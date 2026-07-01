КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ (Коминтерн, III Интернационал)

Международная организация, объединявшая коммунистические партии разных стран (1919-1943).

I (Учредительный) конгресс Коммунистического Интернационала состоялся в 1919 г. в Москве. Руководство осуществлялось его Исполнительным Комитетом (ИККИ). Коминтерн выступал как централизованная организация, стремившаяся объединять и координировать, подчиняя общей стратегии мировой революции, действия коммунистов в разных странах мира. С самого начала своего создания он был тесно связан с Российской коммунистической партией (Всесоюзной коммунистической партией) большевиков и СССР. В период 19201930-х гг. происходило постепенное подчинение деятельности Коминтерна политике Советского Союза. Фактически руководство Коминтерном осуществлялось аппаратом ВКП(б). Начиная с 1920-х гг., на конгрессах Коминтерна и пленумах ИККИ не раз обсуждались вопросы, связанные с угрозой фашизма и борьбой с ним. После начала 2-й мировой войны основой стратегии Коминтерна стала борьба против «империалистической войны», против «реакции», в поддержку Советского Союза. Война характеризовалась как империалистическая, захватническая с обеих сторон, в которой «повинны все капиталистические правительства и в первую очередь правящие классы воюющих государств». Эта оценка подводила теоретическую базу под изменение внешнеполитического положения СССР, поскольку после заключения советско-германских договоров продолжать в прежнем масштабе открытую антифашистскую борьбу было невозможно. Советско-германский договор и реакция на него руководства Коминтерна дезориентировали коммунистические партии, нанесли ущерб их авторитету и влиянию. В этот период сталинское руководство уже обдумывало осуществить реорганизацию Коминтерна, в результате которой он прекратил бы свое существование как единая централизованная организация. Серьезный ущерб деятельности Коммунистического Интернационала был нанесен и в результате репрессий, осуществленных органами НКВД в отношении многих иностранных деятелей Коминтерна, находившихся в Советском Союзе. Так, например, было арестовано руководство Польской компартии. После нападения Германии на СССР Секретариат ИККИ решил: «Срочно перестроить всю работу аппарата ИККИ, исходя из необходимости обеспечить всемерную помощь ВКП(б) и советским органам». На состоявшемся в этот же день экстренном заседании Исполкома Коминтерна было решено поставить перед компартиями задачу организовать кампании в поддержку СССР и развернуть национально-освободительное движение в оккупированных Германией странах. В 1942-1943 гг. правительство СССР и руководство Коминтерна вернулись к политике, направленной на сохранение и укрепление единого антифашистского фронта, в целом ряде случаев оказывая прямое давление на руководство тех партий, которые в своих лозунгах или практических действиях отклонялись от этой линии. Особое значение придавалось пропагандистской работе, главными задачами которой было способствовать разложению тыла германской и союзных ей армий, подрывать влияние фашистов внутри своих государств, побуждать население оккупированных стран к сопротивлению. ИККИ подготовил тезисы, характеризовавшие фашизм как реакционную диктатуру финансового капитала, несущую порабощение собственному народу, и как разбойничий империализм, ввергающий человечество в бесконечные войны. Подчеркивалось, что пресловутый нацистский «новый порядок» в Европе означает грабеж оккупированных стран, рабский труд миллионов людей, террор и уничтожение. Иностранные коммунисты, в т. ч. политические эмигранты, находившиеся в СССР, с первых дней войны выразили готовность участвовать в развернувшейся вооруженной борьбе, обращались к руководству Советского Союза с просьбами отправить их на фронт. Руководством ИККИ во взаимодействии с НКВД подбирались и готовились особые группы для переброски за границу и на оккупированную врагом территорию Советского Союза. В состав групп наряду с партийными работниками входили радисты и радиоинструкторы, разведчики, подрывники и другие специалисты, в задачу которых входило оказание помощи партизанам, европейскому движению Сопротивления и антифашистскому подполью в Германии, Болгарии, Румынии и других странах — союзниках Третьего рейха. Кроме того, Коминтерну была поручена политическая работа среди немецких и других военнопленных. Задачей занимавшихся этой работой сотрудников был сбор информации о положении в странах Европы и моральном состоянии вражеских армий, выявление среди пленных тех, кто прежде состоял в компартии или был членом профсоюза и мог быть использован в антифашистской борьбе. В августе 1941 г. было принято решение о создании специальных курсов, а в январе 1942 г.— антифашистских школ военнопленных, выпускники которых участвовали в пропаганде среди войск противника. Постепенно советское руководство окончательно пришло к выводу о целесообразности роспуска Коминтерна. 21 мая 1943 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление, в котором говорилось о мотивах роспуска: невозможности руководства в условиях войны действиями компартий, вынужденных решать различные задачи, а также желании коммунистов избавиться от «лживых обвинений со стороны врагов, что они действуют будто бы по указке иностранного государства». Пойдя на роспуск Коминтерна, И. В. Сталин продемонстрировал союзникам по Антигитлеровской коалиции свое желание укреплять с ними сотрудничество и отказ от идеи мировой революции. Функции Коминтерна были переданы созданному при ЦК ВКП(б) отделу международной информации.

Исторические источники:

Коммунистический Интернационал в документах. 1919—1932, М., 1933;

Постановление Президиума Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала от 15 мая 1943 г. // Большевик, 1943, № 10;

Резолюции VII Всемирного конгресса Коммунистического Интернационала, М., 1935.

Автор статьи: Никифоров Ю. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015