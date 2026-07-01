КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЁЖИ

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕР­НА­ЦИО­НАЛ МОЛОДЁЖИ (КИМ) - ме­ж­ду­народная мо­ло­дёж­ная ор­га­ни­за­ция, су­ще­ст­во­вав­шая в 1919-1943 годах, сек­ция Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла.

Идея соз­да­ния КИМ при­над­ле­жа­ла В.И. Ле­ни­ну . Уч­ре­дительный (1-й) кон­гресс КИМ про­шёл 20-26 ноября 1919 года в Бер­ли­не. На нём при­сут­ство­ва­ло 29 де­ле­га­тов из 13 стран (Советской Рос­сии, Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Швей­ца­рии, Шве­ции, Нор­ве­гии, Да­нии, Поль­ши, Венг­рии, Ру­мы­нии, Ита­лии, Ис­па­нии, Че­хо­сло­ва­кии), пред­став­ляв­шие 219 тысяч чле­нов мо­ло­дёж­ных ор­га­ни­за­ций. На кон­грес­се бы­ли ут­вер­жде­ны ус­тав и про­грам­ма ор­га­ни­за­ции, при­ня­то ре­ше­ние о её всту­п­ле­нии в Ко­мин­терн.

КИМ ста­вил сво­ей за­да­чей фор­ми­ро­ва­ние мас­сово­го дви­же­ния мо­ло­дё­жи в за­щи­ту её эко­но­мических, по­ли­тических и куль­тур­ных ин­те­ре­сов, со­дей­ст­вие изу­че­нию мо­ло­дё­жью тео­рии и прак­ти­ки мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма. Осо­бое вни­ма­ние уде­ля­лось борь­бе про­тив ми­ли­та­риз­ма, вой­ны и фа­шиз­ма, ор­га­ни­за­ции ак­ций в под­держ­ку СССР . Пу­ти и сред­ст­ва осу­ще­ст­в­ле­ния этих це­лей рас­смат­ри­ва­лись на 2-м (9-23 июля 1921 года), 3-м (4-16 декабря 1922 года), 4-м (15-25 июня 1924 года) и 5-м (20 августа - 18 сентября 1928 года) кон­грес­сах КИМ (все про­во­ди­лись в Мо­ск­ве).

В 1920-1930-х годах сек­ции КИМ ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в ре­во­люционных вы­сту­п­ле­ни­ях ра­бо­чих, в мо­ло­дёж­ных дви­же­ни­ях. В октябре 1935 года, в пе­ри­од наи­боль­ше­го влия­ния КИМ, в нём на­счи­ты­ва­лось 56 национальных сек­ций, в ко­то­рые вхо­ди­ло 3773 тысяч чле­нов (из них 3500 тысяч чле­нов ВЛКСМ). 6-й кон­гресс КИМ (25 сентября - 11 октября 1935 года, Мо­ск­ва) в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми 7-го кон­грес­са Ко­мин­тер­на по­ста­вил за­да­чу соз­да­ния ши­ро­ко­го еди­но­го фрон­та мо­ло­дё­жи для борь­бы про­тив уг­ро­зы фа­шиз­ма и вой­ны. С этой же це­лью КИМ со­зы­ва­лись ме­ж­ду­народные кон­грес­сы мо­ло­дё­жи в Швей­ца­рии (1936 год) и США (1938 год). С на­ча­лом Второй ми­ро­вой вой­ны дея­тель­ность КИМ спо­соб­ст­во­ва­ла ор­га­ни­за­ции ан­ти­фа­ши­ст­ской мо­ло­дёж­ной борь­бы. В мае 1943 года КИМ был рас­пу­щен вме­сте с Ком­му­ни­стическим ин­тер­на­цио­на­лом.

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