитие сдерживается нестабильной внутриполитической обстановкой и отсутствием инфраструктуры (всего насчитывается около 400 гостиничных номеров с общим числом мест около 800). В туристическом бизнесе занято около 5% работающих; ежегодно страну посещают свыше 20 тысяч человек, доходы от туризма составляют около 19 миллионов долларов.
Транспорт. Общая протяжённость автодорог 880 км, из них с твёрдым покрытием 673 км (2007 год). Основные морские порты - Морони и Муцамуду. Морской торговый флот включает 144 судна (свыше 1000 рег. бр.-т каждое; всего 657,8 тысяч рег. бр.-т, или 954,5 тыся. дедвейта; 2007 год); под флагами других стран ходят 70 судов. Имеются 4 аэропорта (все с твёрдым покрытием взлётно-посадочной полосы; 2007 год). Международный аэропорт в Морони. Ведущая авиакомпания – «Air Comores» (51% акций принадлежит «Air France»).
Внешняя торговля. Внешнеторговый баланс хронически дефицитен. Стоимость товарного экспорта 32 миллионов долларов, импорта 143 миллиона долларов (2006 год). Главные статьи экспорта: ваниль, эссенция иланг-иланга, гвоздика и копра. Основные партнёры: Нидерланды (38,5% стоимости), Франция (18,3%), Италия (12,8%), Сингапур (7,8%), Турция (5%), США (4,6%). Импортируются продукты питания (в основном рис, мясо, овощи и др.), нефтепродукты, потребительские товары, машины и оборудование, цемент и др., в осн. из Франции (24,8% стоимости), ОАЭ (9,9%), ЮАР (6,4%), Пакистана (6,3%), Кении (5%), Китая (4,8%), Индии (4,4%), Италии (4,2%).
Вооружённые силы
Вооружённые силы (ВС) Комор состоят из сил безопасности (включают жандармерию и регулярную армию, всего около 1 тысячи человек) и федеральной полиции (до 500 человек). Военные годовые расходы составляют около 12,2 миллионов долларов (2007 год).
Верховным главнокомандующим ВС является президент. На вооружении состоят БТР и бронеавтомобили, стрелковое оружие, лёгкие транспортные самолёты, сторожевые и патрульные катера (в основном французского производства). Комплектование регулярных ВС осуществляется по найму. Мобилизационные ресурсы составляют около 279 тысяч человек, в том числе годных к военной службе - 138,9 тысяч мужчин и 139,5 тысяч женщин (2005 год).
Здравоохранение. Спорт
В Коморах на 100 тысяч жителей приходится 15 врачей, 74 лица сренего медицинского персонала, 4 стоматолога, 5 фармацевтов (2004 год). Общие расходы на здравоохранение составляют 3,0% ВВП (2006 год) (бюджетное финансирование - 53,3%, частный сектор - 46,7%) (2005 год). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Конституцией Комор (2001 год), Законом о здравоохранении с кодексом деонтологии (1995 год). Основные причины смерти взрослого населения: малярия, болезни лёгких, рак, сердечно-сосудистые заболевания (2004 год).
Олимпийский и спортивный комитет Комор создан в 1979 году, признан МОК в 1993 году. В Олимпийских играх спортсмены Комор участвуют с 1996 года (лёгкая и тяжёлая атлетика). Самый популярный вид спорта - футбол (национальная федерация основана в 1979 году; в ФИФА – с 2005 года).
Средства массовой информации
Издаются еженедельные газеты «Al Watwan» (выходит с 1985 года), «La Gazette des Comores», «Kashkazi», «Le matin de Comores», ежемесячная газ. «L’Archipel» (с 1989 года) (все - в городе Морони, на французском языке) и др. Радио (на коморском и французском языках) с 1975 года, телевидение (на французском языке) с 2006 года. Крупнейшие теле- и радиостанции - государственные «Radio Comoros», «Télévision Nationale Comorienne» [TNC; трансляцию осуществляет корпорация «Office de la Radio et de la Télévision des Comores» (ORTC)]; «Radio-Télévision Anjouanaise» (RTA; о. Ндзуани), «Radio Ngazidja» (о. Нгазиджа) и др. Национальное информационное агентство – Agence сomorienne de presse.
Иллюстрации:
Остров Нгазиджа. Архив БРЭ.