КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЁЖИ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЁЖИ (КИМ) - международная молодёжная организация, существовавшая в 1919-1943 годах, секция Коммунистического интернационала.
Идея создания КИМ принадлежала В.И. Ленину. Учредительный (1-й) конгресс КИМ прошёл 20-26 ноября 1919 года в Берлине. На нём присутствовало 29 делегатов из 13 стран (Советской России, Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Дании, Польши, Венгрии, Румынии, Италии, Испании, Чехословакии), представлявшие 219 тысяч членов молодёжных организаций. На конгрессе были утверждены устав и программа организации, принято решение о её вступлении в Коминтерн.
КИМ ставил своей задачей формирование массового движения молодёжи в защиту её экономических, политических и культурных интересов, содействие изучению молодёжью теории и практики марксизма-ленинизма. Особое внимание уделялось борьбе против милитаризма, войны и фашизма, организации акций в поддержку СССР. Пути и средства осуществления этих целей рассматривались на 2-м (9-23 июля 1921 года), 3-м (4-16 декабря 1922 года), 4-м (15-25 июня 1924 года) и 5-м (20 августа - 18 сентября 1928 года) конгрессах КИМ (все проводились в Москве).
В 1920-1930-х годах секции КИМ активно участвовали в революционных выступлениях рабочих, в молодёжных движениях. В октябре 1935 года, в период наибольшего влияния КИМ, в нём насчитывалось 56 национальных секций, в которые входило 3773 тысяч членов (из них 3500 тысяч членов ВЛКСМ). 6-й конгресс КИМ (25 сентября - 11 октября 1935 года, Москва) в соответствии с решениями 7-го конгресса Коминтерна поставил задачу создания широкого единого фронта молодёжи для борьбы против угрозы фашизма и войны. С этой же целью КИМ созывались международные конгрессы молодёжи в Швейцарии (1936 год) и США (1938 год). С началом Второй мировой войны деятельность КИМ способствовала организации антифашистской молодёжной борьбы. В мае 1943 года КИМ был распущен вместе с Коммунистическим интернационалом.