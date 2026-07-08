КОМОДОРО-РИВАДАВИЯ

КОМОДОРО-РИВАДАВИЯ (Comodoro Ri­va­davia) - го­род в Ар­ген­ти­не , в провинции Чу­бут.

Население 146 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ложен в Па­та­го­нии, на бе­ре­гу залива Сан-Хор­хе Ат­лан­ти­че­ско­го океана; с се­ве­ра и се­ве­ро-за­па­да окайм­лён хол­ми­стой гря­дой Чен­ке (высота 200-400 м). Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан со сто­ли­цей про­вин­ции городом Ро­сон и другими круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми стра­ны. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт «Хе­не­раль Эн­ри­ке Мос­ко­ни» (1929 год; около 300 тысяч пас­са­жи­ров, 2007 год). Мор­ской порт, один из са­мых со­вре­мен­ных и тех­ни­че­ски ос­на­щён­ных в Па­та­го­нии (гру­зо­обо­рот 107,4 тысяч тонн, 2007 год); неф­те­на­лив­ной (при­над­ле­жит ком­па­нии «Repsol YPF») и не­боль­шой кон­тей­нер­ный тер­ми­на­лы, ры­бо­ло­вец­кая при­стань (1997 год). На тер­ри­то­рии пор­та с 2001 год дей­ст­ву­ет сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на.

Ос­но­ван в 1901 году как порт для вы­во­за сельскохозяйственной про­дук­ции, на­зван в честь ми­ни­ст­ра морских пе­ре­во­зок пол­ков­ни­ка (como­do­ro) М. Ри­ва­да­вии. Ак­тив­но за­се­лял­ся аф­ри­ка­не­ра­ми, бе­жав­ши­ми из Транс­ваа­ля в пе­ри­од анг­ло-бур­ской вой­ны 1899-1902 годов . По­сле об­на­ру­же­ния в 1907 году в ок­ре­ст­но­стях Комодоро-Ривадавии ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти раз­ви­вал­ся как центр неф­те­до­бы­чи.

Со­бор Сан-Ху­ан-Бос­ко (Св. Ио­ан­на Бос­ко - ос­но­ва­те­ля ор­де­на са­ле­зи­ан­цев; 1979 год, крип­та - 1949 год). Центр раз­ви­тия энер­ге­ти­ки (Centro de las Energías; 2005 год; в том числе ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти ис­поль­зо­ва­ния аль­тер­на­тив­ных ис­точ­ни­ков энер­гии, ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды). Факультет Национального университета Па­та­го­нии «Сан Ху­ан Бос­ко». Национальный му­зей неф­ти (в при­го­ро­де Комодоро-Ривадавии; ос­но­ван в 1987 году; в экс­по­зи­ции - обо­ру­до­ва­ние для неф­те­до­бы­чи начала XX века), Ре­гио­наль­ный му­зей Па­та­го­нии (1948 год; экс­по­зи­ции по гео­ло­гии, па­ле­он­то­ло­гии, ар­хео­ло­гии, фло­ре и фау­не, куль­ту­ре на­ро­дов Па­та­го­нии).

Комодоро-Ривадавия - глав­ный де­ло­вой, фи­нан­со­вый и промышленный центр южной час­ти Па­та­го­нии и провинции Чу­бут. Около 70% ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфе­ре ус­луг (в основном в тор­гов­ле, фи­нан­со­вом сек­то­ре, сфе­ре транс­пор­та и ло­ги­сти­ки, строи­тель­ст­ве). Здесь рас­по­ло­же­ны пред­ста­ви­тель­ст­ва круп­ных ар­гент. бан­ков (Banco de la Nación Ar­gen­tina, Banco del Chubut, Banco Pa­tagonia, Banco de Santa Cruz и др.), ря­да иностранных бан­ков и фи­нан­со­вых групп (BBVA Banco Francés, City Bank, HSBC, Standard Bank и др.). Раз­ви­тая гос­ти­нич­ная ин­фра­струк­ту­ра (в 3-5 км от го­ро­да по­пу­ляр­ные пля­жи, в том числе Кос­та­не­ра, Рес­тин­га-Али).

Го­род счи­та­ет­ся «неф­тя­ной сто­ли­цей» стра­ны: близ Комодоро-Ривадавии раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния неф­те­га­зо­нос­но­го бас­сей­на Сан-Хор­хе (вто­ро­го по зна­че­нию в стра­не по­сле бас­сей­на Не­укен). Ве­ду­щая до­бы­ваю­щая ком­па­ния - «Repsol Yaci­mien­tos Petroliferos Fiscales», сре­ди дру­гих - «Tecpetrol S. A.» (раз­ра­ба­ты­ва­ет ме­сто­ро­ж­де­ния Эль-Тар­ди­льо и Ла-Та­пе­ра), «Enap Sipetrol Argentina S. A.» (ме­сто­ро­ж­де­ние Пам­па-дель-Кас­ти­льо), «Pan American Energy». Ком­па­нии осу­ще­ст­вля­ют пер­вич­ную пе­ре­ра­бот­ку неф­ти, транс­пор­ти­ров­ку сы­рой неф­ти и неф­те­про­дук­тов для бо­лее глу­бо­кой пе­ре­ра­бот­ки к круп­ным неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щим за­во­дам в го­ро­дах Ба­ия-Блан­ка и Ла-Пла­та. Ос­но­ву хи­мической промышленности со­став­ля­ет про­изводство про­дук­тов ор­га­нического син­те­за (пред­при­ятия ком­па­ний «Petro­quimica Comodoro Rivadavia» и др.); на­ла­жен вы­пуск ан­ти­кор­ро­зий­ных жид­ко­стей, реа­ген­тов для рас­ще­п­ле­ния различных твёр­дых хи­мических со­еди­не­ний и др. (ком­па­ния «Bolland y CIA S. A.», под­раз­де­ле­ние «Productos Quimicos Bolland»). Ма­ши­но­строе­ние спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся в основном на об­слу­жи­ва­нии по­треб­но­стей неф­те­до­бы­ваю­щей промышленности: про­изводство обо­ру­до­ва­ния (в том числе на­со­сов и помп), уз­лов и за­пас­ных час­тей к не­му (за­во­ды ком­па­ний «Terven SRL», «Tornería Oscar S. R. L.» и др.), тех­но­ло­гических ин­ст­ру­мен­тов для неф­те­до­бы­чи (шли­фо­валь­ные дис­ки с ал­маз­ным по­кры­ти­ем, тех­ническая ке­ра­ми­ка , на­пиль­ни­ки, бу­ры, тех­нические стёк­ла и лин­зы и др. - ком­па­ния «Chris­tensen Ro­der»).

Дей­ст­ву­ют так­же не­боль­шие ма­ши­но­стро­ительные и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия фирм «Meta­lúrgica Pedro N. Ca­sas», «Tornería las Coronas», «Tal­leres Integrales Patagónicos S. A.» и др. Промышленность строй­ма­те­риа­лов пред­став­ле­на про­изводством це­мен­та (ком­па­ния «Pet­ro­quimica Comodoro Rivadavia S. A.» - вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ные мар­ки це­мен­та, в том числе для неф­тя­ных и га­зо­вых сква­жин, стро­ительные бло­ки, кир­пич, различные стро­ительные сме­си и др.). Тек­стиль­ное про­изводство ба­зи­рует­ся на ме­ст­ном сы­рье (в провинции Чу­бут раз­ви­то ов­це­вод­ст­во): пред­при­ятие ком­па­нии «Guen­Guel S. R. L.» по вы­пус­ку шер­стя­ных ни­тей; пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности, в том числе по пе­ре­ра­бот­ке и за­мороз­ке ры­бы. Мон­таж промышленного обо­ру­дова­ния (в том числе для неф­тя­но­го сек­то­ра и элек­тро­энер­ге­ти­ки) осу­ще­ст­в­ля­ет ком­па­ния «INCRO S. A.», стро­ит. ра­бо­ты (соз­да­ние пром. ком­му­ни­ка­ций, до­рог и мос­тов) - «Burg­wardt y Cia. S. A.». Боль­шин­ст­во промышленных пред­при­ятий, неф­те­рас­пре­де­лительных стан­ций и энер­ге­тических мощ­но­стей рас­по­ло­жены в пре­де­лах ин­ду­ст­ри­аль­но­го пар­ка в 2 км от пор­та.

Близ Комодоро-Ривадавии - парк вет­ро­энер­ге­тических ус­та­но­вок, один из круп­ней­ших в Южной Аме­ри­ке (26 ге­не­ра­то­ров об­щей мощ­но­стью около 60 МВт; при­над­ле­жит ком­па­нии «NRG Patagonia»); стро­ит­ся (2008 год) элек­тро­стан­ция «Ingentis III» (мощ­но­стью бо­лее 100 МВт; со­вме­ст­ный про­ект ком­па­ний «Emgasud» и «Pampa Hol­ding S.A.»).

В 13 км к югу от го­ро­да - при­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт Ра­да-Ти­льи; на­ря­ду с пляж­ным от­ды­хом по­пу­ляр­ны спор­тив­ная ры­бал­ка, па­рус­ный спорт и дай­винг. В 17 км к се­ве­ру от Комодоро-Ривадавии, в Ка­ле­та-Кор­до­ве, - ры­бо­лов­ный порт (ба­за боль­шин­ст­ва ры­бо­ло­вец­ких ком­па­ний и пред­при­ятий по пе­ре­ра­бот­ке ры­бы); до­бы­ча лан­гу­стов и кра­бов, а так­же ар­ген­тин­ской мер­лу­зы (раз­но­вид­ность хе­ка) и др.

Иллюстрации:

Фото Nestor Galina. Ко­мо­до­ро-Ри­ва­да­вия. Вид го­ро­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)