КОМОДОРО-РИВАДАВИЯ
КОМОДОРО-РИВАДАВИЯ (Comodoro Rivadavia) - город в Аргентине, в провинции Чубут.
Население 146 тысяч человек (2008 год). Расположен в Патагонии, на берегу залива Сан-Хорхе Атлантического океана; с севера и северо-запада окаймлён холмистой грядой Ченке (высота 200-400 м). Автодорогами связан со столицей провинции городом Росон и другими крупнейшими городами страны. Международный аэропорт «Хенераль Энрике Москони» (1929 год; около 300 тысяч пассажиров, 2007 год). Морской порт, один из самых современных и технически оснащённых в Патагонии (грузооборот 107,4 тысяч тонн, 2007 год); нефтеналивной (принадлежит компании «Repsol YPF») и небольшой контейнерный терминалы, рыболовецкая пристань (1997 год). На территории порта с 2001 год действует свободная экономическая зона.
Основан в 1901 году как порт для вывоза сельскохозяйственной продукции, назван в честь министра морских перевозок полковника (comodoro) М. Ривадавии. Активно заселялся африканерами, бежавшими из Трансвааля в период англо-бурской войны 1899-1902 годов. После обнаружения в 1907 году в окрестностях Комодоро-Ривадавии месторождений нефти развивался как центр нефтедобычи.
Собор Сан-Хуан-Боско (Св. Иоанна Боско - основателя ордена салезианцев; 1979 год, крипта - 1949 год). Центр развития энергетики (Centro de las Energías; 2005 год; в том числе исследования в области использования альтернативных источников энергии, охраны окружающей среды). Факультет Национального университета Патагонии «Сан Хуан Боско». Национальный музей нефти (в пригороде Комодоро-Ривадавии; основан в 1987 году; в экспозиции - оборудование для нефтедобычи начала XX века), Региональный музей Патагонии (1948 год; экспозиции по геологии, палеонтологии, археологии, флоре и фауне, культуре народов Патагонии).
Комодоро-Ривадавия - главный деловой, финансовый и промышленный центр южной части Патагонии и провинции Чубут. Около 70% работающих занято в сфере услуг (в основном в торговле, финансовом секторе, сфере транспорта и логистики, строительстве). Здесь расположены представительства крупных аргент. банков (Banco de la Nación Argentina, Banco del Chubut, Banco Patagonia, Banco de Santa Cruz и др.), ряда иностранных банков и финансовых групп (BBVA Banco Francés, City Bank, HSBC, Standard Bank и др.). Развитая гостиничная инфраструктура (в 3-5 км от города популярные пляжи, в том числе Костанера, Рестинга-Али).
Город считается «нефтяной столицей» страны: близ Комодоро-Ривадавии разрабатываются месторождения нефтегазоносного бассейна Сан-Хорхе (второго по значению в стране после бассейна Неукен). Ведущая добывающая компания - «Repsol Yacimientos Petroliferos Fiscales», среди других - «Tecpetrol S. A.» (разрабатывает месторождения Эль-Тардильо и Ла-Тапера), «Enap Sipetrol Argentina S. A.» (месторождение Пампа-дель-Кастильо), «Pan American Energy». Компании осуществляют первичную переработку нефти, транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов для более глубокой переработки к крупным нефтеперерабатывающим заводам в городах Баия-Бланка и Ла-Плата. Основу химической промышленности составляет производство продуктов органического синтеза (предприятия компаний «Petroquimica Comodoro Rivadavia» и др.); налажен выпуск антикоррозийных жидкостей, реагентов для расщепления различных твёрдых химических соединений и др. (компания «Bolland y CIA S. A.», подразделение «Productos Quimicos Bolland»). Машиностроение специализируется в основном на обслуживании потребностей нефтедобывающей промышленности: производство оборудования (в том числе насосов и помп), узлов и запасных частей к нему (заводы компаний «Terven SRL», «Tornería Oscar S. R. L.» и др.), технологических инструментов для нефтедобычи (шлифовальные диски с алмазным покрытием, техническая керамика, напильники, буры, технические стёкла и линзы и др. - компания «Christensen Roder»).
Действуют также небольшие машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия фирм «Metalúrgica Pedro N. Casas», «Tornería las Coronas», «Talleres Integrales Patagónicos S. A.» и др. Промышленность стройматериалов представлена производством цемента (компания «Petroquimica Comodoro Rivadavia S. A.» - высококачественные марки цемента, в том числе для нефтяных и газовых скважин, строительные блоки, кирпич, различные строительные смеси и др.). Текстильное производство базируется на местном сырье (в провинции Чубут развито овцеводство): предприятие компании «GuenGuel S. R. L.» по выпуску шерстяных нитей; предприятия пищевой промышленности, в том числе по переработке и заморозке рыбы. Монтаж промышленного оборудования (в том числе для нефтяного сектора и электроэнергетики) осуществляет компания «INCRO S. A.», строит. работы (создание пром. коммуникаций, дорог и мостов) - «Burgwardt y Cia. S. A.». Большинство промышленных предприятий, нефтераспределительных станций и энергетических мощностей расположены в пределах индустриального парка в 2 км от порта.
Близ Комодоро-Ривадавии - парк ветроэнергетических установок, один из крупнейших в Южной Америке (26 генераторов общей мощностью около 60 МВт; принадлежит компании «NRG Patagonia»); строится (2008 год) электростанция «Ingentis III» (мощностью более 100 МВт; совместный проект компаний «Emgasud» и «Pampa Holding S.A.»).
В 13 км к югу от города - приморский климатический курорт Рада-Тильи; наряду с пляжным отдыхом популярны спортивная рыбалка, парусный спорт и дайвинг. В 17 км к северу от Комодоро-Ривадавии, в Калета-Кордове, - рыболовный порт (база большинства рыболовецких компаний и предприятий по переработке рыбы); добыча лангустов и крабов, а также аргентинской мерлузы (разновидность хека) и др.
Иллюстрации:
Фото Nestor Galina. Комодоро-Ривадавия. Вид города.