КОММУТАЦИЯ

Коммутaция (от лат. commutatio — «перемена», «превращение») — процесс замены крестьянских отработок (барщины) и натурального оброка, следующих сеньору за держание, денежной рентой.

Происходил в странах Зап. Европы в XII—XV вв. в результате развития товарно-денежных отношений, роста городов и др. В некоторых странах (например, Италии, Англии, Франции, Каталонии) К. шла весьма активно, в то время как Германия оказалась затронута в меньшей степени. Процесс К. наблюдается также в отдельных регионах на востоке Центральной Европы.

Нужда сеньоров в денежных средствах не могла быть удовлетворена за счет крестьянских отработок, и это способствовало процессу К. Кроме того К. также являлась способом увеличить доходы. К. могла произойти на основании откупа, единовременной уплаты определенной суммы. В результате К. на крестьян перекладывались расходы по транспортировке и продаже их продукции, при этом сеньоры часто старались увеличить ренту. К. способствовала концентрации земель и развитию арендных отношений, а также ускорила и углубила уже наметившееся имущественное расслоение крестьянства. И все же положение части крестьян улучшалось в результате К. повинностей и выкупа своей свободы из сервильных обязательств. По мере уменьшения покупательской способности денежных рент сеньоры старались увеличить свои реальные доходы путем введения отработок.

К. повинностей была характерна скорее для мелких и средних поместий, где хозяйство велось при помощи наемного труда батраков. Далеко не всегда процесс К. сопровождался массовым освобождением крестьян из личной зависимости. Во Франции (в отличие от Англии) это процесс сопровождался значительным сокращением или даже отказом сеньоров от домениального хозяйства (см. Домен ) и сдачи земли крестьянам на условиях краткосрочной аренды или феодального держания (см., например, Копигольд ).

Процесс К. также затронул так называемые дурные обычаи (т. е. личные повинности, символизирующие зависимый статус крестьянина), которые постепенно заменялись платежами.

В XIX в. в Великобритании и Ирландии прошла реформа, связанная с земельными держаниями, — К. десятины, в результате которой сохранившиеся выплаты натурой были заменены ежегодным платежом или единовременным выкупом (Акт Парламента 1836).

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