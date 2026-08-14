КОМНИНЫ

Императорская династия, правившая в Византии в 1057-59 гг. и 1081-1185 гг., а также в Трапезунде в 1204-1461 гг. (под названием «Великие Комнины»).

Получившая родовое имя от фракийского города Комны под Адрианополем (Эдирне), фамилия Комнинов вышла на византийскую политическую арену на стыке Х – XI вв. Первым известным представителем семейства является патрикий Мануил Эротик Комнин (ум. в 1020 г.), дослужившийся до поста стратига-автократора Востока. Сын Мануила Исаак Комнин возглавил бунт малоазийских магнатов против господства константинопольской консервативной бюрократии и 4 сентября 1057 г. взошел на престол, но 21/22 ноября 1059 г. под давлением придворной оппозиции отрекся от короны. Подлинным учредителем императорской династии Комнинов стал племянник Исаака I (сын его младшего брата доместика схол Иоанна) Алексей I Комнин, также воцарившийся в результате военного мятежа 4 апреля 1081 г.

Комнины прочно удерживали скипетр на протяжении трех поколений подряд – при Алексее I (1081-1118 гг.), его сыне Иоанне II (1118-43 гг.) и внуке Мануиле I (1143-80 гг.). В годы малолетства единственного сына и преемника Мануила I Алексея II разгорелся острый конфликт между теми, кто стоял за спиной 13-летнего василевса, и его дядей Андроником, двоюродным братом Мануила. В итоге Андроник Комнин инициировал путч и в апреле 1182 г. овладел столицей. Провозгласив себя регентом, Андроник I в сентябре 1183 г. короновался в качестве соправителя Алексая II, но тот вскоре был задушен по приказу дяди. Царствование династии Комнинов закончилось свержением и жестоким убийством Андроника I в ходе константинопольского восстания 11-12 сентября 1185 г.

Политическая борьба второй половины XI в. привела к ликвидации рыхлости социальной структуры ромейского общества, к более четкому ее оформлению. К XII в. образовалась устойчивая византийская аристократия, верховенство которой сохранялось до самого падения империи. Именно родовитость стала средством замыкания, изоляции комниновского клана как привилегированной руководящей социальной элиты: на первый план выдвинулось благородство по крови, по происхождению, а не по служебному чину, что было свойственно сановной гражданской знати. Алексей I опирался на сравнительно узкую прослойку провинциальной аристократии – почти исключительно на родичей и клиентов – и олицетворял не просто династию Комнинов, но целый клан военно-аристократических фамилий, с XI в. связанных семейными и дружественными узами.

Воцарение Алексея I ознаменовало триумф армейской «партии», но Комнины, как и многие пришедшие с ними роды, не принадлежали к числу старых динатов восточных фем. Комниновская военно-чиновная аристократия (ок. 25 семей) оттеснила от управления не только придворно-бюрократическую клику, но также и богатейшие малоазийские фамилии, чье могущество оказалось подорвано вторжением турок-сельджуков, отнявших у империи почти всю Анатолию в 1070-80-х гг. В первой четверти XII в. перегруппировка ведущих обществено-политических сил стала фактом: драматическая ситуация внутри и на рубежах Византии вынудила дискредитировавшую себя гражданскую «партию» отдать первенство новой армейской знати, которая вместе с тем нуждалась в централизованном аппарате и кадрах константинопольского чиновничества.

Действенным инструментом регулирования поземельных и административно-социальных отношений являлся институт пронии, который Комнины рассматривали в качестве основы экономики, построенной уже не на мелко-крестьянском общинном землевладении, а на крупном вотчинном хозяйстве. Даже саму империю Комнины были склонны расценивать как свою коллективную собственность – совокупность личных домениальных усадеб, на доходах с которых (а не с государственных налогов) зиждилась их власть. Однако упразднив остатки фемной организации и ее армейских подразделений, Комнины не могли, как василевсы-иконоборцы (см. Лев III, Константин V) опереться на массу свободного крестьянства и привлечь его для отражения внешней угрозы (см. Митрокомия, Стратиоты): впервые ромейская армия более чем на половину состояла из наемников-иноземцев. Наравне с серьезным сужением социальной базы, деструктировала и идеологическая «подкладка» византийского общества: «при столкновении с неприятелем-иноверцем народ демонстрировал верность православию, но не выражал верности имперской идее и династии» (Г.Г. Литаврин).

Международная политика Комнинов, взявших власть после потери Византией контроля над Малой Азией и смещения центра империи на Балканы, приобрела, так сказать, «поливариантный» характер. «Блестящая изоляция» предшествующих столетий, когда Константинополь покупал партнеров, но не вступал в союзы, теперь была опасным анахронизмом. Оздровление армии, вкупе с умелыми дипломатическими маневрами и ухудшением положения врагов позволило Византии отвоевать некоторые регионы на севере, западе и юго-западе Анатолии. Впрочем, это скорее осложнило стратегические позиции империи: возвратив лишь прибрежные районы, Византия уже не могла эффективно защищать необычайно растянутые границы в Малой Азии, тогда как ранее морские рубежи превалировали над сухопутными. Хотя внимание Комнинов сосредоточилось преимущественно на приморских областях, преобладание на море империя полностью утратила. В XII в. господство в средиземноморской акватории и ключевая роль в посреднической торговле между Ближним Востоком и Западной Европой перешли к итальянским городам-республикам, что «явилось важнейшим всемирно-историческим изменением той эпохи, которое продемонстрировало превосходство нарастающих сил Запада и увенчалось византийской катастрофой 1204 г.» (Г.А. Острогорский).

Исторические источники:

Анна Комнина. Алексиада / Вступ. статья, перев., комм. Я.Н. Любарского. М., 1965;

Исторические записки Никифора Вриенния (976-1087) / Отв. ред. А.А. Калинин. М., 1997;

Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов (1118-1180). Труд Иоанна Киннама / Перев. под ред. проф. В.Н. Карпова. СПб., 1859;

Никита Хониат. История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина / Перев. под ред. проф. В.И. Долоцкого: В 2 т. Т. I. СПб., 1860.

Иллюстрации:

Император Алексей I Комнин, благословляемый Христом (ок. 1300. Ватиканская библиотека).

Автор статьи: А. Н. Слядзь